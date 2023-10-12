Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 17:22

Джеки Чан не поможет

На китайское кино российский зритель не спешит.

В российском кинопрокате и на стриминговых платформах обещают бум китайского кино. Чиновники считают, что за неимением голливудских блокбастеров отечественный зритель ломанется на аналоги из дружественной Поднебесной. Однако «Собеседник» выяснил, что все совсем не так радужно.

В августе 2023 года врио гендиректора Роскино Екатерина Наумова на фестивале в Пекине с уверенностью заявила, что китайское кино сможет восполнить дефицит, образовавшийся после ухода с российского рынка западных кинокомпаний.

Следом в сентябре на Восточном экономическом форуме во Владивостоке обсудили сотрудничество двух стран в кинобизнесе и презентовали один из самых успешных китайских фильмов последнего времени «Исчезнувшая в звездах», собравший в прокате свыше 520 миллионов долларов (в основном на азиатском рынке, и в частности в самом Китае). Картину, кстати, представили как ремейк советского детектива «Ловушка для одинокого мужчины» с Николаем Караченцовым, Юрием Яковлевым и Еленой Кореневой.

Советский бэкграунд не помог. С 12 октября лента вышла в российский прокат и за первый уикенд собрала всего три миллиона рублей, с трудом попав в конец лучшей двадцатки бокс-офиса. Для сравнения: дебютировавшая на той же неделе пиратская версия «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая» с Томом Крузом собрала 71,8 миллиона рублей.

– Китайское кино собирает в российском прокате от силы 15–20 миллионов рублей. Кроме отдельных фильмов, но и они не намного больше. У нас слишком разные менталитеты, и нет никакого смысла закупать китайские фильмы. Даже совместные проекты, как «Тайна печати дракона» с Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером, не имеют успеха, – уверен киноаналитик мирового и российского проката Сергей Лавров. – К азиатскому кино российские зрители вообще относятся прохладно. К тому же рекламы китайских фильмов практически нет. Кто будет ходить на кино, о котором ничего не знает? Американцы зачастую тратят на маркетинг больше, чем на производство. А закупают китайское кино в Россию, потому что оно дешево обходится.

Показатели у других китайских фильмов, вышедших в 2023-м, тоже не сильно высокие. Блокбастеры «Блуждающая Земля 2» и «Король неба» собрали 20,5 миллионов и 9,3 миллиона рублей соответственно. У мультфильмов и семейных фильмов дела чуть получше. Сборы «Побега из страны роботов» из суперпопулярной в Китае франшизы про мишек Буни в РФ составили 38,5 миллионов рублей. А лучше всего дела на нынешний день у «Кунг-фу жеребца» с 38,8 миллиона рублей – народная любовь к Джеки Чану все-таки сделала свое дело. Но и эти цифры даже не стоят рядом с успешным отечественным или тем более голливудским фильмом. Так что перспективы китайского кино в России куда менее радужны, чем, например, у китайского автопрома.

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 2 месяца назад

Денис Драгунский: «Много хороших людей теперь в ловушке»

Культура и ТВ 3 часа назад

Алексей Герман-младший: Государство так устроено, чтобы врать

Культура и ТВ 3 часа назад

Сказочный замок Михаила Врубеля

Культура и ТВ 3 часа назад

Бывшая жена Виктора Авилова: Граф Монте-Кристо был мой!

Культура и ТВ 3 часа назад

Лучшие сериалы ноября

Культура и ТВ 3 часа назад

Михаил Швыдкой: Каждая страна живет своими историческими мифами

Культура и ТВ 3 часа назад

Татьяна Веденеева: В нашей «Тетке» большой мужской потенциал

Культура и ТВ 3 часа назад

Послали человека

Культура и ТВ 3 часа назад

По чьему-то велению

Культура и ТВ 3 часа назад

Каминг-ин

Спорт 3 часа назад

Динияр Билялетдинов: Можно потерять поколение футболистов

Спорт 3 часа назад

Станислав Поздняков: Мы готовимся к Играм-2028

Культура и ТВ 3 часа назад

Газманов против засевших в кустах

Культура и ТВ 3 часа назад

Шагин против Хлывнюка: бывшие друзья ушли на культурный фронт

Культура и ТВ 3 часа назад

«Иисуса Христа» обвиняли в антисемитизме

Культура и ТВ 3 часа назад

Веничка Ерофеев — бездарь, гений, оригинал!

Культура и ТВ 4 часа назад

Вопрос ребром: Почему в России массово запрещают фильмы?

Культура и ТВ 4 часа назад

«Высоцкий пел в... меч Гамлета, а не в микрофон»

Культура и ТВ 4 часа назад

Куда исчезли мальчики для ТВ-битья?

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика