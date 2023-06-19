Новый альбом Юрия Шевчука в соавторстве с музыкантом Дмитрием Емельяновым выпустила в России компания Navigator Records, давно работающая с группой «ДДТ» и другими рок-коллективами. Шевчуку запрещено выступать в стране, за пацифистскую речь в Уфе он был оштрафован, но продолжает находиться в России и работать в студии.

Через выпускающую компанию Юрий Юлианович сообщил, что «группа «ДДТ» находится в добром здравии, но иногда (музыканты меня поймут) хочется какого-то другого звука, саунда». Песни свежие – 2022 и 2023 годов. Многие пропитаны болью и душевными страданиями по поводу происходящих событий.

Первая и последняя песни альбома – «Родина, вернись домой» и «Похороны войны» – требовали определенной смелости и для тех, кто их записывал, и для тех, кто выпускал. Но эти вещицы уже известны. Новинкой стала в первую очередь заглавная песня альбома «Волки в тире». Первый куплет «музыкант Юра» посвятил ситуации, в которой оказалась группа «ДДТ»:

«Отменили концерт в Тюмени. Не случилось в Москве – едем дальше. Обвинили любовь в измене. Что ж: без денег – да меньше фальши».

В целом песня, в отличие от общего настроения альбома, на удивление оптимистичная.

«Отчаянного оптимизма хватит нам до конца света», – поет он, посетовав, что обвинен в «непатриотизме». «Наши песни привычны к боли. Они знают, они дышат» – наверное, главное, что Шевчук пытался донести до своей публики, несмотря на то, что «нас немного», а «их немало».

В песне «Потоп» к Юрию и Дмитрию присоединилась Манижа – участница последнего для России Евровидения, тоже де-факто запрещенная в стране за антивоенную позицию. Песня об одиночестве: «Ты здесь одна, одна, одна... И смотришь в этот стремный мир, как глубина».

Альбом «Волки в тире» появился на всех основных музыкальных цифровых платформах – как международных (Spotify, YouTube Music, iTunes, Amazon, Apple Music), так и российских (Yandex Music, «VK музыка», OK и других). Заказать компакт-диск с обложкой, «украшенной» отверстиями от пуль, можно через сервис planeta.ru.