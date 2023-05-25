Российские медиа – на западный манер. Увидеть российских «телезвёзд» в Европе – не проблема

В Латвии шоу «Орёл и решка» показывают по нескольким телеканалам – как на русском, так и на национальном языке. Среди тех, кто демонстрирует программу, есть канал TV3 Plus – он входит в состав прибалтийского медиахолдинга All Media Baltics, принадлежащего Providence Equity Partners. Этот канал стал заменой остальным русскоязычным медиа, чьё вещание было запрещено в Латвии в феврале – марте 2022-го.

«Долгое время Литва зависела от российской пропаганды. После того как запретили её, началось массовое так называемое пиратство. С новым TV3 Plus мы будем обеспечивать русско-язычную аудиторию контентом на понятном им языке, а также знакомить с современными западными форматами. Надеемся, что контент этого канала будет интересен и украинским беженцам, коих в Литве уже более 55.000 человек, ведь многие из них знают русский язык», – говорила Лаура Блажевичюте, генеральный директор TV3.

Самое удивительное, что головной структурой канала владеет американская инвестиционная компания. Такое вот открытие: русскую культуру в самые критично настроенные по отношению к РФ страны возвращают американцы.

На экраны балтийских стран вернулась не только Тодоренко, но и ещё одна украинская телеведущая – Жанна Бадоева. Она тоже молчит о конфликте, а потому в этом году оказалась под санкциями СНБО Украины. В России Бадоева работала ведущей программы «Жаннапожени!» на канале «Пятница!» (входит в «Газпром-Медиа холдинг»). Несмотря на санкции против ГПМХ, его передачи закупают в европейских странах. В Латвии программа «Жаннапожени!» выходит на «Канале 7», который принадлежит крупнейшей балтийской медиакомпании Duo Media Networks.

Кстати, о Латвии. Российская пропаганда часто говорит об отмене русской культуры в стране. Корреспондент «Собеседника» из Риги вынужден ответить: это ложь. В Латвии до сих пор есть множество русскоязычных медиа, а по местным радиостанциям активно ротируют и Диму Билана, и Стаса Михайлова, и даже Григория Лепса – несмотря на их отношение к СВО. Лицензию в Латвии имеет и газета «AiF. Европа» (это европейская версия «Аргументов и фактов»). При этом вещание телеканала «Дождь» (признан иноагентом в РФ) в Латвии запретили.