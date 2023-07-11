Вайкуле и вакханалия

Фестиваль «Лайма Рандеву Юрмала» в Латвии, как ни странно, не остался без внимания российской бульварной прессы, у которой была возможность по полной программе оттоптаться на любых его участниках, тем более что туда пожаловали в приличном количестве «иноагенты». Над поддерживающими Путина Долиной, Лепсом и Газмановым особенно не пошутишь. А тут пожалуйста: «Лайма Вайкуле учинила вакханалию в Юрмале», «На Аллу Пугачёву страшно смотреть», «Зрители крестились в ужасе: Вайкуле несли на сцене словно покойницу» и – вишенка на торте от совсем уж откровенно желтого сайта – «Её дядя был правой рукой Гитлера».

Досталось Лайме в числе прочего за песню Раймонда Паулса «Листья желтые над городом кружатся», которую она спела на родном латышском. Про Пугачёву, к которой Вайкуле подошла во время исполнения этой песни в зал, написали, что она якобы «даже чуть не упала», пританцовывая. Короче говоря, российские медиа осветили всё, что представляет культурную ценность.

Между тем фестиваль в зале «Дзинтари», где когда-то Игорь Крутой проводил «Новую волну», получился интересным. Декорациями с огромными экранами, конечно, уже никого не удивишь, но состав гостей был шире, чем указывалось на афишах. Приехал, например, Александр Кутиков из «Машины времени», составив на сцене компанию Андрею Макаревичу*, подпевая «Однажды мир прогнется под нас». Приехала целая россыпь украинских артистов, которые считались российскими: Вера Брежнева, Макс Барских, Верка Сердючка, Alekseev и другие, чье выступление в России теперь невозможно.

Получилась, как во времена Крутого, и светская жизнь. В зале и за кулисами были Михаил Козырев*, переехавший в Париж историк моды Александр Васильев, не ушедший от внимания российских СМИ Максим Галкин*...

Издеваться над Пугачёвой, которой уже немало лет, много ума не надо. Не лучше ли задуматься, почему так вышло, что железный занавес разделил российских артистов? И неужели это навсегда?

*Власти РФ считают иноагентом