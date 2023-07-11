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Шекспировские страсти Райхельгауза

Опальный режиссер Иосиф Райхельгауз может вернуться на сцену с постановкой спектакля «Ромео и Джульетта» в пермском «Театр-Театре». Против выступают Z-блогеры и депутаты Госдумы

Фото: Global Look Press

Иосиф Леонидович может обрадовать зрителей своим возвращением в театр

В июне 2022-го с Иосифом Райхельгаузом не был продлен контракт в «Школе современной пьесы» – театре, который режиссер основал и возглавлял в течение 33 лет. В разговоре с «Собеседником» бывший худрук тогда говорил, что планирует остаться работать в России и уедет из страны, только если его действительно начнут выгонять. Этой позиции режиссер придерживается по сей день, несмотря на то, что, по его заверениям, неоднократно получал предложения из-за рубежа.

– Я запустил спектакль в Рязани, Валерий Фокин пригласил меня в Александринке ставить, и два хороших театра в Москве, но через два месяца каждый из этих режиссеров мягко мне сказал, что их попросили остановить эти работы, – рассказал недавно режиссер. – Потом позвонили из высоких инстанций и спросили, какая у меня последняя работа. А я как раз начал репетировать в Перми у Бориса Мильграма «Ромео и Джульетту» Шекспира. И мне разрешили продолжить. Позвонили из Перми: «Приезжайте, начинайте». Я уже работаю с художником, распределил роли.

В мае появились фото режиссера из госпиталя, где лечились российские военные. Но ура-патриотическая общественность шаг не оценила и продолжила нападать на Райхельгауза, припоминая ему критику спецоперации. Вероятность того, что возвращение режиссера в Перми может не состояться, большая.

– Никакого спектакля и никаких реальных договоренностей у нас еще нет. Что касается меня, то я лично дружу и сотрудничаю с Райхельгаузом, а театр еще не готов что-либо объявлять, – начал давать заднюю худрук «Театр-Театра» Борис Мильграм.

В бой с Райхельгаузом вступила тяжелая артиллерия – в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская рассказала, что переговорила с министром культуры Пермского края Аллой Платоновой.

«Контракт не подписан, но переговоры ведутся. Мы проверяем информацию о предыдущих высказываниях и действиях режиссера», – передала слова министра Ямпольская.

Шестеренки механизма крутятся, и судьба пермской постановки поставлена под угрозу. Так что вместо возвращения русской культуры может получиться очередной случай ее отмены. К которым нам, увы, уже не привыкать.

Национальная замена

В сентябрьских и октябрьских постановках «Сказки про последнего ангела» Андрея Могучего в Театре Наций Лию Ахеджакову заменит Роза Хайруллина. Ранее в апреле спектакль несколько раз отменялся «по техническим причинам». Тогда же Минкульт РФ не стал продлевать контракт с Могучим в качестве худрука БДТ имени Товстоногова.

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