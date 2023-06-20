«Православные активисты» обратились в Роскомнадзор с требованием запретить сериал «Ведьмак» за пропаганду ЛГБТ и «извращение славянской мифологии». Хотя легально отечественный зритель и так его не увидит, ведь Netflix, который его показывает, официально ушел из России.

Причиной возмущения стал поцелуй персонажей Лютика и Радовида в третьем сезоне шоу. По словам активистов, в первоисточнике польского писателя Анджея Сапковского «Лютик был интересным героем и не пропагандировал ЛГБТ-движение». Кстати, Роскомнадзор составил уже 32 административных протокола за распространение фильмов, содержащих демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений, из-за отсутствия маркировки «18+». Штрафы от 1 до 4 млн получили онлайн-платформы Wink, Okko, Premier, Start, «Кинопоиск», More.tv, Ivi и другие.

Что касается «извращения славянской мифологии», тут не совсем понятно. Недавно в российском прокате выходил фильм и сериал «Сергий против нечисти» с аналогичным сюжетом, где вместо Ведьмака православный батюшка, отлученный от церкви, сражался с домовым, Бабой-ягой, Кощеем Бессмертным и другими персонажами славянской мифологии. По словам режиссера Кирилла Кузина, сериал задумывался как веселый нестрашный ужастик.

– Забавно, что так называемые православные активисты берут на вооружение языческую мифологию, – сказал «Собеседнику» писатель и богослов Андрей Кураев. – Еще недавно они требовали запретить «Гарри Поттера» за колдовство. Тогда можно запретить любые волшебные сказки. И в народных, и в авторских сказках мало откровенно евангельского. Наличие нечисти и волшебства – это обычай. Я не смотрел «Ведьмака», но если по «благочестивым» мотивам спрятать от детей Гарри Поттера, то по тем же основаниям придется спрятать от них «Илиаду» (языческие боги!), «Гамлета» (привидение!), «Вечера на хуторе близ Диканьки» (бесы!), «Сказку о золотой рыбке» (грех искать помощи у рыбки, а не у Творца!), «Щелкунчика» (деревянный идол в балете ожил!) и так далее.