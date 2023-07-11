Георгий Милляр: «Я не мужчина, я — Баба-яга!»

В кино актер Георгий Милляр сыграл больше двухсот ролей. Бывало, что в фильме он изображал сразу по несколько персонажей. Но чаще вспоминают его по образу Бабы-яги. Он сыграл ее в пяти кинокартинах и так запомнился зрителю, что Милляра на улице всю его жизнь окликали: «Баба-яга пошел!».

Ожог пятой точки

В свое время Георгия Милляра сравнивали с Чарли Чаплином, потому что он тоже умел талантливо создать любой гротесковый образ. Но сколько бы он ни создавал других персонажей на экране, зрители всю жизнь ассоциировали его именно со сказочной старухой. Да и сам актер любил шутить про себя: «Я не мужчина, я – Баба-яга!» Ну, кто мог подумать, что мальчик Жорж де Милльё (таково настоящее имя актера), который родился в 1903 году в обеспеченной интеллигентной семье (отец – француз, инженер, мама – дочь золотопромышленника) и воспитывался под присмотром французских гувернанток, станет известным по киноролям старух?! К слову, Баба-яга – не единственная его женская роль, были и колдунья («Новые похождения Кота в сапогах»), и сплетница («Вечера на хуторе близ Диканьки»), и вдовствующая королева («Королевство кривых зеркал»)... И первая его роль на сцене была женская: в 17 лет сыграл... Золушку в театре в Геленджике, где Милляр тогда жил. В то время юноша подрабатывал там бутафором, и когда заболела актриса, исполнявшая эту роль, Юра (так его звали близкие) вызвался ее заменить. И почему-то режиссер разрешил. Зрители не заподозрили в напудренной красавице юношу. Тогда Милляра зачислили в штат актером.

В том, что позже он стал Бабой-ягой, «виноват» кинорежиссер Александр Роу. Именно он, снимая сказку «Василиса Прекрасная», где Милляр играл отца главного героя, разрешил 35-летнему артисту перевоплотиться еще и в Бабу-ягу. А ведь на эту роль пробовалось много актрис, в том числе Фаина Раневская. Но режиссера все не устраивало. Когда он спросил совета у Милляра, тот рассудил: «Не женская это роль. Вот скажите мне, какая актриса позволит сделать себя такой страшной на экране?! Гример только отвернется, а она тут же реснички себе подрисует. Да и физически это тяжело. А я все стерплю!» И Роу поверил.

Чтобы сыграть свою сказочную героиню, Милляр вспомнил два своих наблюдения.

– В Ялте я старушку увидел – коз пасла на Чайной горке. Старая-престарая гречанка, сгорбленная, нос крючком, недобрый взгляд, в руках короткая палочка. Чем не Баба-яга?! – вспоминал артист. – А еще обильный материал мне дала соседка по коммуналке. Характер у нее был ужасный, склочница, ей надо было обязательно кого-нибудь поссорить.

Образ Бабы-яги в фильме «Василиса Прекрасная» получился настолько пугающим, что присутствующие на съемках дети при виде актера разбегались. Картину снимали в сильную жару. Милляру пришлось больше двадцати дублей съезжать из печки по желобу, который из-за жары нагрелся так сильно, что актер получил ожог пятой точки.

– В «Василисе Прекрасной» моя бабуля – такая дачница с повязочкой на голове, а в «Морозко» она уже одряхла, ослабла, да и радикулит ее, бедную, замучил, – смеялся сам артист над своей героиней.

– Помню, Милляр говорил: «Я всю нечисть сыграл – всех парнокопытных, всех рогатых, всех хвостатых», – вспоминает актриса Людмила Хитяева. – А вот его Баба-яга не вызывала отторжения. Да, она делала свои черные дела, но у зрителя все равно не вызывала неприятия. Она была обаятельной! В этом образе он соединил юмор и доброту. А в жизни Георгий Францевич был внимательным к женщинам. Когда встречались с ним, он восклицал: «Маркиза моя!» Обязательно уступит место, хотя я лет на сорок его моложе.

Ален Делон, как мы знаем из песни «Наутилуса Помпилиуса», не пьет одеколон. А вот Георгий Милляр, как ни странно, его частенько попивал. Особенно любил баловаться, пока ему наносили грим. Времени было много: под сказочную старуху артиста гримировали по шесть часов.

– Ох, мы с ним чудили! – вспоминала гример Софья Филенова, которая работала с Милляром над образом Бабы-яги в фильмах «Золотые рога» и «Финист – Ясный сокол». – Закроемся в гримерке, Георгий Францевич достанет бутылочку тройного одеколона, попивает (почему-то его пил, даже мог поменять бутылку водки на небольшой флакончик), и творим. Было, конечно, трудно – столько часов создавать грим, но он терпел, всегда шутил. Кстати, я училась у Милляра, как надо гримировать. Он подсказывал, придумывал.

По воспоминаниям очевидцев, артист действительно любил выпить. Он этого не скрывал и часто шутил на эту тему. «Алкоголь – средство борьбы с действительностью. А когда человек примирился с действительностью, все говорят, что он спился» – его знаменитое выражение. А еще: «Каждый непьющий думает, что он перехитрил весь мир». Частенько режиссеры перед съемками обыскивали Милляра, чтобы отобрать очередную бутылочку одеколона. Но он все равно находил разные способы пронести с собой любимый напиток. Когда Александр Роу на съемках уже не мог повлиять на запои Милляра, говорил ему: «Будете продолжать, я позвоню вашей маме!» И только тогда артист останавливался. Но ему прощали все странности из-за таланта.

– Вся эта нечисть Милляра в кино – это не его природа, не его суть, это его маска в жизни, – рассуждает актриса Елена Санаева. – Все-таки воспитание Георгия Францевича сказывалось: в какое бы захолустье его ни заносила актерская судьба, он оставался человеком интеллигентным, всегда целовал дамам ручки. С детства владел и французским, и немецким, и английским языками.

«Если хочешь быть модным мужчиной, надевай на себя все дамское»

Может, из-за того, что Милляр часто играл женские роли, возникли слухи о его нетрадиционной ориентации. «Если хочешь быть модным мужчиной, надевай на себя все дамское» – такое выражение артиста звучало двусмысленно. Например, актер Анатолий Кубацкий, который много снимался с Милляром, рассказывал, что тот вел себя весьма странно: «Часто крутился в компании каких-то молодых морячков, его неоднократно обворовывали». Говорят, что однажды его застукали с одним партийным чиновником. Скандал помог замять все тот же режиссер Роу.

Все знают, что Георгий Милляр сочинил свой так называемый алфавит. На каждую букву он придумывал слово и описание к нему. Например, к букве «Б» – «Баланс» написал: «Одна утренняя рюмка нужнее двух вечерних». Или к букве «В» – «Валидол»: «Это аристократическая закуска к коньяку». Или к букве «С» – «Сказка»: «Чего недостает Бабе-яге? – Коммунальной квартиры».

Дело в том, что после революции 1917 года семью будущего артиста лишили большой квартиры, превратив ее в коммуналку. Выделили им с мамой (отец к тому времени умер) 12-метровую комнату, где Милляр и прожил до конца жизни.

– Георгий Францевич вообще-то трагическая фигура. Ну представьте: оказаться в коммуналке в своей бывшей квартире и прожить там всю жизнь! Наблюдать, как чужие люди живут там, что когда-то принадлежало твоей семье – это суровые испытания!– делится Елена Санаева.

Накануне своего 85-летия артиста пригласили выступить перед детьми. Зал вмещал 850 зрителей. Тогда Милляр нарисовал 850 рисунков Бабы-яги со своим автографом, чтобы подарить каждому. Но в назначенный час ему никто не позвонил, никто за ним не приехал, даже не сообщили, что концерт отменили...

кстати

Георгий Францевич о своем дворянском происхождении умалчивал, а фамилию и имя сменил, чтобы не вызывать лишних вопросов в соответствующих инстанциях.