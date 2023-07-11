Леониду Агутину – 55

Певец, композитор, поэт, продюсер поражает своей невероятной продуктивностью: почти 30 лет на сцене, выпустил 13 альбомов (в мире продано более 10 млн копий). В 2020-м записал испаноязычный альбом La Vida Cosmopolita и получил 5 номинаций на американской премии Grammy. А еще его знают и любят как наставника популярного шоу «Голос». Этим летом Леонид Агутин активно ездит с концертами по России: выступил на VK Fest и фестивале «Лето в Тобольском кремле», приедет в Санкт-Петербург на Garage Fest, а также даст большой сольный концерт в Москве при участии Тюменского филармонического оркестра (дирижер Юрий Медяник). В честь юбилея на НТВ эксклюзивно выйдет телеверсия прошлогоднего гала-концерта Агутина в парке Горького.

29 июля, Москва – «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» им. Яшина»

5 августа, Санкт-Петербург – СК «Игора Драйв»

31 августа, Светлогорск – концертный зал «Янтарь-холл»