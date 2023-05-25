Кирилл Кяро: Актёр должен провоцировать. Иначе ничего не получится

– Часто вы снимаетесь в детективных фильмах. Вам нравятся детективы?

– Да, я люблю этот жанр. Когда учился в Театральном училище имени Щукина, у нас был потрясающий педагог по зарубежному театру Елена Александровна Дунаева, которая учила нас разбираться в драматургии, понимать ее. Она нам говорила, что пьесу или сценарий надо изучать, как своеобразный детектив, где каждое слово героя не просто так написано, за каждым словом стоит какое-то действие. И это тогда меня сильно зацепило, и я под таким углом стал читать детективы.

История сегодня безопаснее, чем современность

– В фильмах вы иногда снимаетесь с детьми. Вашей дочери Мире сейчас четыре года. Вы бы отдали ее в кино?

– Я часто задаю себе этот вопрос. Сейчас я бы не согласился на это, просто не хочу портить ее детство. Но Мира сама по себе очень интересная, мне кажется, у нее есть большой актерский потенциал. Я не знаю, какой она будет, когда вырастет, но сейчас она была бы на площадке интересна. Был бы я режиссером, может, поработал бы с ней.

– А у вас нет режиссерских амбиций?

– Бывает, что на съемочной площадке я подключаюсь к работе режиссера, что-то подсказываю. Но режиссеру столько нужно держать в голове! Ведь это работа не только с артистом, но и с операторами, сценаристами, продюсерами и так далее. Режиссеры – это люди такой безумной энергетики! К тому же, если ты хочешь быть режиссером, у тебя должно быть сразу двадцать пять идей, которые ты хотел бы реализовать. Знаете, когда мы поступили в театральное училище, педагоги нас поздравили и сказали: «Если вы чувствуете, что могли бы стать летчиком или пожарным, то лучше не идите в актерскую профессию. В нее идут те, кто другой профессии для себя не мыслит». Думаю, так и с режиссером. У тебя должно быть желание снимать. А у меня такого желания, таких идей нет, даже обидно. Может, это уже старость?! Хотя есть прекрасные примеры, когда артист уходит в режиссуру, и я такими людьми восхищаюсь.

– Кстати, многие режиссеры принципиально не снимают фильмы о сегодняшнем дне.

– Их можно понять. Во-первых, сегодня так безопаснее. Во-вторых, ты можешь более честно говорить и более объемно какие-то вещи понимать. Да и через историю можно порой больше сказать о современности. Ведь и сегодня есть свои герои.

– Ну, мне кажется, сейчас их больше нам навязывают. Сегодня герой тот, кто старается кого-то уличить в «предательстве» Родины.

– Да-да. Заметьте, кто сейчас шпыняет других, тот и стал-то известным только благодаря этому. Получается, тот же пиар.

– Сегодня модно снимать байопики – фильмы-биографии известных людей.

– Все эти биографические фильмы уже перестали меня интересовать, я их не смотрю. Произошло какое-то разочарование. Взгляд авторов этих фильмов часто не имеет никакого отношения к той или иной личности. Мое представление об этих авторитетах не сходится с тем, что я вижу в этих проектах. И я это говорю не только о наших фильмах, но и о западных. Например, картина о Меркьюри меня тоже почему-то не зацепила. Сам Фредди Меркьюри, которого я очень много видел в записи, меня больше цепляет, чем этот фильм.

– Представляете, когда-нибудь снимут нечто подобное по вашей биографии?

– Я об этом вообще не думал и не думаю. А если когда-нибудь кто-нибудь решится это сделать, то мне уже будет совершенно наплевать.

С Серебренниковым, наверное, уже не удастся поработать

– Кирилл, а почему, окончив театральное училище, вы не работаете в театре?

– Я поначалу много работал в разных театрах и здесь, и в родной Эстонии. А потом это стало сложнее, потому что много съемок. Да и потребность выходить на сцену закончилась. Вернее, в какой-то момент это переросло в некую фобию. От работы на съемочной площадке я получаю больше удовольствия. Но если будет какая история, которая меня захватит, я могу снова вернуться на сцену.

Конечно, в театре есть свой кайф, ты можешь импровизировать, каждый раз своего персонажа подавать по-другому. В кино с этим сложнее: снялся – и уже не переделаешь. И потом, в театре актер больше творец своей роли, чем в кино. Ты можешь сниматься в роли, например, сильного человека, спорить с режиссером, что-то вносить свое, а на монтаже так смонтируют, что сделают из тебя какого-нибудь слабака и подкаблучника.

В кино ты работаешь в команде, привыкаешь к людям, а потом – бац, и всё закончилось, все разошлись по другим проектам. Играя же в театре, ты чувствуешь, что это уже твой дом, семья. Хотя, с другой стороны, тебя может в любой момент вышвырнуть оттуда какой-нибудь вновь пришедший директор, какой бы ты «народный» ни был. И таких примеров много. Поэтому однажды я сказал себе: не нужно привязываться к одному месту, чтобы потом не было больно расставаться. Бывает, работает артист годами в театре и играет все это время какого-нибудь пятого стражника или шестой гриб. Зато он служит в театре! Есть иллюзия защищенности, получаешь стабильно свои пять рублей – «шуточные», как говорят артисты. И вот он там играет, так ничего и не сыграв.

Знаете, помню, в 2006 году я познакомился в одной компании с актером Сергеем Буруновым. В тот момент он уходил из Театра сатиры. Я спросил его: «Почему?» «А просто надоело заниматься ерундой», – ответил он. Хотя у него были там и большие роли. Но вот он понял, что не развивается. Не побоялся, ушел из театра, кардинально изменил свою жизнь и стал прекрасным, популярным артистом.