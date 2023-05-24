Анна Ахматова бесследно исчезла из бывшего СИЗО «Кресты»

Мемориальную доску Анны Ахматовой, размещённую на фасаде бывшего следственного изолятора «Кресты», не могут найти в Санкт-Петербурге.

Поэтессу увековечили в Петербурге в 2001 году, можно сказать, в соответствии с её завещанием: в «Реквиеме» она писала, что если где и следует установить ей памятник, то «здесь, где стояла я триста часов и где для меня не открыли засов». Ахматова, как известно, носила в «Кресты» передачи сыну Льву Гумилёву, арестованному в 1938 году по липовому обвинению «в руководстве антисоветской молодёжной организацией». Кстати, сотрудники ФСИН в самих «Крестах» чтят память об Ахматовой и Гумилёве – во всяком случае, так было в тамошней библиотеке до переезда СИЗО в другое место.

Теперь «Кресты» переданы на баланс финансовой организации, которая будет делать из комплекса арт-кластер. Её пресс-служба сообщает, что ФСИН не передавала ни документов, ни сведений о наличии мемориальной доски. ФСИН в свою очередь уверяет, что до передачи доска была, теперь же им её «дальнейшая судьба неизвестна».

История разгорается на фоне скандала в Москве, где с домов стали исчезать таблички проекта «Последний адрес» в память о репрессированных.

– Мы и раньше сталкивались с пропажей табличек, – сказала «Собеседнику» координатор проекта Оксана Матиевская. – Иногда это происходило по халатности ремонтников. А весной пошла какая-то волна исчезновений: Замоскворечье, Брюсов переулок, здание ТАСС на Тверском бульваре... Мы связались с ТАСС, которое в своё время давало нам разрешение на установку, там сказали, что их камеры наблюдения не захватывают этот участок.

Оксана говорит, что сейчас к расследованию подключились городские и муниципальные депутаты, отправлен запрос в ГУ МВД. Активисты взялись провести рейд по районам, чтобы понять, сколько табличек в городе пропало (всего их с 2014 года установлено около 700). «Мы начали об этом говорить, но тут есть двойной эффект: активизируются и наши сторонники, и те, кто может почувствовать, что вандализм остаётся безнаказанным, – сетует Матиевская. – Мы видим волну атаки на нас и не знаем, чем это закончится».