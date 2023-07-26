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Вчера, в 17:21

С Верой в хороших людей

Около двух месяцев не дожила народная артистка СССР Вера Васильева до 98 лет. Но... Как это ни странно звучит для ее преклонного возраста, ушла из жизни она неожиданно 9 августа. Не лежала годами в больнице, просто на даче от жары почувствовала себя плохо

Фото: Global Look Press

В последний раз актриса появилась на публике в начале прошлого театрального сезона в Театре сатиры, где прослужила аж 75 лет. Даже спела в дуэте с Александром Ширвиндтом. Вера Кузьминична любила постоянство не только в работе, но и в личной жизни: с супругом – актером Владимиром Ушаковым они прожили почти 55 лет. Никогда не была замечена в каких-либо интригах, ссорах, разборках, а если что-то подобное вокруг возникало, просто отходила в сторону. 

– Я люблю XIX век, когда помогали жить понятия доброты, порядочности, может быть, религии, – делилась актриса в интервью «Собеседнику». Тогда же она призналась, что очень жалеет о том, что в своей книге мемуаров рассказала, как к ней приставал Иван Пырьев, у которого Васильева снялась в «Сказании о земле Сибирской». – Я ведь не хотела его очернить. Моей целью было не сказать о том, что он так поступил, а показать свою оценку его ошибочного поведения. Он, наверное, подумал, что все это вполне возможно, но ошибся. И я на него за это не злюсь.

Сама актриса не верит, что всемогущий Пырьев поспособствовал тому, что ее перестали приглашать в кино. Наивно предполагала, что причина – в ней самой:

– По фигуре я оставалась тоненькой, а личико пухленькое. Думаю, что меня в будущем воспринимали, как Нонну Мордюкову – этакая председатель колхоза. А когда приходила на пробы, впечатления добротной русской бабы я не производила. И со мной расставались.

Так она и прожила жизнь – с верой в хороших людей. «Я не борец», – говорила о себе Васильева. Она не думала о славе, о своей значимости на сцене, для нее важно было просто чувствовать себя в театре. И никогда не скрывала свой возраст, хотя и переживала о том, что годы так быстро бегут. 

– Я ведь в душе тот же человек, какой была в молодости, – улыбаясь делилась Вера Кузьминична. – Когда на улице окликают кого-нибудь: «Вера!», понимая, что меня так давно никто не называет, все равно по инерции оборачиваюсь. Возраст – вещь грустная.
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