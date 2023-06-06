Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 12:16

Отлучили от «Престола»: дочь Машкова убрали из сериала

Отлучили от «Престола»: дочь Машкова убрали из сериала

Мария Машкова
Фото: Global Look Press

Актеры продолжают уезжать из России, а их роли, фильмы и сериалы – пропадать из эфиров. Мария Машкова исчезла из шпионской многосерийки «Операция «Престол», а Premier убрал из общего доступа все пять сезонов сериала «Ольга» с Яной Трояновой.

«Операция «Престол», премьера которой состоялась на канале «Россия 1», – продолжение сериала «Перевод с немецкого» 2020 года. Мария Машкова сыграла в нем роль советской контрразведчицы и дочери врага народа Ирины Воскресенской. Должна была она сняться и в продолжении, но, в отличие от отца – Владимира Машкова, она выступает против спецоперации и живет в США. Создатели картины пересняли уже готовые сцены, заменив в них Машкову на Татьяну Арнтгольц.

С сериалом «Ольга», премьера пятого сезона которого состоялась в апреле, вообще церемониться не стали и просто-напросто убрали его из онлайн-кинотеатров. Исполнительница заглавной роли Яна Троянова перед удалением дала интервью Юрию Дудю*, где сообщила о своем отъезде во Францию и выступила против СВО. До этого актриса выходила на акции в поддержку Алексея Навального**.

Фото: Кинопоиск
Кадр из сериала «Ольга»

Для ТНТ убирать сериалы не в новинку. Недавно из сетки вещания после выхода двух премьерных серий пропали «Неприличные деньги» Семена Слепакова* с Ксенией Раппопорт.

Исчезновение неугодных артистов стало уже тенденцией наших сумрачных времен. Выступавшую против СВО Елену Темникову заблюрили в документалке о «Фабрике звезд», Веру Брежневу вырезали из серии «Мажора», украинку Екатерину Кузнецову не пригласили во второй сезон «Вампиров средней полосы».

* Власти РФ считают иноагентом

** Власти РФ считают экстремистом

Поделиться статьей
Персона
Без рубрики 3 дня назад

Олег Басилашвили: Мы вечные лакеи

Спорт 1 день назад

РФС наконец-то признал Крым?

Культура и ТВ 1 неделю назад

Экс-директор «Большой книги» Георгий Урушадзе: У прогнившего Голиафа нет шансов уцелеть

Культура и ТВ 1 неделю назад

Кирилл Кяро: Актёр должен провоцировать. Иначе ничего не получится

Культура и ТВ 1 неделю назад

Российские медиа – на западный манер. Увидеть российских «телезвёзд» в Европе – не проблема

Культура и ТВ 2 недели назад

Человек-паук не убежал от российских пиратов

Культура и ТВ 2 недели назад

«Машу попросту "ушли" из "Ленкома"». Людмила Поргина возмущена увольнением Марии Мироновой

Культура и ТВ 2 недели назад

Андрей Смирнов: У России не будет будущего, если не избавиться от сталинизма

Культура и ТВ 2 недели назад

Это северный ветер, мы у него в ладонях

Культура и ТВ 2 недели назад

Тюрбо, полба, лабардан: что готовят в шоу «Стать шефом»

Культура и ТВ 2 недели назад

Анна Ахматова бесследно исчезла из бывшего СИЗО «Кресты»

Культура и ТВ 3 недели назад

Эмигрантский романс. Как устроились режиссёры, покинувшие Россию

Культура и ТВ 3 недели назад

«От своего президента ничто не спасёт». Как шутил Иван Ургант, когда ещё царил на экранах

Культура и ТВ 3 недели назад

Окно в Европу заколочено

Культура и ТВ 1 месяц назад

В Москве снова возникли разговоры о сносе культового здания Дома кино

Культура и ТВ 1 месяц назад

Писатель Александр Архангельский: Если ты настоящий христианин, ты плохой патриот

Спорт 1 месяц назад

Для вас, козлов, стадионы построили

Шоу-бизнес 1 месяц назад

Дед Архимед: Потребность сострадать ушла из человека

Культура и ТВ 1 месяц назад

Сын Бориса Стругацкого: Отец осудил бы нынешнюю власть

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика