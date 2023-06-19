Мишлен: Добрый и злой зрители разбирают телешоу Марии Бутиной
Авторская программа «Куклы наследника Тутти» выходит по будням в прайм-тайм на «Первом канале»
На «Первом канале» по будням в прайм-тайм выходит авторская программа Марии Бутиной «Куклы наследника Тутти». В каждом выпуске передачи происходит разоблачение какого-то известного политика командой экспертов. Наши телеобозреватели Миша и Лена – а вместе МишЛен – разобрали теленовинку глазами доброго и злого зрителей.
Миша – за
– Скажу честно: шоу «Куклы наследника Тутти» привлекло меня своим названием. Давно на нашем ТВ не было ничего, что цепляло бы и одновременно сохраняло интригу.
А тут – пожалуйста, 2 в 1. Но перед тем, как посмотреть передачу, мучился в догадках: что же меня ожидает? Реинкарнация легендарных в 90-е и нулевые «Кукол» или же тут будет что-то остро революционное, раз идет отсыл к литературным «Трем толстякам»?
Однако кое-что меня привлекало и до включения кнопки на «Первом канале». Это интерес к ведущей. Мария Бутина личность хоть и неоднозначная, но яркая. На мой взгляд, она неплохо справляется со своей ролью, да и выглядит эффектно – стройная, элегантная, эрудированная. За ней было просто интересно наблюдать, поэтому можно точно сказать, что Мария умеет заинтриговать зрителя в предвкушении настоящего шоу.
Да и его участники, на мой взгляд, дают довольно интересный анализ происходящего в мире. Это не просто очередная болтология – зрителю открываются действительно новые страницы из жизни героев, и подается это все очень драйвово. «Тутти» смотреть интересно, шоу буквально не отпускает зрителя, чего не удавалось многим передачам последние годы. И огромная заслуга в этом самой Бутиной. Передача точно появилась своевременно, но к ней надо было подготовить публику. В «Тутти» ярко вскрывается подноготная одиозных персонажей, пытающихся учить всю планету, как надо жить. А скандальные подробности биографий вряд ли кого-то оставят равнодушным. Такое вот тутти-фрутти!
Зритель легко и доступно получает доходчивую информацию, насколько может быть коротким поводок, на котором «героев» программы держат их истинные хозяева. Да, можно в очередной раз сказать про субъективность мнений экспертов. Но уверен, что каждый сможет услышать на передаче то, что ему будет близко и понятно. Поэтому субъективизм – в сторону! И самое главное для меня – качество программы. В ней все сделано не только дорого-богато, но и с умом прежде всего. А этого сейчас очень не хватает нашему ТВ.
Оценка: 2 из 3 звезд ✽✽
Лена – против
– Передача не понравилась буквально с первой секунды – когда зазвучала какофония и на экране заплясали омерзительного вида ухмыляющиеся марионетки на нитях, которыми управляют зловещие руки некоего кукловода. У меня сразу возник вопрос к названию: какое оно вообще имеет отношение к замечательному роману-сказке Юрия Олеши и его трогательному одинокому герою, горячо любящему свою куклу (одну!), по стечению обстоятельств превращающуюся в прекрасную живую гимнастку Суок. По итогу сказки наследник Тутти оказывается хорошим парнем – и нет у него никаких марионеток! Поэтому я считаю, что название передачи совершенно неадекватное и даже нелепое: либо авторы сами подзабыли, что происходит в «Трех толстяках», либо решили, что для целевой аудитории и так сойдет («пипл схавает», как любит повторять ведущая).
Вскоре на экране появляется распиаренная ведущая – автор «Тюремного романа», общественный деятель и депутат Госдумы Мария Бутина. Я не знаю, какой из Марии писатель (роман о двух годах, проведенных ею в американской тюрьме, меня и силой никто не заставит не то что читать – пролистать хотя бы), а вот ведущая она, на мой взгляд, весьма посредственная. Чисто визуально Бутиной не хватает внешних данных, благодаря которым преуспевает ее коллега по «Первому» Юлианна Караулова (которой после Диброва и Галкина* досталось культовое шоу «Кто хочет стать миллионером?»), да к тому же она время от времени гримасничает и даже подмигивает, что недопустимо для ведущей. И еще чересчур много жестикулирует, как будто дирижирует оркестром. Мария стоит лицом к столу, за которым сидят восемь приглашенных специалистов, и, когда камера показывает стол зрителю, мы видим перед собой спину ведущей, причем с такого ракурса, что она как будто бы нависает над маленькими экспертами и кажется тем самым кукловодом, дергающим за ниточки марионеток.
Самой же Бутиной ну слишком много: хотела из интереса сосчитать, сколько раз за передачу прозвучит «Это я! Мария Бутина! Я с вами! Я Мария Бутина! Я! Я! Я!» В итоге сбилась со счета. От ведущей шоу зависит то, как его примут зрители. Пока что Мария с постоянно напряженным кислым лицом, изображающим отвращение к героям, драйва программе не прибавляет.
Что касается содержания, то создатели «Кукол» в трейлерах обещали раскрывать истинное лицо западных политиков в отличие от образа, созданного имиджмейкерами. После подобных заявлений ожидаешь увидеть документальное расследование с разоблачающими фактами и документами, съемками скрытой камерой, тайной перепиской. Однако ни одного нового факта не обнаруживается. Все, что мы видим и слышим в программе, было многократно показано и обсосано раньше на других пропагандистских шоу.
Вот, например, Мария своим тусклым голоском сообщает о герое выпуска – знаменитом американском журналисте Карлсоне Такере, неожиданно уволенном с телеканала «Фокс Ньюс» лично Рупертом Мёрдоком. Казалось бы, вот где развернуться во всю креативную мощь и поддать журналистского хайпа! Но нет, ничего подобного. Бутина о нем рассказывает так, как будто она засыпает. Демонстрируются старые ролики, а эксперты уныло перечисляют всем известные факты биографии.
Кстати, об экспертах. Складывается ощущение, что передачи типа «детектора лжи» решили закрыть, а «спецы» – психологи, экстрасенсы, профессиональные верификаторы и профайлеры (специалисты по выявлению лжи), физиономисты, политтехнологи и другие странные личности – остались не у дел и их пристроили в что-то типа политической передачи, а по сути – старую конфетку попытались подать в новой обертке.
Например, в выпуске, посвященном президенту Молдавии Майе Санду, упор делается на то, что девушка не слишком хороша собой, везде носит желтую кружку (а желтый цвет любят шизофреники – заявляет, выпучив глаза, Мария) и сама покупает себе цветы для самоутверждения, а Владимир Зеленский во время визита в страну обпился местным вином так, что лыка не вязал. Такой примитив в духе «они все наркоманы и проститутки» достоен бабушек на лавочке, но никак не федерального канала.
Так что никаких сенсаций: сидят непонятные люди и обсуждают, кто куда смотрит во время официальной встречи. За кого ни берется наша Маша, все сводится к очернению персонажа. Это вам не милая и добрая девочка из сказки «Маша и медведь»! Это злая на жизнь и на всех вокруг бабенка Машка со стаей голодных и рычащих «медведей» – графологов, гадалок, тарологов, у которых, как известно, 7 песен – и все про мед, ой, про деготь: мол, и тот, и этот бездарность, серость, посредственность, никаких лидерских качеств, как занял(а) должность, непонятно. Главное – вовремя поддакнуть: Мария, вы правы, по ним всё с первого взгляда видно – как руки держат, куда голову поворачивают, какая походка.
Когда никому не известные «спецы» критикуют и поливают грязью людей, достигших высот в мировой политике – выглядит жалко. При всей ненависти к врагу следует сохранять достоинство. Ощущение, что передача рассчитана на клинических идиотов. Если хотите достоверно и интересно рассказать о человеке, укажите и его достоинства, представьте разные мнения, добавьте передаче нерв. Вы же профессионалы. А тут – скукотища.
Оценка: 0 из 3 звезд
*Власти РФ считают иноагентом