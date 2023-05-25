Российские медиа – на западный манер. Увидеть российских «телезвёзд» в Европе – не проблема
Несмотря на ограничения против российских медиа пропаганда продолжает чувствовать себя живее всех живых
В рамках рубрики «Санкционный смотритель» мы решили присмотреться к последствиям ограничений против российских медиа и отмены российской культуры. Если с культурой всё понятно, то пропаганда и сейчас живее всех живых. Во многом благодаря самим странам, вводящим санкции.
Европа против «культуры отмены»
На литовском телеканале звучит хорошо знакомая российскому зрителю заставка. На экране появляется прекрасно известная уже украинскому зрителю телеведущая.
– Привет, я Регина Тодоренко, и это «Орёл и решка»! – произносит она.
В прошлом году телеведущая, родившаяся в Одессе, прошла через ту самую «культуру отмены» – за её молчание о российско-украинском конфликте. Тодоренко исчезла с украинского телевидения, затем передачи с ней прекратили показывать в странах, поддерживающих Киев, а в октябре Владимир Зеленский ввёл против неё санкции. Но этим летом «Собеседник» заметил новую тенденцию – Тодоренко с другими «отменёнными» звёздами шоу-бизнеса стали возвращаться на телеэкраны. Не на Украине, а в странах Запада.
В Латвии шоу «Орёл и решка» показывают по нескольким телеканалам – как на русском, так и на национальном языке. Среди тех, кто демонстрирует программу, есть канал TV3 Plus – он входит в состав прибалтийского медиахолдинга All Media Baltics, принадлежащего Providence Equity Partners. Этот канал стал заменой остальным русскоязычным медиа, чьё вещание было запрещено в Латвии в феврале – марте 2022-го.
«Долгое время Литва зависела от российской пропаганды. После того как запретили её, началось массовое так называемое пиратство. С новым TV3 Plus мы будем обеспечивать русско-язычную аудиторию контентом на понятном им языке, а также знакомить с современными западными форматами. Надеемся, что контент этого канала будет интересен и украинским беженцам, коих в Литве уже более 55.000 человек, ведь многие из них знают русский язык», – говорила Лаура Блажевичюте, генеральный директор TV3.
Самое удивительное, что головной структурой канала владеет американская инвестиционная компания. Такое вот открытие: русскую культуру в самые критично настроенные по отношению к РФ страны возвращают американцы.
На экраны балтийских стран вернулась не только Тодоренко, но и ещё одна украинская телеведущая – Жанна Бадоева. Она тоже молчит о конфликте, а потому в этом году оказалась под санкциями СНБО Украины. В России Бадоева работала ведущей программы «Жаннапожени!» на канале «Пятница!» (входит в «Газпром-Медиа холдинг»). Несмотря на санкции против ГПМХ, его передачи закупают в европейских странах. В Латвии программа «Жаннапожени!» выходит на «Канале 7», который принадлежит крупнейшей балтийской медиакомпании Duo Media Networks.
Кстати, о Латвии. Российская пропаганда часто говорит об отмене русской культуры в стране. Корреспондент «Собеседника» из Риги вынужден ответить: это ложь. В Латвии до сих пор есть множество русскоязычных медиа, а по местным радиостанциям активно ротируют и Диму Билана, и Стаса Михайлова, и даже Григория Лепса – несмотря на их отношение к СВО. Лицензию в Латвии имеет и газета «AiF. Европа» (это европейская версия «Аргументов и фактов»). При этом вещание телеканала «Дождь» (признан иноагентом в РФ) в Латвии запретили.
Купить пропаганду, недорого
В Литве ситуация более жёсткая, чем в соседней стране. Возможно, дело в численности русскоязычного населения – в Литве таких людей гораздо меньше. Там заблокированы едва ли не все крупные российские медиа (РИА, ТАСС, «Комсомольская правда», сайты «Первого канала», НТВ и др.). Соцсеть «ВКонтакте» работает с большими перебоями: чтобы посмотреть видео, нужно буквально прыгать с обручем. После блокировки на YouTube многие российские телеканалы перешли именно в «ВК». Но в Литве до сих пор остались способы посмотреть все эти медиа.
– Вы можете купить у нас спутниковую тарелку и выбрать определённый тариф. Набор российских телеканалов плюс основные мировые каналы стоит примерно 12 евро в месяц. В списке есть НТВ Мир, РТР-Планета, РЕН-ТВ International – в общем, все основные каналы, – объясняет продавец оборудования по имени Витис.
В Вильнюсе есть люди, которые этим пользуются. Автор этого текста раньше каждый день по пути домой наблюдал одну и ту же картину в окне соседней многоэтажки. При открытых шторах было хорошо видно, что жители квартиры на первом этаже смотрят шоу Владимира Соловьёва. В принципе даже в отелях литовской столицы до сих пор показывают такие каналы, как ТНТ, «Мир» и СТС.
Популярность растёт?
Если нельзя, но очень хочется, то можно. Этот принцип работает и с российскими медиа, и с русской культурой, выяснил «Собеседник» по итогам путешествия по разным европейским странам.
Российские госмедиа заблокированы практически везде – от Бельгии и Франции до Эстонии и Польши. В некоторых странах вы не сможете зайти
даже в «Одноклассники» и во «ВКонтакте», поскольку они заблокированы (например в Брюсселе без VPN было невозможно даже открыть «Яндекс»). С одной стороны, это логично. ВК управляет не кто иной, как Владимир Кириенко – сын первого замглавы кремлёвской администрации Сергея Кириенко, который стал одним из главных кремлёвских «ястребов». Кроме того, не секрет, что все без исключения российские соцсети передают данные спецслужбам. Но в некоторых странах Европы проживает определённое число русскоязычного населения, которое привыкло пользоваться именно «ВК» и «ОК».
– Здесь и так довольно высокие цены, но приходится тратить средства на VPN – исключительно чтобы заходить на российские сайты и читать российские медиа, – говорит журналистка из Брюсселя Марика.
Массовая блокировка российской пропаганды в первые месяцы вызвала прямо противоположную реакцию, узнал «Собеседник». В странах Балтии после запрета выросла популярность сайта Baltnews, который принадлежит холдингу «Россия сегодня». Его заголовки дают представление о направленности этого издания: «Почему Европа не хочет производить боеприпасы для Украины», «Как залечить «кровоточащие раны» эстонских националистов» и т.д. Согласно данным Google Trends, после блокировки в Литве поиск по запросу Baltnews в интернете достиг максимума за все годы.
Правда, бан российских медиа в Европе все же приносит плоды. Согласно данным SimilarWeb, доля европейских посетителей российских СМИ сейчас является ничтожной. Даже Baltnews, нацеленный на жителей Балтии, читают всего 5–10% балтийцев от общего числа посетителей.