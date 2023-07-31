Россия прорвалась в Венецию

С присутствием российского кино на Венецианском кинофестивале сейчас большие проблемы. Андрей Кончаловский, крепко связанный с Венециале в былые годы, снова не удержался от ностальгического вздоха в соцсетях: только так и остается теперь вспоминать о любимом кинофоруме, где премьера «Дорогих товарищей» прогремела всего три года назад, получив спецприз жюри.

Но нашлись россиянки, которые все-таки прорвались на красную дорожку. И это вовсе не случайные гламурные девушки, а представители индустрии – режиссер, продюсер и кинопиарщик Светлана Астрецова и экс-директор по кинопрокату Arthouse.Ru Алёна Виноградова. Полнолуние они встретили на вечеринке открытия, о чем и сообщили в своих соцсетях. Очаровательные киноледи недавно переехали в Венецию из Москвы и теперь пребывают на фестивале, можно сказать, на правах хозяев.

Документальная картина Светланы Астрецовой «Булгаков. Этот мир – мой!» стала в нынешнем году заметным событием Московского кинофестиваля, собрав представительный бомонд. А первый публичный показ фильма состоялся именно в Венеции в присутствии «венецианских русских», в числе которых был и художник Андрей Бильжо.

Итальянская красная дорожка в этом году недосчиталась не только гостей из России, но и голливудских звезд: в США продолжается забастовка Гильдии актеров из-за оплаты труда и искусственного интеллекта, который берет на себя все больше работы в индустрии. По причине забастовки был заменен и фильм открытия. Но Люк Бессон, Вуди Аллен и Роман Полански вполне компенсируют отсутствие членов американского профсоюза. В фильме последнего «Дворец» снялся вместе с Микки Рурком россиянин Александр Петров. А Ксения Раппопорт засветилась у Лилианы Кавани в «Сроке времени» и тоже дефилировала на дорожке.

Самые большие ожидания у публики от фильма Софии Копполы по автобиографии Пресли «Элвис и я» и от «Убийцы» Дэвида Финчера (пару десятков лет назад он показал в Венеции «Бойцовский клуб», за который был освистан, а позже фильм имел грандиозный успех).