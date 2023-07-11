Третья жена Эрнеста Хемингуэя Марта Геллхорн – легендарный военный корреспондент. Ее именем названа престижная американская премия в области журналистики, а в 2012-м о ней вышел фильм Филиппа Кауфмана «Хемингуэй и Геллхорн» с Николь Кидман. В издательстве Individuum недавно выпустили книгу «Лицо войны. Военная хроника 1936–1988», где собраны ее лучшие репортажи из самых горячих точек ХХ века.

Марта Геллхорн пишет о гражданской войне в Испании, бомбежках Финляндии 1939-го во время «зимней войны» с СССР, об освобождении концлагеря Дахау и о Германии 1945-го, когда туда вошли союзные войска, об индонезийской войне за независимость от Нидерландов (1945–1949), о Шестидневной арабо-израильской войне 1967 года, об американском вторжении во Вьетнам и конфликтах в Сальвадоре и Никарагуа в 1980-е.

В предисловии сборника автор делится ощущением бесполезности своей работы. В молодости она романтизировала профессию журналиста, считая, что, если людям откроют правду, они тут же станут отважными борцами со злом и несправедливостью. Вместо этого большинство предпочитают закрывать глаза на насилие и жестокость:

«Постепенно я осознала, что люди охотнее глотают ложь, чем правду, как будто у лжи домашний, приятный, привычный вкус».

Марта Геллхорн печально констатирует, что ужасы Второй мировой ничему не научили человечество и что войны будут всегда, но приходит к выводу, что рассказывать правду ценно само по себе:

«Как одна из миллионов ведомых, я не позволю гнать себя дальше по этой ведущей в никуда дороге дураков, не подняв свой голос в знак протеста, пусть даже мое «НЕТ» и будет таким же тихим, как стрекот сверчка. Эта книга – мое «НЕТ».