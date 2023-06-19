Зритель легко и доступно получает доходчивую информацию, насколько может быть коротким поводок, на котором «героев» программы держат их истинные хозяева. Да, можно в очередной раз сказать про субъективность мнений экспертов. Но уверен, что каждый сможет услышать на передаче то, что ему будет близко и понятно. Поэтому субъективизм – в сторону! И самое главное для меня – качество программы. В ней все сделано не только дорого-богато, но и с умом прежде всего. А этого сейчас очень не хватает нашему ТВ.

Оценка: 2 из 3 звезд ✽✽

Лена – против

– Передача не понравилась буквально с первой секунды – когда зазвучала какофония и на экране заплясали омерзительного вида ухмыляющиеся марионетки на нитях, которыми управляют зловещие руки некоего кукловода. У меня сразу возник вопрос к названию: какое оно вообще имеет отношение к замечательному роману-сказке Юрия Олеши и его трогательному одинокому герою, горячо любящему свою куклу (одну!), по стечению обстоятельств превращающуюся в прекрасную живую гимнастку Суок. По итогу сказки наследник Тутти оказывается хорошим парнем – и нет у него никаких марионеток! Поэтому я считаю, что название передачи совершенно неадекватное и даже нелепое: либо авторы сами подзабыли, что происходит в «Трех толстяках», либо решили, что для целевой аудитории и так сойдет («пипл схавает», как любит повторять ведущая).

Вскоре на экране появляется распиаренная ведущая – автор «Тюремного романа», общественный деятель и депутат Госдумы Мария Бутина. Я не знаю, какой из Марии писатель (роман о двух годах, проведенных ею в американской тюрьме, меня и силой никто не заставит не то что читать – пролистать хотя бы), а вот ведущая она, на мой взгляд, весьма посредственная. Чисто визуально Бутиной не хватает внешних данных, благодаря которым преуспевает ее коллега по «Первому» Юлианна Караулова (которой после Диброва и Галкина* досталось культовое шоу «Кто хочет стать миллионером?»), да к тому же она время от времени гримасничает и даже подмигивает, что недопустимо для ведущей. И еще чересчур много жестикулирует, как будто дирижирует оркестром. Мария стоит лицом к столу, за которым сидят восемь приглашенных специалистов, и, когда камера показывает стол зрителю, мы видим перед собой спину ведущей, причем с такого ракурса, что она как будто бы нависает над маленькими экспертами и кажется тем самым кукловодом, дергающим за ниточки марионеток.

Самой же Бутиной ну слишком много: хотела из интереса сосчитать, сколько раз за передачу прозвучит «Это я! Мария Бутина! Я с вами! Я Мария Бутина! Я! Я! Я!» В итоге сбилась со счета. От ведущей шоу зависит то, как его примут зрители. Пока что Мария с постоянно напряженным кислым лицом, изображающим отвращение к героям, драйва программе не прибавляет.

Что касается содержания, то создатели «Кукол» в трейлерах обещали раскрывать истинное лицо западных политиков в отличие от образа, созданного имиджмейкерами. После подобных заявлений ожидаешь увидеть документальное расследование с разоблачающими фактами и документами, съемками скрытой камерой, тайной перепиской. Однако ни одного нового факта не обнаруживается. Все, что мы видим и слышим в программе, было многократно показано и обсосано раньше на других пропагандистских шоу.

Вот, например, Мария своим тусклым голоском сообщает о герое выпуска – знаменитом американском журналисте Карлсоне Такере, неожиданно уволенном с телеканала «Фокс Ньюс» лично Рупертом Мёрдоком. Казалось бы, вот где развернуться во всю креативную мощь и поддать журналистского хайпа! Но нет, ничего подобного. Бутина о нем рассказывает так, как будто она засыпает. Демонстрируются старые ролики, а эксперты уныло перечисляют всем известные факты биографии.