«Машу попросту "ушли" из "Ленкома"». Людмила Поргина возмущена увольнением Марии Мироновой

Заслуженная артистка России Людмила Поргина сожаление, что для некогда ведущей актрисы «Ленкома» Марии Мироновой в театре не нашлось больше ролей кроме как в постановке «Шут Балакирев».

– Машу попросту «ушли» из «Ленкома», – цитирует Поргину LightPress. – Сижу теперь и думаю: Миронова ушла из театра – наверное, и мне пора уходить. Чем Маша не угодила, что так с ней поступили?

Актриса считает увольнение Мироновой примером отвратительного отношения к памяти Марка Захарова, который дружил с отцом Марии Андреем Мироновым.

– Марк Анатольевич никогда бы так с дочкой своего друга не поступил, – считает Поргина. – Он любил Андрюшу, любил Машу. Потом ведь у Марии есть и «Золотая маска» и «Хрустальная Турандот», в конце концов, зритель любит Машу, на неё ходили. Грустно, понимаете, грустно, что такие актёры увольняются из театра.

По официальным данным, артистка переведена на договорную должность. Директор театра Марк Варшавер уверяет, что в любую минуту, если Мария Андреевна захочет вернуться, её готовы обеспечить ролями.