Замешкавшись у порога Фонда Владимира Винокура в поддержку культуры и искусства (а все потому, что это здание больше похоже на пансионат), я опаздывала на две минуты. «Может, отменим? – скинул мне Владимир Натанович ещё через четыре минуты. – Меня в репетиционном зале ждут 20 артистов. А пробки – бывают только в ушах!» Прочитав это, выдохнула: шутит же, ясное дело. И когда я наконец дотопала до его роскошного кабинета на втором этаже – с картонным Винокуром в полный рост и расписными воздушными шарами, оставшимися ещё с мартовского 75-летия, – разговор пошёл как по маслу.

Даты

1948 – родился 31 марта в Курске

1962 – выиграл конкурс в «Артеке» (приз вручил Юрий Гагарин)

1969 – начал служить в цирке на Цветном бульваре и в Театре оперетты

1974 – окончил ГИТИС (отделение музыкальной комедии)

1989 – создал Театр пародий Владимира Винокура

2023 – стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»

«Замахиваться на Ширвиндта – кощунство»

– Владимир Натанович, что-то изменилось в вашей манере шутить в последнее время?

– А что должно было измениться? Вы имеете в виду шутки на военную тему? Все осталось по-прежнему. А как же раньше мы ездили в Афганистан, Чечню, Сирию и шутили? Люди там скучают по дому, по домашним шуткам, и ничто в этом плане не меняется.

– Кавээнщикам недавно разрешили шутить на тему мобилизации, повесток, судя по тому, что номера на эти темы показали не только на сцене их концертного зала, но и в эфире «Первого канала».

– Этот выпуск я не смотрел. Видите ли, в чем дело, КВН раньше считался студенческой самодеятельностью. Это сегодня они стали профессионалами и источником кадров для «Камеди Клаба» и прочих программ. За долгие годы Александр Масляков воспитал многих достойных, по-настоящему талантливых артистов. А тем, над чем они шутят, должна заниматься редактура телевидения, а не мы с вами.

– А вы сами в 2020-х нашли для себя какие-то новые темы?

– Я что, должен стендапом заняться? Какие могут быть новые темы в том, чем я занимаюсь больше 50 лет?!

– Хорошо, а есть ли вечные, так сказать, для юмора темы?

– Разумеется, и она одна. Единственная проблема, которая всегда была, есть и будет – и поэтому юмористические монологи, сценки и прочее о ней вечны – это отношения мужчины и женщины.

– На шутки об этих взаимоотношениях аудитория и сегодня реагирует лучше всего?

– Да, безусловно. С гигантским отрывом на втором месте – когда удаётся подколоть того или иного чиновника или их собирательный образ в целом. Хорошо заходит юмор на различные бытовые коллизии.

– Вы не только шуткуете, но и пародируете. И тех, на кого пародия удалась, уже такой огромный список…

– И он постоянно увеличивается благодаря молодым артистам, которых приглашаю к себе, как выпускников театральных вузов, особенно музыкальных отделений. Беру в свой Театр пародий только поющих артистов, потому что им придётся петь, причём не своими голосами. Этой весной создали новый номер, который мы ещё не успели показать на телевидении, точнее, я его сознательно не отдаю на ТВ. Потому что он, может, не самый весёлый, а, наоборот, очень даже грустный, но нужный. Люди его очень хорошо воспринимают – аплодируют, плачут. Мы вспоминаем артистов эстрады, актёров театра и кино, которых больше нет с нами. На экране показаны их лица, а мы не переодеваемся, не делаем внешней пародии, а просто вместе с молодыми артистами напоминаем их песни и их голоса. А потом, в финале, идут пародии на тех, кто жив.

– Кто показан в этом номере среди ушедших?

– Все наши любимые – Валечка Толкунова, Йося Кобзон, Эдуард Хиль, Валерий Ободзинский, Марк Бернес, Леонид Утёсов, Людмила Зыкина, Муслим Магомаев, с которым я много лет очень тепло дружил.

– Спасибо вам за такую память. К счастью, есть с нами ещё много других выдающихся артистов, которые живы – например Александр Анатольевич Ширвиндт, ему буквально через несколько дней, 19 июля, стукнет 89 лет.

– На него делать пародию было бы кощунством! (крутит головой)

– То есть не замахнётесь на Александра нашего Ширвиндта?

– Никогда не замахнусь, потому что Шурик – режиссёр моего первого спектакля «Выхожу один я» по сценарию Аркадия Арканова. А кроме того, я с ним дружу более 45 лет. Но не поймите неправильно, дело не в этом. Просто это гениальный человек, и как-то неудобно делать на него пародию. Да, и если делать какой-то номер, то на них обоих, Ширвиндта и Державина, но Миши уже пять лет нет с нами…

Я периодически встречаюсь с Александром Анатольевичем, он поздравлял меня с моим юбилеем, а я непременно поздравлю его с его замечательной датой. Он молодец, конечно, отлично держится для своего возраста. Перед ним можно только преклоняться, но никак, повторюсь, не пародировать.

А вообще, мне посчастливилось застать многих великих из старшего поколения, в том числе и Леонида Осиповича Утёсова – когда я только пришёл на эстраду, он ещё пел. И с Аркадием Исааковичем Райкиным дружил – мне было очень приятно, что он моему отцу, у которого с ним были общие знакомые по Ленинграду, как-то наказал проследить, чтобы я не просто читал монологи, как это было в самом начале моей деятельности, а ещё и пел. Райкин объяснил моему бате, что я профессионально поющий юморист, и такое бывает очень редко.

Я ведь получил профессию актёра музыкального театра в ГИТИСе. Это же отделение закончил и Лев Лещенко, мой добрый друг Лёвчик. Кстати, он – ярчайший пример того, что тёплые и нежные дружеские отношения с коллегами моим пародиям на них никогда не мешали. С Лёвой дружу уже больше полувека и столько же его пародирую.

– И он никогда на вас не обижался?

– Ни разу! Честно-честно. Напротив, всегда был страшно рад и чрезвычайно горд. Так, по крайней мере, он мне говорил…