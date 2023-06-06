Экс-директор «Большой книги» Георгий Урушадзе: У прогнившего Голиафа нет шансов уцелеть

История о том, как 19-летний журналист Георгий Урушадзе во время путча 1991 года дозвонился до Горбачева в Форос, стала легендарной. Молодого корреспондента ленинградской «Смены» пустили в Белый дом и даже обещали взять на борт ТУ-134, вылетавший за советским президентом в Крым, но в последний момент заявили, что мест нет. Однако парень не растерялся, лихо ворвался в кабинет председателя парламентского комитета по СМИ Виктора Югина и прямо через кремлевский коммутатор потребовал соединить его с Горбачевым. И ведь получилось!

Сегодня Георгий Урушадзе известен прежде всего как экс-директор премии «Большая книга». В прошлом году он оставил эту должность, уехал из страны, а теперь создал русское издательство за рубежом.

Как рушатся империи

– В начале 1990-х, наверное, казалось, что вы в гуще событий и можете на что-то повлиять?

– Есть такая поговорка: власть не дают, власть берут. Тогда журналисты сами ее брали и действительно оказывали большое влияние на избирателей. Я легко дозванивался до Ельцина, Горбачева и мог задать напрямую первым лицам все свои вопросы.

Помню, однажды написал материал про одного подполковника, на тот момент никому не известного. В 1990-м на депутатских выборах ему на каждом шагу чинили препятствия, я приехал разбираться, описал увиденное. После этой публикации его избрали в депутаты, а потом он некоторое время работал даже премьер-министром России (речь про Сергея Степашина – Ред.).

Сегодня в такое влияние газетного слова сложно поверить, а тогда пресса занималась своим делом – восстанавливала справедливость. Нам удавалось спасать политзаключенных, помогать людям. Постепенно всё нивелировалось. Сначала сами журналисты сдали позиции – 90% ушли обслуживать власть или создавать развлекательный контент, а потом власть надавила уже на десять процентов не сдавшихся.

– В 1990-х вам удалось поработать в архивах ЦК КПСС и КГБ СССР, которые тогда ненадолго открылись. Что вас особенно там поразило?

– Архивы открылись только на полгода, когда после путча номенклатура пребывала в растерянности. Но уже в феврале 1992 года доступ к ним заблокировали. Архивы перевезли в специальный президентский фонд, куда никто из исследователей уже не мог попасть. В то время я был пресс-секретарем и экспертом парламентской комиссии по изучению попытки госпереворота.

Что поразило? Документы развеяли все иллюзии про мощь советских управленческих структур. Многие тогда обвиняли Горбачева в разрушении СССР, но никаких шансов уцелеть у этого прогнившего Голиафа не было. Достаточно вспомнить маленький эпизод из 1990 года. Страна разрушается на глазах, национальные республики начинают уходить из империи, многотысячные митинги, огромные экономические проблемы. А что в это время обсуждает политбюро ЦК КПСС? Зимний отпуск товарища Лигачева!

Вот так империи и рушатся. Власть не умеет заниматься стратегическим планированием, она способна только запрещать и преследовать несогласных. И это продолжается до сих пор, и результат будет такой же, потому что никто не сделал никаких выводов. В 1991-м не решились на люстрации и не запретили офицерам спецслужб идти во власть.

А картина мира спецслужб очень проста: есть зловредное окружение, а они – стражи СССР, ну или Святой Руси. В итоге вместо системного, самоотверженного служения Родине они способны только, как и их предшественники, бороться с диссидентами, приговаривать людей к большим срокам за выражение собственного мнения.

«Название «Сердце пармы» придумано в моем кабинете»

– Вас удивил шорт-лист «Большой книги» этого года?

– Не интересуюсь своим бывшим проектом, не хочу лишний раз расстраиваться.

– Кто из писателей давно должен был получить премию, но пока остался обделенным?

– Я бы назвал Алексея Иванова. Для меня это особенный автор – я был его первым издателем. Название «Сердце пармы» придумано в моем кабинете. На «Большой книге» Иванов с минимальным отрывом оказался на четвертом месте. Насколько я понимаю, он обиделся и больше не выдвигался. Но Алексей прекрасен и без премии.

– Когда-то вы отказались публиковать «Географ глобус пропил» из-за того, что роман не вписывался в концепцию издательства «Пальмира» своей мрачностью. А сейчас не жалеете?

– В то время чем мрачнее была книга, тем популярнее. Мы хотели найти луч света в темном царстве. С точки зрения рынка, безусловно, роман надо было издать, это сулило коммерческий успех, но... Тогда мы спорили о том, что сильнее: концепция или талант автора? На мой взгляд, успех издательству приносит сочетание этих двух факторов.