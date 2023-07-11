Быков*, Крымов и Беркович: как в России можно прикоснуться к «нелегальщине»

Сразу после ареста в мае режиссера Жени Беркович и драматурга Светланы Петрийчук за спектакль «Финист Ясный Сокол» на сайте фестиваля молодой драматургии «Любимовка» появилась видеозапись постановки. А недавно в международном издательстве Freedom Letters вышел первый сборник пьес Светланы Петрийчук, в котором опубликовано многострадальное произведение.

Не заблокированы и не уничтожены видеозаписи прежних постановок Жени Беркович. Например, на канале Еврейского музея и центра толерантности в YouTube можно посмотреть «спектакль-эскиз по миниатюрным произведениям Льва Толстого» «Толстой. Азбука», поставленный режиссером и театральной компанией «Дочери Сосо» в августе 2021 года.

Если сборник пьес Светланы Петрийчук сделан, по советской диссидентской терминологии, в тамиздате, то оставшегося после начала спецоперации (и не принявшего ее) в Соединенных Штатах Дмитрия Крымова переиздают здесь, в России. В «Новом литературном обозрении» вышло второе издание книги театрального деятеля «Своими словами. Режиссерские экземпляры девяти спектаклей, записанные до того, как они были поставлены». Сборник «режиссерских партитур», как их называет Крымов, появился в 2021-м и состоял из «сценариев» (еще одно определение режиссера) спектаклей 2015–2021 годов, включая не вышедшего на тот момент «Костика».

А Театр имени Вахтангова порадовал ценителей видеозаписью постановки еще одного вынужденного релоканта, выложив в сети «Пер Гюнта» своего бывшего главрежа Юрия Бутусова. Последний раз спектакль был сыгран в июне этого года.

Конечно, турбопатриотическая общественность все эти «вражеские вылазки» воспринимает негативно и старается с ними бороться. Больше всего досталось недавнему комментарию «золотого пера» «Собеседника» Дмитрия Быкова* на «Кинопоиске» по случаю 130-летия Владимира Маяковского.

«Кинопоиск» всеми силами показывает, что он думает о нас с вами», – отреагировал один из Z-каналов.

Да уж, действительно показал. Показал, что заботится о просвещении читателей и зрителей.

Немецкая помощь

В Германии создали петицию с требованием прекратить уголовное дело в отношении Жени Беркович и Светланы Петрийчук. Среди авторов документа – доктор философии Анке Хенниг, немецкие и австрийские специалисты по славянскому литературоведению Гернот Хованитц, Шамма Шахадат.

*Власти РФ считают иноагентом.