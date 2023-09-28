Людмила Улицкая, Виктор Ерофеев и Владимир Сорокин опровергли спонсирование ВСУ

Об этом написало издание «Абзац». «Считаем, что этих писателей нужно внести в список спонсоров терроризма и перекрыть им доступ к любому доходу в России, тем более – [к возможности] нести свою чушь в массы через книги», – заявил «Абзацу» представитель движения Сергей Зайцев.

Однако в распоряжении «Собеседника» оказался текст заявления писателей, опровергающий обвинение доносчиков:

«18-го октября в Берлине состоялась презентация новой книги, альманаха прозы и поэзии на русском языке «Слово Ново. Выход.» После презентации началось традиционное подписывание авторами книг, купленных пришедшей на презентацию публикой. Один экземпляр книги был подарен Марату Гельману* и подписан нами – Виктором Ерофеевым, Владимиром Сорокиным и Людмилой Улицкой. Через некоторое время в Вильнюсе состоялся аукцион в поддержку военного подразделения «Легион Свободной России»**, воюющего в Украине. Марат Гельман* выставил эту книгу в качестве лота на этом аукционе. После этого нас, поставивших подписи на этой книге, СМИ РФ стали обвинять в поддержке ВСУ, а организация «Зов народа» подала заявление в СК и прокуратуру РФ с просьбой проверить нас на содействие терроризму.

Мы считаем подобные обвинения абсурдными и заявляем, что никогда не поддерживали, не финансировали никаких военных организаций, боевых подразделений или армий. Подаренная Марату Гельману* книга – его собственность, коей он вправе сам распоряжаться. За время нашей писательской деятельности мы подписали сотни книг, некоторые из которых выставлялись их владельцами на различных аукционах.

Людмила Улицкая, Виктор Ерофеев, Владимир Сорокин».

* Властями РФ признан иноагентом

** Верховный суд России признал «Легион «Свобода России» террористическим и запретил его