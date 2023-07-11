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Джонни Депп влюбился в Жанну Дюбарри

Актер возвращается на экраны после громкого судебного разбирательства с бывшей женой Эмбер Хёрд, чьи обвинения в домашнем насилии и абьюзе едва не поставили крест на его карьере

Фото: Кинопоиск

Первой работой актера после трехлетнего перерыва стала роль Людовика XV в «Жанне Дюбарри», фильме-открытии Каннского кинофестиваля – 2023.

Картину о любовном треугольнике королевского двора XVIII века неизбежно будут сравнивать с «Марией-Антуанеттой» Софии Копполы. Режиссер Майвенн Ле Беско («Мой король», «ДНК», «Ретушь») рассказала эту историю с точки зрения скандальной любовницы монарха. Жанна Дюбарри (ее сыграла сама Майвенн) происходила из низшего сословия, но смогла получить хорошее образование. Именно из книг будущая сердцеедка почерпнула знания о том, как можно использовать свое тело и женские чары, чтобы получать от мужчин все, что захочет. Когда куртизанку представили ко двору, она даром время не теряла и быстро соблазнила стареющего короля. Напудренный слабовольный герой Джонни Деппа в причудливом парике безропотно потакает всем желаниям своей фаворитки и с головы до ног осыпает роскошными подарками. Есть версия, что не знаменитая фраза жены Людовика про пирожные, а именно бриллиантовое колье любовницы послужило триггером Французской революции.

В кино с 20 июля.

Теги: #Кино

Рубрика: Культура и ТВ

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