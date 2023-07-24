Терешкова: новое кино России

Стартовый фильм будет посвящен подготовке к полету первой женщины-космонавта в 1963 году и некоторым семейным передрягам ведущего инструктора Центра подготовки космонавтов. Очевидно, создателей вдохновил успех фильмов «Время первых» и «Салют-7» о наиболее драматичных полетах советских космонавтов и, возможно, 60-летие полета Терешковой, которое отметили в июне. Ждать ли зрителям самого полета «Чайки» на больших экранах и ее приземления (или сюжет ограничится только подготовкой), пока непонятно.

Как известно, полет и приземление Терешковой изобиловали нештатными ситуациями, но отнюдь не такими героическими, как в случае с сюжетами «Салюта-7» и «Времени первых». Их упоминание в фильме вряд ли придется по душе «патриотической общественности»: накосячили тогда и конструкторы, и сама «Чайка», и если показать только финальную реакцию Сергея Королева («Пока я жив, ни одна женщина в космос больше не полетит!»), сочтут за «чернуху» и разрушат образ героини Советского Союза. Что, конечно, теперь никак не допустимо, даже если не подавать заявку на госфинансирование.

Не менее удивительно, что на главную роль утвердили непрофессиональную актрису – олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Ульяну Донскову: создатели объясняют это тем, что актриса должна будет испытывать серьезные физические нагрузки. Донскова участвовала в телешоу «Танцы со звездами», но это вряд ли можно считать актерским опытом.

Между тем фильм выходит в определенном политическом контексте: в последние годы Терешкова больше упоминается не как первая женщина-космонавт, а как член Госдумы, предложившая в марте 2020 года «обнулить» президентские сроки Владимира Путина. Что и было сделано. «Испортила себе некролог», – до сих пор мрачно комментируют сторонники ротации власти. В случае выхода сериала информационный шлейф, связанный с этим эпизодом поздней биографии, очевидно, будет окутывать кинокартину «1963. Время, вперед!» не меньше, чем воспоминания и слухи о конфузах во время полета.