Гарик Сукачев готов «убить Бобрыкина»

Когда-то с подачи Михаила Ефремова худрук «Современника» Галина Волчек разрешила Сукачеву похулиганить на сцене. Он и выпустил скандальную пьесу об американской панк-группе с матом, алкоголем и всеми вытекающими последствиями. За основу новой постановки Гарик взял роман своей подруги, писательницы Александры Николаенко «Убить Бобрыкина. История одного убийства». Кстати, за эту книгу она получила в 2017 году премию «Русский Букер». Главный герой – аутист Саша Шишин, который живет вместе с деспотичной матерью, влюблен в некую Таню и ненавидит своего одноклассника Бобрыкина. Центральную роль исполнит давний друг Сукачева и Ефремова Василий Мищенко. А еще на сцене будут присутствовать куклы. По словам Гарика, это произведение одобрила в свое время сама Волчек.

– Ставить его в театре почти невозможно. Но это и будит воображение. Когда Галина Борисовна узнала, ЧТО я хочу поставить, удивилась, потому что не поняла, как это возможно, но сказала мне: «Вперед! Я в тебя верю!» – рассказывает Сукачев.

Инициатором нового сотрудничества Гарик называет председателя художественного совета «Современника», артиста Владислава Ветрова. Дескать, он и предложил.

– Я знаю, что у Сукачева и Галины Волчек была договоренность, что он еще что-то поставит на сцене нашего театра, – рассказал «Собеседнику» Владислав Владимирович. – Гарик – человек с цельным видением, ответственный, большой профессионал. Почему бы и нет? Я предложил ему, а он предложил этот роман, очень интересный. А уж окончательное решение принимала дирекция театра.

Премьеру сыграют скорее всего к концу следующего театрального сезона.