Джеки Чан не поможет

В российском кинопрокате и на стриминговых платформах обещают бум китайского кино. Чиновники считают, что за неимением голливудских блокбастеров отечественный зритель ломанется на аналоги из дружественной Поднебесной. Однако «Собеседник» выяснил, что все совсем не так радужно.

В августе 2023 года врио гендиректора Роскино Екатерина Наумова на фестивале в Пекине с уверенностью заявила, что китайское кино сможет восполнить дефицит, образовавшийся после ухода с российского рынка западных кинокомпаний.

Следом в сентябре на Восточном экономическом форуме во Владивостоке обсудили сотрудничество двух стран в кинобизнесе и презентовали один из самых успешных китайских фильмов последнего времени «Исчезнувшая в звездах», собравший в прокате свыше 520 миллионов долларов (в основном на азиатском рынке, и в частности в самом Китае). Картину, кстати, представили как ремейк советского детектива «Ловушка для одинокого мужчины» с Николаем Караченцовым, Юрием Яковлевым и Еленой Кореневой.

Советский бэкграунд не помог. С 12 октября лента вышла в российский прокат и за первый уикенд собрала всего три миллиона рублей, с трудом попав в конец лучшей двадцатки бокс-офиса. Для сравнения: дебютировавшая на той же неделе пиратская версия «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая» с Томом Крузом собрала 71,8 миллиона рублей.

– Китайское кино собирает в российском прокате от силы 15–20 миллионов рублей. Кроме отдельных фильмов, но и они не намного больше. У нас слишком разные менталитеты, и нет никакого смысла закупать китайские фильмы. Даже совместные проекты, как «Тайна печати дракона» с Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером, не имеют успеха, – уверен киноаналитик мирового и российского проката Сергей Лавров. – К азиатскому кино российские зрители вообще относятся прохладно. К тому же рекламы китайских фильмов практически нет. Кто будет ходить на кино, о котором ничего не знает? Американцы зачастую тратят на маркетинг больше, чем на производство. А закупают китайское кино в Россию, потому что оно дешево обходится.

Показатели у других китайских фильмов, вышедших в 2023-м, тоже не сильно высокие. Блокбастеры «Блуждающая Земля 2» и «Король неба» собрали 20,5 миллионов и 9,3 миллиона рублей соответственно. У мультфильмов и семейных фильмов дела чуть получше. Сборы «Побега из страны роботов» из суперпопулярной в Китае франшизы про мишек Буни в РФ составили 38,5 миллионов рублей. А лучше всего дела на нынешний день у «Кунг-фу жеребца» с 38,8 миллиона рублей – народная любовь к Джеки Чану все-таки сделала свое дело. Но и эти цифры даже не стоят рядом с успешным отечественным или тем более голливудским фильмом. Так что перспективы китайского кино в России куда менее радужны, чем, например, у китайского автопрома.