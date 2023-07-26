Показ 12-серийного телефильма «Семнадцать мгновений весны» был подобен взрыву атомной бомбы. Улицы городов и поселков СССР пустели во время трансляции похождений Штирлица. «Собеседник» решил вспомнить самых ярких актеров «Мгновений».

Таблица умножения

Изначально режиссер Татьяна Лиознова видела в главной роли Штирлица своего тогдашнего возлюбленного, актера Арчила Гомиашвили. Под него уже начали шить костюмы, но... случилось непредвиденное – влюбленные расстались (говорят, из-за измены Гомиашвили), и Лиознова не простила, сняла актера с роли. Пробовали и Олега Стриженова, и Иннокентия Смоктуновского, и Юрия Соломина, но все не совпадало. Вот тогда и появилась кандидатура Вячеслава Тихонова. Когда актер пришел на пробы, на него надели черный немецкий китель и приклеили пышные черные усы. Увидев это, Лиознова потребовала убрать усы. И сразу утвердила артиста на роль. Как признавалась потом режиссер, больше всего ей понравилось, как Тихонов выразительно молчит в кадре. Чтобы ему в этом помочь, посоветовала: молчать, смотреть, а в голове... вспоминать таблицу умножения.

«Стала женой за секунду»

Встреча разведчика Исаева со своей супругой в немецком кафе «Элефант» длится на экране 6 минут. А у актрисы Элеоноры Шашковой, исполнившей роль жены, даже слов нет в этом эпизоде, появляется она только один раз за весь фильм.

– Когда Татьяна Михайловна предложила роль, я сразу согласилась, – вспоминает Элеонора Петровна. – Даже не знала, про что фильм, кого мне играть, но верила Лиозновой безгранично! Утром приехала на киностудию имени Горького, где была выстроена декорация кафе. И узнала, что буду сниматься одна, без Тихонова, он впервые за полгода съемок в этот день получил выходной. Мне объяснили задачу: страдать, умирать от того, что давно мужа не видела, волноваться за него – ведь, возможно, это последняя встреча! Я обескуражена: «И куда же мне смотреть?!» – «На уголок камеры!» Помню, сильно расстроилась: как все это играть с железякой?! Не знаю, что было бы дальше, если бы в павильон не вошел Тихонов. Он не смог усидеть дома и приехал, чтобы посмотреть на свою «жену» и помочь мне. Я когда увидела глаза Тихонова – всё, сразу стала его «женой».

Кстати, эта роль помешала Элеоноре Шашковой вступить в Союз кинематографистов. На заседании комиссии, когда посмотрели эпизод из этого фильма, одна актриса сказала: «Как можем принять ее, когда она с экрана не говорит ни слова!» И Шашковой... отказали.

«В нос вставляли тампоны»

До Лиозновой в советском кино немецких солдат изображали, как правило, карикатурно. А тут вдруг появился умный, изворотливый Мюллер в исполнении Леонида Броневого. Изначально эту роль предлагали Всеволоду Санаеву, но тот отказался: «Играть фашиста не буду!» А Броневой согласился. Кстати, привычка его персонажа нервно двигать шеей возникла случайно: для первых съемок артисту сшили мундир на два размера меньше, и воротник постоянно врезался ему в шею. Актеру было неудобно. Увидев такой нервный тик, режиссер предложила его оставить и в дальнейшем.

Сыграть Мартина Бормана Лиознова уговаривала барда Юрия Визбора долго. Тот в результате сдался.

– Гримировали сложно: чтобы выглядеть полнее, ему подкладывали поролон под костюм, делали жуткие залысины, в нос вставляли тампоны, чтобы ноздри были шире, – вспоминает дочь Визбора Татьяна.

– Некоторых артистов я долго подбирала, а вот Шелленберга искать не пришлось: Олег Табаков, как никто другой, может сыграть даже фашиста таким симпатичным и утонченным! – говорила Татьяна Лиознова. – После выхода фильма родственники реального Шелленберга забросали его благодарностями. Внешне Олег до съемок был не очень похож на своего героя. Но, как ни странно, на экране смотрелся похожим, настолько вжился в образ.

Болото или Германия?

Актеру Ростиславу Плятту, который сыграл в фильме пастора Шлага, впервые в жизни пришлось встать на лыжи. Вспомните, как Штирлиц провожает его через границу. На съемках артист упал прямо в кадре, но встал и пошел дальше. Лиознова решила не переснимать дубль, а на озвучании голос за кадром – Ефима Копеляна – произнес: «Штирлиц понял, что пастор лет десять, как не брал лыжные палки в руки».

Герой Евгения Евстигнеева – профессор Плейшнер – ходит неуверенно, стеснительно, неуклюже, интеллигентно. Это придумал сам артист. В работе над этой ролью он вспомнил свой студенческий комический этюд, где показывал, как старый еврей обходит и перепрыгивает лужи.

Для Екатерины Градовой роль радистки Кэт стала первой в кино. Татьяна Лиознова увидела актрису на сцене Театра имени Маяковского в спектакле «Таланты и поклонники». Позже они случайно встретились в коридоре киностудии имени Горького, где Градова пробовалась в фильм «...А зори здесь тихие». И тогда Лиознова отвела молодую актрису в свой кабинет: «Выбирай, что лучше: провести все лето в болотах с одним мужиком или в Германии с Тихоновым?» Градова выбрала Германию.

После выхода фильма на экраны многие зрители гадали: влюблена ли радистка Кэт в своего спасителя Штирлица? Так всем хотелось поверить в их отношения! Тем более возникли сплетни о любви на съемочной площадке между исполнителями этих ролей Екатериной Градовой и Вячеславом Тихоновым. Хотя именно во время съемок фильма Градова вышла замуж за Андрея Миронова.

– Вячеслав Васильевич, конечно, ко мне нежно относился: и на съемках меня всему учил, и отвозил домой после работы, – вспоминала Екатерина Георгиевна.

– Романа между Тихоновым и Градовой не было, – рассказывала Лиознова. – Были очень грустные, полные нежности взгляды с его стороны. Но Тихонов понимал, что взаимности ждать не стоит.

цитаты

– Штирлиц, а вас я попрошу остаться!

– Из всех людей, живущих на земле, я все-таки люблю стариков и детей.

– Куришь американские сигареты – скажут, что продал родину.

– Мюллер бессмертен, как бессмертен в этом мире сыск.

– Вы ошиблись номером, дружище...

– Маленькая ложь рождает большое недоверие.

– Не падайте в обморок, но мы все под колпаком у Мюллера.