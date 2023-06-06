Отлучили от «Престола»: дочь Машкова убрали из сериала

Актеры продолжают уезжать из России, а их роли, фильмы и сериалы – пропадать из эфиров. Мария Машкова исчезла из шпионской многосерийки «Операция «Престол», а Premier убрал из общего доступа все пять сезонов сериала «Ольга» с Яной Трояновой.

«Операция «Престол», премьера которой состоялась на канале «Россия 1», – продолжение сериала «Перевод с немецкого» 2020 года. Мария Машкова сыграла в нем роль советской контрразведчицы и дочери врага народа Ирины Воскресенской. Должна была она сняться и в продолжении, но, в отличие от отца – Владимира Машкова, она выступает против спецоперации и живет в США. Создатели картины пересняли уже готовые сцены, заменив в них Машкову на Татьяну Арнтгольц.

С сериалом «Ольга», премьера пятого сезона которого состоялась в апреле, вообще церемониться не стали и просто-напросто убрали его из онлайн-кинотеатров. Исполнительница заглавной роли Яна Троянова перед удалением дала интервью Юрию Дудю*, где сообщила о своем отъезде во Францию и выступила против СВО. До этого актриса выходила на акции в поддержку Алексея Навального**.