«От своего президента ничто не спасёт». Как шутил Иван Ургант, когда ещё царил на экранах
Когда в феврале 2022-го шутки кончились, с ТВ «попросили» и самого весёлого телеведущего
Несколько лет назад на российские экраны вышел фильм «Мифы», получивший смешанные отзывы критиков. Популярного юмориста, который никак не может перестать шутить над всем на свете, в картине сыграл Иван Ургант. Экранный образ как нельзя кстати соответствовал действительности – иногда кажется, что ныне находящийся в опале шоумен не может, открыв рот, не выдать очередной остроты.
Хмурое небритое лицо
Выходец из знаменитой петербургской актёрской династии до звёздной славы успел побыть и ведущим шоу в ночных клубах, и актёром БДТ, и диджеем на радио, и официантом, и даже дворником. Но в люди вывел его Клуб весёлых и находчивых, как и многих других комиков. Только в отличие от них Иван не выступал с номерами.
– Его отец (Андрей Ургант – Авт.) был ведущим Северо-Западной лиги КВН, но на одну игру приехать не смог и прислал вместо себя сына. И сразу стало понятно, что Иван справляется очень круто, – рассказал Илья Епищев, бывший в то время редактором лиги. – Все его качества уже тогда бросались в глаза: искромётность, чувство юмора, интеллигентность. Я спросил после игры, не хочет ли он перебраться в Москву, он ответил, что это было бы интересно.
Епищев отправил молодого ведущего в заботливые руки ви-джеев MTV Антона Комолова и Ольги Шелест, кумиров подростков всей страны. Каналу как раз требовался ведущий утреннего шоу.
– На кастинг из Питера приехал огромный, небритый, хмурый мужик, сильно заспанный, под глазами – синяки. А потом Иван сел перед камерой, и его понесло. Это был просто взрыв мозга! Он вставлял какие-то свои реплики, импровизировал, и при этом его небритое лицо оставалось абсолютно серьёзным. Мы все хохотали до слез, схватившись за животы, – вспоминала Шелест.
После ухода в 2002-м костяка «старых» виджеев с канала, в числе коих были Комолов с Шелест, Ургант стал главным лицом молодёжного телевидения. А затем и сам ушёл во взрослую лигу – вначале был ведущим всего на свете на телеканале «Россия», затем перекочевал на «Первый канал». Туда, кстати, тоже пришёл по приглашению своего старого знакомого Ильи Епищева, работавшего в то время редактором отдела спецпроектов.
Собирал дань с каждой реплики
Многие из передач, которые вёл шоумен, сейчас уже вспоминаются с трудом. Все потому, что Ургант затмил их двумя своими главными проектами. Первым из них была программа «Прожекторперисхилтон», стартовавшая в 2008-м.
– Как у Ивана работает мозг, я не понимаю. Я просто разводил руками и садился в кресло от его шуток, – рассказал сценарист передачи Дмитрий Мишин. – Без любого из участников «Прожектор» все равно был успешен. Но у нас, кажется, вышел всего один выпуск без Ивана, и от него остались плохие впечатления. Ургант даже географически сидел в центре стола и как таможня собирал дань с каждой реплики, участвуя практически в каждой шутке.
«Прожекторперисхилтон» Ургант вёл с соведущими – Сергеем Светлаковым, Александром Цекало и Гариком Мартиросяном. В следующей программе – «Вечернем Урганте», начавшем выходить в 2012-м, царствовал единолично.
Американский классический формат вечернего телешоу первым пытался опробовать на отечественном телевидении Игорь Угольников в девяностые, но тогда не пошло. Видимо, телезрители были ещё не готовы. Урганту же его вариант адаптации заокеанской передачи принёс четыре статуэтки «ТЭФИ» в номинации «Ведущий развлекательной программы».
– Я на самом деле интервьюер никудышный, так что учусь, стараюсь, – признавался шоумен, когда только начинал выходить «Вечерний Ургант».
– Мне не нравился Ваня Ургант. Мне казалось, это фанфарон, не очень остроумный. Когда начал ходить на программу, то сказал себе: «О’кей, парень, видимо, хороший, но интервьюер средний», – поведал кинокритик Антон Долин*. – Я увидел, как в течение первого же года он научился потрясающим вещам: брать интервью, разговаривать с людьми на камеру и вообще какой-то спонтанности. Я стал вслушиваться в то, как он общается, шутит. Мне показалось, что он очень тонкий, одарённый, интересный человек.
Комические проколы
Некоторые шутки Урганта выходили неудачными и накрывали шоумена волнами хейта. В 2013-м в эфире передачи «Смак» ведущий сказал, что порубил зелень, как красный комиссар жителей украинской деревни, а гость программы – режиссёр Александр Адабашьян подыграл ему. Негатив последовал и от россиян, и от украинцев, Урганту пришлось извиняться, но его извинения многие восприняли как ёрничество.
А на «Вечернего Урганта» от 7 января 2020-го разозлилось православное движение «Сорок сороков»: в программе показали икону, где вместо Иисуса изображён Николас Кейдж; Жерар Депардье сравнил Христа с жареным поросёнком, и в довершение всего выступил исполнитель Джизус. Ургант снова извинялся.
«Ваня – очень закрытый»
Наверняка у многих хоть раз возникал вопрос: «А может ли Ургант обойтись без шуток?»
– Если и бывает серьёзным, то не на людях. И не со мной, – говорит Илья Епищев. – Он человек открытый и общительный, но в этом одновременно есть и сложность. С ним не очень просто завязать серьёзный разговор. От сложных тем всегда пытается отшутиться. Хотя одно время мы, как люди читающие, общались на тему книг и обсуждали литературу. Он открыл для меня английского писателя Ивлина Во, я ему советовал Харуки Мураками и Людмилу Улицкую.
Близкий друг Урганта и соведущий в нескольких программах Владимир Познер придерживается другого мнения:
– Ваня – очень закрытый. Шутки-шмутки – это всё да. А так он абсолютно закрытый человек. Мало кто скажет, какое у него мнение. Он очень в этом смысле аккуратен, и я не скажу, что это плохо.
А как же воспринимает сам Иван Ургант свою постоянную потребность шутить? На этот счёт ведущий отвечал по-разному.
– Шутить можно над всем и всеми. И над президентами тоже. Конечно, смешнее шутить над чужим президентом, потому что от него тебя может спасти ядерное оружие, а от своего уже ничто не спасёт, – говорил Ургант в интервью в 2012 году.
– Наверное, есть, – отвечал Ургант в 2019-м на вопрос: «Есть ли вещи, над которыми нельзя шутить?» – Всё зависит от того, где ты шутишь, как ты шутишь. Если в кабинет, где мы с авторами готовим программы, поставить микрофон... Вернее, так: если запись с микрофона, который там точно стоит, обнародовать, то мы до расстрела не доживём – нас сожгут по дороге. Другое дело, хватает смекалки не всё из этого озвучивать в эфире.
Ведущий точно не шутил и доказал, что может быть серьёзным, в роковой день 24 февраля 2022-го, когда написал: «Страх и боль. НЕТ [слово запрещено Роскомнадзором]». После озвучивания позиции шоу Урганта перестало выходить, но его ведущий периодически пишет посты о возможном возвращении на «Первый канал». Как обычно, с юмором, хотя в этих его шутках чувствуется грусть.
– Надеюсь, что Ванин продукт когда-нибудь вернётся на экраны. И таких шоу будет много, и все будет хорошо, – сказал однажды автору этой статьи друг Урганта Сергей Светлаков.
«Собеседник» тоже надеется, что Иван Ургант обязательно вернётся на телевидение. И возможно, мы увидим обновлённого и ещё более интересного ведущего.
*Власти РФ считают иноагентом