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Владимир Винокур: Мы живём в такое время, когда каждый должен отвечать только за себя

Знаменитый юморист рассказал «Собеседнику», почему нельзя пародировать Ширвиндта, как ему предлагали фиктивный брак, чтобы помочь с пропиской, и как он три раза чуть не погиб

Владимир Винокур
Фото: Global Look Press

Владимир Винокур с женой, 2019 год

Замешкавшись у порога Фонда Владимира Винокура в поддержку культуры и искусства (а все потому, что это здание больше похоже на пансионат), я опаздывала на две минуты. «Может, отменим? – скинул мне Владимир Натанович ещё через четыре минуты. – Меня в репетиционном зале ждут 20 артистов. А пробки – бывают только в ушах!» Прочитав это, выдохнула: шутит же, ясное дело. И когда я наконец дотопала до его роскошного кабинета на втором этаже – с картонным Винокуром в полный рост и расписными воздушными шарами, оставшимися ещё с мартовского 75-летия, – разговор пошёл как по маслу.

Даты

1948 – родился 31 марта в Курске
1962 – выиграл конкурс в «Артеке» (приз вручил Юрий Гагарин)
1969 – начал служить в цирке на Цветном бульваре и в Театре оперетты
1974 – окончил ГИТИС (отделение музыкальной комедии)
1989 – создал Театр пародий Владимира Винокура
2023 – стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»

«Замахиваться на Ширвиндта – кощунство»

– Владимир Натанович, что-то изменилось в вашей манере шутить в последнее время?

– А что должно было измениться? Вы имеете в виду шутки на военную тему? Все осталось по-прежнему. А как же раньше мы ездили в Афганистан, Чечню, Сирию и шутили? Люди там скучают по дому, по домашним шуткам, и ничто в этом плане не меняется.

– Кавээнщикам недавно разрешили шутить на тему мобилизации, повесток, судя по тому, что номера на эти темы показали не только на сцене их концертного зала, но и в эфире «Первого канала».

– Этот выпуск я не смотрел. Видите ли, в чем дело, КВН раньше считался студенческой самодеятельностью. Это сегодня они стали профессионалами и источником кадров для «Камеди Клаба» и прочих программ. За долгие годы Александр Масляков воспитал многих достойных, по-настоящему талантливых артистов. А тем, над чем они шутят, должна заниматься редактура телевидения, а не мы с вами.

– А вы сами в 2020-х нашли для себя какие-то новые темы?

– Я что, должен стендапом заняться? Какие могут быть новые темы в том, чем я занимаюсь больше 50 лет?!

– Хорошо, а есть ли вечные, так сказать, для юмора темы?

– Разумеется, и она одна. Единственная проблема, которая всегда была, есть и будет – и поэтому юмористические монологи, сценки и прочее о ней вечны – это отношения мужчины и женщины.

– На шутки об этих взаимоотношениях аудитория и сегодня реагирует лучше всего?

– Да, безусловно. С гигантским отрывом на втором месте – когда удаётся подколоть того или иного чиновника или их собирательный образ в целом. Хорошо заходит юмор на различные бытовые коллизии.

– Вы не только шуткуете, но и пародируете. И тех, на кого пародия удалась, уже такой огромный список…

– И он постоянно увеличивается благодаря молодым артистам, которых приглашаю к себе, как выпускников театральных вузов, особенно музыкальных отделений. Беру в свой Театр пародий только поющих артистов, потому что им придётся петь, причём не своими голосами. Этой весной создали новый номер, который мы ещё не успели показать на телевидении, точнее, я его сознательно не отдаю на ТВ. Потому что он, может, не самый весёлый, а, наоборот, очень даже грустный, но нужный. Люди его очень хорошо воспринимают – аплодируют, плачут. Мы вспоминаем артистов эстрады, актёров театра и кино, которых больше нет с нами. На экране показаны их лица, а мы не переодеваемся, не делаем внешней пародии, а просто вместе с молодыми артистами напоминаем их песни и их голоса. А потом, в финале, идут пародии на тех, кто жив.

– Кто показан в этом номере среди ушедших?

– Все наши любимые – Валечка Толкунова, Йося Кобзон, Эдуард Хиль, Валерий Ободзинский, Марк Бернес, Леонид Утёсов, Людмила Зыкина, Муслим Магомаев, с которым я много лет очень тепло дружил.

– Спасибо вам за такую память. К счастью, есть с нами ещё много других выдающихся артистов, которые живы – например Александр Анатольевич Ширвиндт, ему буквально через несколько дней, 19 июля, стукнет 89 лет.

– На него делать пародию было бы кощунством! (крутит головой)

– То есть не замахнётесь на Александра нашего Ширвиндта?

– Никогда не замахнусь, потому что Шурик – режиссёр моего первого спектакля «Выхожу один я» по сценарию Аркадия Арканова. А кроме того, я с ним дружу более 45 лет. Но не поймите неправильно, дело не в этом. Просто это гениальный человек, и как-то неудобно делать на него пародию. Да, и если делать какой-то номер, то на них обоих, Ширвиндта и Державина, но Миши уже пять лет нет с нами…

Я периодически встречаюсь с Александром Анатольевичем, он поздравлял меня с моим юбилеем, а я непременно поздравлю его с его замечательной датой. Он молодец, конечно, отлично держится для своего возраста. Перед ним можно только преклоняться, но никак, повторюсь, не пародировать.

А вообще, мне посчастливилось застать многих великих из старшего поколения, в том числе и Леонида Осиповича Утёсова – когда я только пришёл на эстраду, он ещё пел. И с Аркадием Исааковичем Райкиным дружил – мне было очень приятно, что он моему отцу, у которого с ним были общие знакомые по Ленинграду, как-то наказал проследить, чтобы я не просто читал монологи, как это было в самом начале моей деятельности, а ещё и пел. Райкин объяснил моему бате, что я профессионально поющий юморист, и такое бывает очень редко.

Я ведь получил профессию актёра музыкального театра в ГИТИСе. Это же отделение закончил и Лев Лещенко, мой добрый друг Лёвчик. Кстати, он – ярчайший пример того, что тёплые и нежные дружеские отношения с коллегами моим пародиям на них никогда не мешали. С Лёвой дружу уже больше полувека и столько же его пародирую.

– И он никогда на вас не обижался?

– Ни разу! Честно-честно. Напротив, всегда был страшно рад и чрезвычайно горд. Так, по крайней мере, он мне говорил…

Фото: личный архив Владимира Винокура

«Я вообще – конец света!»

– Вы на эстраде, в строю более полувека. Это ведь и правда не шутки. Помните, как и где все начиналось?

– Как такое забыть! Тем более журналисты в каждом втором интервью напоминают… (смеётся) Начиналось все в столице, в Ансамбле песни и пляски Московского военного округа, где я служил. До этого учился в Курском монтажном техникуме, на последнем курсе рискнул поступать в ГИТИС. На «отлично» прошёл три вокальных тура, но, не имея документов о законченном среднем образовании, выбыл из дальнейшего конкурса.

Без дела слоняться не пришлось. Меня призвали в армию и распределили в этот чудесный ансамбль, служа в котором я уже всё-таки поступил в заветный вуз. А армейцем начинал с того, что пел, а уже потом стал шутить. Хотел попасть и в легендарный Ансамбль Александрова и петь там, но на прослушивании мне сказали, что я очень «тонкой организации юноша», а им нужны голоса «покрепче». Поэтому остался в ансамбле Московского военного округа, где прослужил два года. Это была та ещё школа! Я ведь не только пел, но ещё и вёл концерты.

– И наверняка уже тогда производили неизгладимое впечатление на девушек. У вас на концертах, полагаю, отбоя не было от поклонниц.

– Это все так, но, чтобы произвести впечатление, приходилось иной раз постараться. Так, однажды после похода в кино с другом и двумя прекрасными дамами я набрался смелости (а то и наглости), зашёл в телефонную будку и вызвал нам всем «такси» голосом начальника ансамбля – позвонил нашему дежурному и велел прислать за нами авто. Вскоре к кинотеатру подъехала сверкающая машина – «Волга». Девчонки были в восторге! И мы поехали… Вот же было время… А потом, разумеется, мне дали за такую авантюру гауптвахту.

– Как получилось, что ваше сердце покорила именно Тамара Викторовна, с которой вы в следующем году отметите – и это тоже серьёзно – 50-летие со дня свадьбы?

– Секрет крепости нашего брака с Тамарочкой в том, что за эти без малого полвека мы с ней виделись всего, дай бог, половину времени, поскольку оба месяцами были на гастролях. Тома же у меня балерина, служила в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Наша дочь Настенька – солистка балета Большого театра, характерная балерина. Горжусь наследницей! Посещал все балеты с её участием. Мой отец в своё время тоже бывал на моих выступлениях и всегда смотрел не на сцену, а на зрителей – как они на меня реагируют. И я тоже, когда хожу на выступления дочери, непременно оглядываюсь по сторонам и всякий раз вижу, что зрители аплодируют искренне, уж в этом я разбираюсь…

– А дома чувствуете, что живете с балеринами?

– Да, и жена, и дочка и в кругу семьи ходят по-балетному, держат себя в форме. Супруга на 6 лет меня младше (в ноябре ей будет 70 лет), каждый день занимается фитнесом, плавает, ходит по несколько километров на даче и внука приучает к тому, что нужно спину держать ровно.

Фото: личный архив Владимира Винокура

– Вы тоже замечательно выглядите.

– Да я вообще – конец света! (хохочет)

– А в чем секрет вашей вечной молодости?

– Да просто надо работать. Друг мой Лёвчик, когда его спрашивают, не желает ли он отдохнуть в свои теперь уже 81 год, неизменно отвечает: «Как говорит мой товарищ Винокур: у нас не уходят – у нас уносят». Во время пандемии я чуть не сошёл с ума. Не могу сидеть дома! Я в целом не привык сидеть, мне нужно выходить, выезжать, вылетать на сцену. А когда остаёшься запертым дома, особенно чувствуешь возраст…

«Супруга предлагала фиктивный брак»

– Как воспитываете внука Фёдора?

– Я условный дедушка. Федя зовёт меня Вовой – и никак иначе. Мы с ним вместе занимаемся каратэ, бегаем, прыгаем, игры разные осваиваем на компьютере, в котором он в свои 7 лет разбирается лучше, чем я в мои 75. Надеюсь, характером пойдёт в дочку. Настя очень эмоциональная, талантливая, но при этом скромная и совсем не звёздная. Она трепетно относится как к своим напарникам, так и к костюмерам, гримёрам. Уделяет каждому, кто с ней работает, должное внимание. Наверное, у неё самой все лучшие черты от её мамы – женщины весьма строгого нрава, которая сначала даже не принимала мои ухаживания.

– Получается, это была любовь не с первого взгляда?

– Как сказать, с моей стороны – со второго. Мы с Томочкой играли вместе в дневном спектакле для детей «Не бей девчонок», я исполнял главную роль – двоечника Славки Леденцова, Тамарочка танцевала роль Заводной Куклы. И сама была как куколка – фигура точёная, а глазищи! Я раз посмотрел, как она танцует, два – и на второй окончательно пропал.

На нашем первом свидании, которое проходило в комнате общежития, она уже показала свой нрав. Наотрез отказалась от угощения – красного сухого вина, перелитого мною из конспирологических соображений в чайник. «Знаете, вы меня не так поняли», – только и обронила. И ушла. Но я не сдавался, оказывал другие знаки внимания…

И вот Тамара узнала, что в штат театров рекомендовали брать будущих выпускников с постоянной московской регистрацией, а я только готовился защищать диплом, и никакой прописки у меня не было. И тогда она подошла ко мне и сказала, что посоветовалась с мамой и решила помочь мне как талантливому артисту, чтобы я попал по распределению в столичное учреждение культуры. Для этого они были готовы прописать меня у себя, а тогда это было возможно лишь с помощью другого штампа в паспорте. И будущая супруга предложила мне заключить с ней фиктивный брак! Бесплатно.

«Зачем же фиктивный! – возмутился я. – Томочка, ведь я уже год ухаживаю за тобой, а ты со мной все на «вы» разговариваешь». Так до самого загса она со мной на «вы» и общалась. Но фамилию оставила девичью – Первакова, хотя я ей обещал, что не всю жизнь буду стажёром, а стану богатым и знаменитым. Но вот прогадала! Шучу, так положено у балерин. Поэтому и Анастасия моя так же осталась Винокур.

Фото: личный архив Владимира Винокура

– Была в вашей жизни ещё одна большая любовь – ваша мамочка, царствие ей небесное. Как ваша супруга относилась к тому, что Анна Юльевна, которая ушла в возрасте 96 лет, была главной женщиной в вашей жизни?

– Тамара её обожала, училась у Анны Юльевны готовить и вести домашнее хозяйство. Она была для неё примером, как с одним человеком (моим отцом, который скончался рано – в 76 лет) прожить полвека. Мама – моя первая учительница, также она преподавала в школе русский язык и литературу, была у меня классным руководителем, учила и моего старшего брата, и даже отца, как правильно говорить, поскольку он был инженером-строителем из Белоруссии. Анна Юльевна всегда следила за тем, чтобы мы правильно говорили. Если она слышала даже намёк на ненормативную лексику, обязательно замечала: «Сынок, я тебя этому не учила!»

Как-то мне довелось увидеться с Владимиром Владимировичем Путиным в весёлый день 1 апреля. Президент поздравил с прошедшим накануне днём рождения и поинтересовался, какое моё желание он мог бы прямо сейчас исполнить. Я попросил его сказать пару слов по телефону моей маме. Он согласился, я набрал номер и предупредил маму, что сейчас с ней будет говорить Путин, на что она парировала с тоской: «Сынок, у тебя что, некого разыгрывать под конец Дня смеха?» Я передал Путину трубочку, и он её поздравил с моим днём рождения и сказал, что любит её. Она ответила, что тоже его любит, если, конечно, он настоящий, поскольку сын всегда всех разыгрывает. Но Путин её заверил, что это на самом деле он, настоящий.

Фото: личный архив Владимира Винокура

«Недолёт, перелёт, а третий заклинило»

– Вы открыто поддержали Путина сразу после начала СВО, когда в том числе и в среде артистов произошёл раскол…

– На эту тему я вообще не хочу говорить и не разговариваю! Я отвечаю за себя, за человека, который много лет прожил в этой стране, у которого все предки воевали, который был на всех военных конфликтах, в которых участвовали наши ребята, развлекал их там и все прочее, ездил на бронетранспортёрах и танках, выступал перед ранеными и беженцами. А те артисты, кто уехал, это все взрослые люди, это их личное дело, их грех, который я не хочу ни обсуждать, ни осуждать. Мы все под Богом ходим.

Мне самому несколько раз грозила смертельная опасность! Я и в автоаварию страшную попадал – в 1992-м во время гастролей в Восточной Германии. Два моих спутника погибли, а я получил вывих таза на правой ноге и два сложных перелома на левой. Немецкие врачи даже ставили вопрос об ампутации, и только после длительного лечения в советском военном госпитале, куда меня позже перевезли, удалось полностью восстановиться…

А ранее, в 1986-м, я чудом не попал на пароход «Адмирал Нахимов», который затонул в Новороссийске, там сотни людей погибли. На съёмках «Аншлага» мой директор заставил меня лечь в больницу с перитонитом, чем спас жизнь. Когда выступал в Афганистане, ангар с военными атаковали снарядами – один недолёт, один перелёт, а третий заклинило. В зале сидел командующий армией генерал-полковник Громов, и он кричал мне: «Володя! Ложись!!!» Как сейчас помню… Сегодня мы живём в такое время, когда каждый должен отвечать только за себя.

– И все же, делите ли вы коллег по цеху на своих и чужих и перестали ли с кем-то общаться из-за их позиции?

– Я не перестал ни с кем общаться, я общаюсь со всеми, кто общается со мной.

– Среди ваших пародийных работ есть такие, которыми вы особенно гордитесь?

– Наверное, пародиями на Лещенко и Магомаева. Голосом Лёвы я могу заговорить, разбуди меня хоть в 3 часа ночи, а Муслим – классик, и это большое достижение для меня – петь, как он.

А ещё запомнился номер с пародией на Горбачева. Когда я произнёс свои слова – буквально две фразы, в зале, обычно шумном, неумолкающем, повисла гробовая тишина, пока Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна, сидевшие в первом ряду, медленно не подняли первыми руки и не захлопали. А за ними потихоньку захлопал и весь зал, а после раздались заветные крики «Браво!» За кулисами стоял тогдашний министр культуры Николай Губенко, он схватился за голову и признался мне, что чуть инфаркт не получил.

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