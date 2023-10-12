Бывшая жена Виктора Авилова: Граф Монте-Кристо был мой!

Слава к нему пришла, когда ему было под сорок. Но, к сожалению, это продлилось недолго – артист ушел из жизни в возрасте 51 года. «Собеседник» вспомнил Авилова с его второй супругой, актрисой Галиной Галкиной.

«Жалко было его золотые руки»

– Мы познакомились в конце 1970-х, когда оба только пришли в Театр-студию на Юго-Западе. И я, и Виктор еще создавали себя как актеры под руководством нашего наставника, режиссера Валерия Беляковича. Ведь мы пришли буквально с улицы, из самодеятельности, у нас не было специального актерского образования, – вспоминает Галина Анатольевна. – Витя тогда не был каким-то необыкновенным, это потом начал в себя как губка впитывать актерское мастерство. Начинали с веселых спектаклей, водевилей, а уже потом была постановка «Носороги» по пьесе Ионеско, где Авилов сыграл Беранже. Зрители ночами стояли в очереди, ждали открытия кассы, чтобы попасть на этот спектакль. Затем Виктор сыграл на сцене и Гамлета, и Калигулу, и Воланда... И конечно, публика ломилась, чтобы увидеть его в этих ролях.

– А когда у вас случилась взаимная любовь?

– Мы с ним на сцене часто играли влюбленных друг в друга героев. Но по-настоящему чувства вспыхнули, наверное, вне работы. В 1980 году мы с театром ездили в Крым – показывали на площадях спектакль «Лекарь поневоле». Это было сумасшествие такое, бродячий уличный театр! Вот в этой поездке и начался наш роман.

– Ухаживал?

– Понимаете, Витя был в жизни сдержан в эмоциях. Он любил рыбалку – это многое говорит о характере человека. У него были какие-то свои чемоданчики с крючочками, с блеснами, с лесками, и все так аккуратненько сложено. Это был его мир, в который он никого не пускал. Уединение. Нет, Витя не был романтичным, да нам и не надо было этого, каких-то ухаживаний, нам в театре хватало своей романтики. В жизни Витя был простым, обыкновенным человеком, в быту абсолютно неприхотливым. Если нужно было, с нашими двумя дочками оставался, и мусор выносил, и на кухне готовил. Но когда мы переступали порог театра, то становились уже другими, как будто закрывали за собой двери. Семейные проблемы в театр не таскали.

– Когда Авилов начал сниматься в кино, стал популярным, он изменился?

– Думаю, да. Ведь театральный мир отличается от кинематографического. В театре ты сам следишь за собой, а в кино, мне кажется, тебя больше обхаживают, носят на руках. И в эти моменты с каждым человеком происходят так называемые медные трубы. Конечно, он стал понимать, что не похож ни на кого, и стал более серьезно относиться к себе в работе. Но в театре он не задирал нос. А я начала понимать: расстраивать его по пустякам уже нельзя. Старалась Витю оградить от бытовых мелочей, жалко было его время, его золотые руки... Многое стала прощать ему за талант. Он же играл такие эмоционально тяжелые роли! Вы можете себе представить, какой это огромный труд?! Но перед каждой работой самое главное для него было – выучить текст. А потом он уже пускался в полет.

– Внешность Виктора Авилова была незаурядной. Кто-то его даже боялся...

– Может, когда-то у него и были какие-то стеснения из-за необыкновенного лица. А мне казалось, что это так красиво, так интересно. Возможно, кто-то его в жизни и боялся, но, когда Витя выходил на сцену, он преображался, от него глаз было не оторвать, как он красив! Красота тысячелетняя, вечная! Лицо человека, который должен жить всегда.

– Галина Анатольевна, говорят, что Авилов любил выпить?

– А какой актер с такой тяжелой эмоциональной работой с этим не сталкивался?! Но бывало столько много работы, что и выпить ему было некогда. Хотя это правда, проблемы с алкоголем были.

«Кто сказал, что, уходя от человека, можно перестать его любить?!»

– После того как Виктор ушел из вашей семьи и женился на другой девушке, он как-то сказал, что пожалел об этом. Это правда?

– Да, он мне говорил об этом. Но понимаете... Конечно, в какой-то момент находятся более молодые, более красивые девушки. И мужчина может не устоять. Сейчас к этому я отношусь спокойно. Признаться, я понимала, что это неизбежно, потому что Витю нельзя было не любить. И такое случилось...

– Но вы же после развода остались в хороших отношениях, общались?

– А как не общаться, если, например, мы играли вместе в спектакле «Дракон»?! Моя героиня Эльза кричит ему – Ланцелоту: «Я люблю тебя еще больше!» Или в «Мольере» мы с ним продолжали играть любовь... Сложно было! А что тут сделаешь?! Ничего. А потом, кто сказал, что, уходя от человека, можно перестать его любить?! Можно продолжать его любить. Просто по-другому. После нашего расставания Витя продолжал общаться с нашими дочками Олей и Аней. Он их любил, с нежностью к ним относился всегда. И они его любили, несмотря ни на что. Ольга стала актрисой, сейчас работает в нашем Театре на Юго-Западе. Ее выбор в профессии мы с Витей не осуждали, говорили: «Пробуй!» И у нее, мне кажется, получается – на сцене по актерскому темпераменту Ольга Авилова очень похожа на своего отца.

– Вы помните вашу последнюю встречу с Виктором?

– Конечно, это было месяца за три до его ухода из жизни. Витя уже тяжело болел онкологией, но работал. И вот после его гастролей на Дальнем Востоке он мне позвонил и сказал, что привез нашим дочкам икры, чтобы я вышла из подъезда и взяла у него гостинец. Он сидел в такси, тихий, бледный, уставший. И меня, как в тихую погоду, словно ветром... Я все поняла... «Пока». – «До встречи!» И больше мы не виделись. Когда сегодня показывают фильмы с его участием, всегда смотрю. Особенно люблю картину «Узник замка Иф» где он играл графа Монте-Кристо, когда еще Витя был МОЙ.

досье

Заслуженный артист России Виктор Авилов родился 8 августа 1953 года в Москве. Окончил Московский индустриальный техникум (1972), затем служил в армии. Работал водителем МАЗа Мосстройтранса. С 1974 года, продолжая работать водителем, присоединился к самодеятельной театральной труппе режиссера Валерия Беляковича. В 1979 году поступил на работу в Театр-студию на Юго-Западе, где играл до конца жизни. Снялся в фильмах «Господин оформитель», «Узник замка Иф», «Мушкетеры двадцать лет спустя» и других. Скончался 21 августа 2004 г. в Новосибирске, где пытался лечить рак нетрадиционными методами. Похоронен в Москве на Востряковском кладбище.