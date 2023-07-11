Не дать дуба в Дубае: чем крута и не очень новинка от ТНТ

Миша – против

– Эту передачу я очень ждал: ведь не просто так мощная реклама обещала нам поистине если не прорыв в мире развлечений, то тонны юмора и увлекательную реализацию. Но, как это часто бывает, не случилось даже намека на них. Начну, пожалуй, загибать пальцы и перечислять то, что мне вообще не понравилось. Во-первых, довольно вялое и неоригинальное поведение Ляйсан Утяшевой как ведущей. Уж очень ее манеры напоминают прежний опыт в «Танцах на ТНТ». Проскакивают даже те же фразы вроде «мои хорошие».

Во-вторых, не понравилось мне и нереальная звездность команды известных личностей, назовем ее так. Это же целое поле, на котором посадили гордыню, хвастовство, пустословие и обычную человеческую глупость. С первых минут ты понимаешь, что там нет никакой искренности, а сплошь и рядом одна наигранность. Причем довольно посредственная. Хотя, быть может, за деньги, которые отстегнули звездным участникам, и можно покорчить из себя купающихся в жизненной роскоши болтунов. Очень хорошо характеризует эту команду фраза ее участницы, актрисы Натальи Рудововой: «Ну что, мамочка дома». Именно такими словами наша теледива ознаменовала свое появление в дубайском отеле. Не хватало только открыть дверь с ноги.

В-третьих, перегиб с «народной» командой тоже не выдерживает никакой критики. Такое впечатление, что собрали не просто людей из народа, а взяли тех, кто ну настолько простой и недалекий, что и обсуждать не хочется. Лишь напрашивается вопрос, а в какой глуши нашли такие персонажи? И это еще одно свидетельство, что каждый здесь играет по тщательно продуманному сценарию. Дали тебе роль Ивана-дурака, так и не говори, что у тебя 9 классов образования есть.

Такое впечатление, что в погоне за высокими рейтингами зрителя пытаются постоянно обмануть, показывая низкосортный спектакль. Глядя на такие вот восточные зарисовки, понимаешь, что тебе подсунули подделку, у которой нет искренности и жизненности. Но есть банально деньги, которые обеспечат успешное удержание на плаву этого шоу.

Оценка: 0 из 3 звезд.









Лена – за

– Сразу зацепило название-оксюморон. У меня, как, думаю, и у большинства сограждан, Дубай, заменивший нашей элите якобы недружественную Европу, ассоциируется, в первую очередь, с роскошным отдыхом. Чего тут выживать? Лежи себе на пляже и кайфуй, попивая затейливые коктейли. Только смотри на солнышке не перегрейся. Но, согласно правилам шоу, за такую возможность нужно побороться с соперниками. Проиграл – иди выживать в знойную пустыню в маленьких палатках с минимумом воды и еды, да и еще с высокой вероятностью появления разной ядовитой живности (змеи, скорпионы, пауки и прочее).

Понравилось и локация, где снимается реалити – разительный контраст между самой жаркой пустыней в мире, где температура доходит до +60, и роскошным отелем Atlantis The Palm, окруженным зелеными кустами, пальмами и цветущими олеандрами. Я до спецоперации успела побывать в Дубае только транзитом в аэропорту, поэтому с удовольствием разглядываю завораживающие картинки фантастического города-оазиса в пустыне. Как и сказочный интерьер пятизвездочного курортного отеля с собственным песчаным пляжем и великолепным видом на Персидский залив, где самый дешевый номер на двоих в августе стоит 65 тысяч рублей за ночь, а самый дорогой – 650 тысяч за ту же ночь. Его-то участникам и предоставили: там в свое время останавливалась сама Ким Кардашьян и другие небожители. Поэтому интересно понаблюдать даже за такими бытовыми подробностями как замысловатые цветочные композиции от горничных или за крышкой унитаза, автоматически поднимающейся при приближении счастливых постояльцев.

Довольно живенько была снята сцена первой встречи со звездами «народников» (нет, это не те народники, которые образовали политически сознательное движение русской интеллигенции 1860-70-х годов, часть которой участвовала в революционной агитации против царизма, а просто обычные граждане из глубинки). Сначала Наталья Рудова (актриса, известная по довольно примитивным сериалам) и Дава (блогер Давид Манукян, бывший бойфренд Ольги Бузовой) поражаются тому, что у их соперников такие серьезные лица и что они не расслабоне и не такие дружелюбные, как селебрити, но стоит только ведущему Павле Воле объявить, что эту ночь простые живут в отеле, а звезды выживают в пустыне, то покер-фейс наблюдается уже у богатых и знаменитых, а народники очень даже расслабляются и улыбаются.

Мне лично симпатичен союз Павла и Ляйсан, особенно когда Воля от души признается в любви к Утяшевой, на которую смотреть очень приятно. Здесь она очаровательная, элегантная, воспитанная и тоже душевная, что отмечают и участники. В паре с мужем, на мой взгляд, именно жена вытягивает этот союз ведущих, и в этой передачи шоумен смотрится куда органичнее, чем в собственном именном шоу.

Не могу не упомянуть и о чудесных нарядах, которыми радует нас Ляйсан: то современная леди в дизайнерском брючном костюме, то приветливая хозяйка шоу с гигантской белой розой на платье с тонкими бретельками, то принцесса пустыни в восточном наряде с богатыми украшениями, осматривающая свои владения. Чувствуется, что съемки на жаре даются Утяшевой нелегко, но она держится безупречно.

А в чем же смысл шоу? В деньгах, разумеется! И незачем это скрывать. Победитель получит приз 10 миллионов рублей. Звездную команду собрали довольно интересную. Не думала, что скажу это, но после первого выпуска она мне понравилась гораздо больше народной. Знаменитости оказались более дружелюбными и сплоченными. Пока что я не заметила чистого пиара и особого нытья. Что касается простого народа, то и здесь есть интересные личности. Мне приглянулся «Аквамен» – инженер оборонного предприятия Дмитрий Судариков из Тулы, в свободное время помогающий собачьим приютам.

В передаче немало забавных моментов. Мой любимый: на народников глубокой ночью напустили стилистов, чтобы привести их в божеский вид, вплоть до педикюра мужчинам. Ну и переполох был! Еще очень весело было смотреть, как они завтракают деликатесами из гадов морских, которых никогда раньше не пробовали. А в это время, на контрасте, звезды разжигали костер из верблюжьих какашек и осваивали лопатки с буквами «М» и «Ж» в качестве туалета в пустыне.

Конечно, уже начались интриги, скандалы и разногласия: кто-то уже подружился, кому-то кто-то не понравился, и это делает просмотр еще более увлекательным. Например, у актрисы Анны Хилькевич случилась истерика, вызвавшая осуждение команды. После победы в индивидуальном конкурсе она неожиданно решила перейти в народную команду. Даже если все это прописано в сценарии, интересно смотреть, что будет дальше.

Предварительный вывод после четырех выпусков: «Выжить в Дубае» оказалось такой сборной солянкой с ностальгическими элементами обожаемых мною культовых реалити-шоу «Последнего героя» и турецкого сериала «Великолепный век» – именно то, что нужно в «мертвый» ТВ-сезон и на фоне природных катаклизмов на курортах.

Оценка: 3 из 3 звезд. ✽✽✽