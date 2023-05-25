Человек-паук не убежал от российских пиратов

Голливудский мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» за первый уикенд (8–11 июня) собрал 90,6 миллиона рублей и оставил позади прокатываемых по всем правилам «Переводчика» Гая Ричи и «Вызов» Клима Шипенко.

Франшизу кинокомпании Sony, ушедшей из России, показывают в качестве широко распространённого «предсеансового обслуживания». Зрителю нужно купить билет на российскую картину, а перед её началом покажут иностранный продукт. Например, в сети «Пять звёзд» предлагают посмотреть перед «Человеком-пауком» мультфильм «Команда Познавалова. Тайна едкого дыма» 2015 года, а в «Киномаксе» – короткометражку «Через Москву» 2012 года. При этом две крупнейшие сети – «Формула кино/Синема Парк» и «Каро» от «предсеансового обслуживания» воздерживаются и пиратством не занимаются.

– Вставать полностью на рельсы подпольного видеосалона конца 1980-х для крупных сетей – это не то, для чего они развивались, – прокомментировал «Собеседнику» кинокритик Роман Григорьев. – Показывать пиратские фильмы на большом экране кинотеатра «Октябрь» – это как свинчивать зеркала с иномарок и себе на машину переставлять. К тому же, если через некоторое время иностранные прокатчики захотят вернуться в нашу страну, у них возникнут вопросы, почему их бывшие партнёры крутили без разрешения их фильмы. Если пиратство может спасти прокат, его можно принять как временную меру. Но сама по себе эта дорожка опасная. На мой взгляд, нынешнее время нужно максимально использовать для развития нашей киноиндустрии и не путать колоду пиратскими фильмами. Если бы «Чебурашка» шёл параллельно с каким-нибудь ворованным «Бэтменом», то он никогда не собрал бы столько денег. Большинство владельцев кинотеатров, которые показывают фильмы без лицензии, просто кладут деньги себе в карман и отечественный кинематограф поднимать не собираются.

Предыдущим пиратским хитом отечественного проката стал «Аватар: Путь воды», вышедший в конце прошлого года. На нем и был обкатан механизм «предсеансового обслуживания». Показ «Бэтмена» в марте 2022-го был скорее полуофициальным: прокатное удостоверение на фильм было получено.

Вместе с тем в конце мая сенаторы Андрей Кутепов и Алексей Синицын предложили до 2025 года не применять положения Гражданского кодекса РФ о защите прав правообладателей зарубежного кино из недружественных стран. Так что в скором времени пиратского разнообразия в России может стать ещё больше.