Тюрбо, полба, лабардан: что готовят в шоу «Стать шефом»
Не всем же летом худеть, можно и покушать, коли вкусно! По крайней мере и такую идею в эти дни доносит до нас телевизор, который не умолкает даже в сезон прогулок на природе и иного активного отдыха
На СТС стартовало новое кулинарное шоу «Стать шефом», главный приз которого – один миллион рублей и стажировка в мишленовском (!) ресторане. И как мы, ведущие рубрики «МишЛен» Миша и Лена, могли бы такое пропустить? Стараясь не брызгать слюной на пульт, мы уселись перед ящиком и отсмотрели все вышедшие на сегодня выпуски.
Миша
– Формат таких передач всегда привлекал аудиторию. Вы можете не только изучить интересные рецепты, но и узнать, как в действительности правильно готовить даже простые блюда вроде омлета или яичницы. Так, кстати, в детстве дразнили мою прекрасную соведущую. У Елены отчество красивое, сложное – Гамлетовна, вот ребятня ее по-простому и звала – Гамлет, ГамлЕт, омлет, яичница.
И суть проекта «Стать шефом» проста и знакома: 20 поваров-любителей борются за главный приз. Да уж, видели мы такое и не раз в разных телесостязаниях, в том числе и кулинарных. Удивить подобным уже сложно. Можно смело проводить параллели с программой Константина Ивлева «Адский шеф», а еще вспомнить «Адскую кухню», «Молодые ножи» и «Битву шефов». Поэтому, скажу откровенно, создатели этой передачи не стали изобретать велосипед, а взяли за основу концепцию кулинарного шоу, проверенную на зрителях годами. По сути, в таких программах можно только менять антураж и ведущих. И немного название, конечно же. Все равно такой формат будут смотреть, чтобы убить время. Отсутствие свежих идей в данном случае к минусам отнести не смогу, учитывая тематику проекта.
Участвуют в «Стать шефом» только любители, поэтому любой зритель может ассоциировать себя с участниками и надеяться, что в следующем сезоне тоже сможет отправить свою заявку. А вот пропустить выпуск «Стать шефом» совсем не страшно. Если программу посмотреть в записи или не в той последовательности, то она от этого ничего не потеряет. Единственное, в каждом эфире – свой звездный гость, который тоже оценивает приготовленные блюда, так что теряете вы лишь его (но тут соцсети вам в помощь – там ваш любимец во всей красе во всех видах) и, возможно, полюбившегося вам участника проекта, который по замыслу шоу может выбыть.
Но вот если вы не смотрите подобные шоу, то «Стать шефом» вас точно не зацепит. Оно рассчитано исключительно на поклонников кулинарного жанра. Поэтому смотреть его будут, скорее всего, те, кто следил в свое время еще за «Смаком» с Макаревичем* и Ургантом. Не буду советовать его для широкой аудитории, а вот для ценителей кухни по ТВ – наверное. Приятного аппетита, пардон – просмотра!
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Лена
– Начнем с того, что работа шеф-повара, которой мечтают овладеть участники, – это очень тяжелый физический труд. Обычно смена длится 12 часов, все это время повара проводят на ногах и испытывают постоянный стресс. Шеф-повар должен следить за работой своих подчиненных, учитывать все капризы гостей, заполнять документы, обучать новых сотрудников и, конечно, разрабатывать меню. Ах да, еще и готовить! Чтобы стать успешным шеф-поваром, нужно с особенно вдохновением подходить к шинковке, варке и выпечке. Знать все виды макарон (а их больше, чем дней в году) и отличать брендирование от бланширования, а для этого специально учиться. Учиться и еще раз учиться!
Однако, как показали первые выпуски, для победы в данной программе этого не требуется. Самое главное – уметь сосредоточиться, слушать наставников и верить в свою счастливую звезду. Мишленовскую. Если это все не постановка, то любой человек из любого уголка нашей страны получает уникальный шанс стать богатым и знаменитым.
Приготовленные ими блюда дегустируют и судят три человека. Во-первых, это Андрей Шмаков, бренд-шеф ресторана «Метрополь», шеф-повар мишленовского ресторана SAVVA – мне очень понравилась его выдержанность и тактичность по отношению к участникам и коллегам, хотя, как оказалось, он может быть жестким и резким, как в незабываемом конкурсе с эклерами. Во-вторых, Алиса Полунина, владелица кейтерингового агентства, кулинарный блогер и очень привлекательная женщина, которая стремится мотивировать участников. И, наконец, Андрей Белькович, ресторатор, ведущий кулинарного шоу «ПроСТО кухня» с интересной концепцией – блюдо за 5 минут не дороже 100 рублей. Как повар он, несомненно, хорош, а как наставник – пока непонятно, поскольку от новичков требует обучаемости, но пока обучения как такового не происходит.
На этапе отбора участники приносили блюда, которые должны были попробовать ведущие. Прошли в шоу те кандидаты, которым, как минимум, два судьи сказали «да». Ярких конкурсантов на этом этапе было очень много, включая и чемпионов по борьбе, и электромонтажников, и домохозяек, и, собственно, фудблогеров. В проект попало 20 человек, число которых начнет стремительно сокращаться с каждым так называемым курсом. Первым тестовым заданием было за полчаса приготовить из шести яиц три классических блюда в идеальной подаче – омлет, яичницу-глазунью и яйцо-пашот. Дегустировала то, что получилось, тиктокерша Валя Карнавал. Судя по лицу, осталась довольна.
Участники готовят на элегантной и чистенькой кухне, в фирменных фартуках и банданах, с соблюдением всех санитарных норм. Так что смотреть в целом приятно, хотя слегка долго. Шоу длится полтора (!) часа и где-то в середине заметно провисает, так что, на мой взгляд, его можно было бы сократить как минимум до одного часа. Саундтрек к шоу записал Дава вместе с Миланой Хаметовой, и звучит он хотя и мрачновато, но весьма органично с ножом-тесаком, регулярно появляющимся в заставке.
Главная аудитория таких шоу – конечно, женщины и прочие кулинары-любители, которые стремятся почерпнуть что-то новенькое и потом использовать самим при приготовлении блюд. В этом смысле пока самым полезным был мастер-класс по разделыванию рыбы, поскольку оценка блюд осуществляется на уровне – вкусно/не вкусно, но без разбора полетов. А хотелось бы, например, услышать, почему рыбный бульон получился мутным, а пресловутый эклер хрустел на зубах.
Но для меня лично это компенсировалось атмосферой психологического противостояния, в чем-то даже напомнившей легендарного «Последнего героя». Редакторам удалось подобрать ряд типажей, которые симпатичны или антипатичны зрителю своим поведением, и за которыми интересно наблюдать и даже сопереживать их удачам/проколам. Это, конечно, два лидера Денис и Влад, умница и красавица Таисия, болтушка Галина, хохотушка Виктория, угрюмая Мария, харизматичный Виталий, завистливый Максим, терпеливый Эдуард. За кадром герои постоянно комментируют себя, коллег, наставников – и это очень интересно, поскольку знаешь, что в конце выпуска с кем-то из них предстоит расстаться.
Полезной и познавательной темой третьего выпуска стала кухня прошлого (конкретно – русская кухня XIX века). На первом курсе участникам раздали свитки с фрагментами из произведений русской литературы, в которых упоминаются блюда русской кухни. Прозвучали такие, кому замысловатые, а кому знакомые названия – ботвинья, полба, тюрбо, лабардан и прочие вкусности.
Забавно было наблюдать за соревнованием команд, которые должны были за 5 минут выбрать из старинной поваренной книги три рецепта, а затем за 1,5 часа приготовить три блюда. Здесь в полной мере продемонстрировал свои лидерские способности Денис, который умелым руководством привел свою команду к заслуженной победе. А вот в команде Виталия начались разброд и шатания, Максим даже порезал палец (нож выстрелил!), а соратники заподозрили его чуть ли не в саботаже. В результате Мария честно призналась на камеру, что хочет, чтобы ушли все члены команды, кроме, естественно, ее самой.
Неожиданно для себя я стала болеть за некоторых участников, и, конечно, самые запоминающиеся из них, по законам жанра, прошли дальше. Так что буду ждать следующую серию и, возможно, даже досмотрю шоу до конца. Да аналогия главного приза с названием нашей рубрики как-никак обязывает.
Оценка: 2 из 3 звезд
*Признан в РФ иноагентом