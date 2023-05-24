Тюрбо, полба, лабардан: что готовят в шоу «Стать шефом»

Участники готовят на элегантной и чистенькой кухне, в фирменных фартуках и банданах, с соблюдением всех санитарных норм. Так что смотреть в целом приятно, хотя слегка долго. Шоу длится полтора (!) часа и где-то в середине заметно провисает, так что, на мой взгляд, его можно было бы сократить как минимум до одного часа. Саундтрек к шоу записал Дава вместе с Миланой Хаметовой, и звучит он хотя и мрачновато, но весьма органично с ножом-тесаком, регулярно появляющимся в заставке.

Главная аудитория таких шоу – конечно, женщины и прочие кулинары-любители, которые стремятся почерпнуть что-то новенькое и потом использовать самим при приготовлении блюд. В этом смысле пока самым полезным был мастер-класс по разделыванию рыбы, поскольку оценка блюд осуществляется на уровне – вкусно/не вкусно, но без разбора полетов. А хотелось бы, например, услышать, почему рыбный бульон получился мутным, а пресловутый эклер хрустел на зубах.

Но для меня лично это компенсировалось атмосферой психологического противостояния, в чем-то даже напомнившей легендарного «Последнего героя». Редакторам удалось подобрать ряд типажей, которые симпатичны или антипатичны зрителю своим поведением, и за которыми интересно наблюдать и даже сопереживать их удачам/проколам. Это, конечно, два лидера Денис и Влад, умница и красавица Таисия, болтушка Галина, хохотушка Виктория, угрюмая Мария, харизматичный Виталий, завистливый Максим, терпеливый Эдуард. За кадром герои постоянно комментируют себя, коллег, наставников – и это очень интересно, поскольку знаешь, что в конце выпуска с кем-то из них предстоит расстаться.

Полезной и познавательной темой третьего выпуска стала кухня прошлого (конкретно – русская кухня XIX века). На первом курсе участникам раздали свитки с фрагментами из произведений русской литературы, в которых упоминаются блюда русской кухни. Прозвучали такие, кому замысловатые, а кому знакомые названия – ботвинья, полба, тюрбо, лабардан и прочие вкусности.

Забавно было наблюдать за соревнованием команд, которые должны были за 5 минут выбрать из старинной поваренной книги три рецепта, а затем за 1,5 часа приготовить три блюда. Здесь в полной мере продемонстрировал свои лидерские способности Денис, который умелым руководством привел свою команду к заслуженной победе. А вот в команде Виталия начались разброд и шатания, Максим даже порезал палец (нож выстрелил!), а соратники заподозрили его чуть ли не в саботаже. В результате Мария честно призналась на камеру, что хочет, чтобы ушли все члены команды, кроме, естественно, ее самой.

Неожиданно для себя я стала болеть за некоторых участников, и, конечно, самые запоминающиеся из них, по законам жанра, прошли дальше. Так что буду ждать следующую серию и, возможно, даже досмотрю шоу до конца. Да аналогия главного приза с названием нашей рубрики как-никак обязывает.

Оценка: 2 из 3 звезд

*Признан в РФ иноагентом