Поиграли в «Куклы», хватит... Как Виктор Шендерович* Путина сделал

Когда в 1994 году на НТВ появились «Куклы», зрители были удивлены тому, как резко и смело высмеивали там советских и российских политиков. Почти десять лет шла программа, но в 2002 году ее закрыли. Говорят, по указанию нового президента Путина.

Ельцин в ночлежке

Подобные сатирические кукольные шоу давно уже существовали на телевидении в европейских странах и в Америке. Еще в 1970-х там не боялись высмеивать власть. У нас, когда в 1990-х стало многое возможным, энтэвэшники во главе с продюсером Василием Григорьевым приобрели лицензию на «Куклы» у французов. Первых резиновых персонажей изготавливали во Франции, а позже мастерили уже у нас.

Изначально разработать концепцию и написать сценарии выпусков предложили известному драматургу Григорию Горину. Тот в свою очередь решил это доверить талантливому писателю-сатирику Виктору Шендеровичу*.

После долгих творческих поисков нашли ход – часто сюжет каждого выпуска «Кукол» строился на основе какого-то классического произведения. Например, в январе 1995 года, когда российские войска вошли в Чечню, выпустили программу под лермонтовского «Героя нашего времени» – война на Кавказе. Или вспомнили шекспировского «Гамлета», где датским принцем выступила кукла Ельцина.