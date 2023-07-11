«Маска» пошла под нож

Этой весной появились первые признаки того, что «Золотая маска» может остаться без некоторых номинаций. По итогам сезона не была отмечена «Лучшая работа режиссера в драматическом театре» и «Лучшая работа драматурга». Теперь, по всей видимости, драматургам и вовсе придется позабыть о «Масках».

Молодые и не склонные фильтровать

Драматургам меньше всего везет в новых российских реалиях. Некоторые имена вымарывают с афиш и из театральных программок, многие авторы пьес выступили против спецоперации и покинули страну. Находится под стражей по делу об оправдании терроризма Светлана Петрийчук, заочно арестован Иван Вырыпаев за «фейки» об армии, административка за дискредитацию ВС РФ заведена на Михаила Дурненкова – все они получали премию в качестве лучших драматургов.

Под нож может пойти еще несколько номинаций, включая «Лучшую работу композитора» и «Драматический спектакль малой формы». Под сомнением «Эксперимент» и «Современный танец».

– Тут я вижу два мотива одновременно, которые при желании можно рассмотреть как один. Первый – страх пересечь какие-то красные линии, ненароком допустить высказывание, которое может быть расценено как вольнодумство или критика власти и вообще положения дел, – поделился с «Собеседником» Михаил Дурненков. – Эти упраздненные номинации традиционно достаются молодым, а молодые, как известно, менее склонны фильтровать свое творчество, чем те, кто родился и жил в Советском Союзе. Второй мотив – это уже не про номинации, а про изменение положения о жюри и экспертной комиссии – служит для того, чтобы сделать «Золотую маску» более контролируемой со стороны главы СТД и соответственно со стороны Минкульта, который дает деньги СТД. Скучная в своей предсказуемости история.

Кстати, сокращением номинаций возмутились даже в противоположном лагере. Один популярный Z-канал, работающий на ниве культуры, прокомментировал это событие так: «Российская национальная премия не планирует продвигать современных драматургов, пишущих об СВО и проблемах современности с патриотической позиции».

До этого количество номинаций только возрастало. В 1995-м, когда «Золотую маску» присуждали впервые, их было пять плюс специальная премия в области музыкального театра. В допандемийном 2019-м номинаций стало 38 и еще четыре специальных приза.

«Премия все еще престижна»

Еще одна часть изменений, о которой уже упомянул Дурненков, коснется организационного устройства премии. Объединения профессиональных творческих работников лишатся права выдвигать кандидатов в экспертные советы и жюри – их списки будет формировать СТД по согласованию с Минкультом. Секретариат СТД «с учетом мнения министерства» будет рассматривать и готовые списки номинантов.

Вместо нынешнего президента «Маски» Игоря Костолевского премией напрямую будет руководить глава Союза театральных деятелей Александр Калягин. Он будет непосредственно назначать директора премии – нынешний гендир Мария Ревякина, по слухам, давно у Сан Саныча не в фаворе.

В этом может крыться еще одна причина сокращения номинаций. За все, разумеется, придется отвечать Калягину, а в силу преклонного возраста президенту не особо хватит сил и здоровья отсеивать каждого рискованного номинанта. Как показала практика с «Финистом Ясным Соколом», опасность может подстерегать даже во вполне признанном спектакле, который показывали в колониях ФСИН.

Почему же тогда и вовсе не избавиться от «Золотой маски»?

– Премия все еще престижна и по сути является ярмаркой достижений театрального хозяйства за год, – считает Дурненков. – Влияние получения «Маски» на продажи спектакля не стоит недооценивать. Это такой агрегатор, типа «Яндекса». Ну и плюс много других вторичных мотивов: праздник для театралов, момент единения театрального сообщества, многолетняя история, масса людей, вовлеченных в индустрию «Золотой маски», и так далее.

Между тем против новаций начало открыто роптать театральное сообщество в России.

«Все опубликованные изменения носят разрушительный, антидемократический и, главное, очевидно анти-творческий, анти-театральный характер. Для всех профессионалов театрального дела это очевидно», – первым высказался в соцсетях художественный руководитель Камерного театра в Воронеже Михаил Бычков.

Утвердить новое положение секретариатом СТД планируется в сентябре. Если, конечно, театралы не будут сильно возмущаться и не пробьют брешь бюрократии. Пока в такой исход верится мало. Но и невероятное случается.