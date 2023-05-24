«От своего президента ничто не спасёт». Как шутил Иван Ургант, когда ещё царил на экранах

Несколько лет назад на российские экраны вышел фильм «Мифы», получивший смешанные отзывы критиков. Популярного юмориста, который никак не может перестать шутить над всем на свете, в картине сыграл Иван Ургант. Экранный образ как нельзя кстати соответствовал действительности – иногда кажется, что ныне находящийся в опале шоумен не может, открыв рот, не выдать очередной остроты.

Хмурое небритое лицо

Выходец из знаменитой петербургской актёрской династии до звёздной славы успел побыть и ведущим шоу в ночных клубах, и актёром БДТ, и диджеем на радио, и официантом, и даже дворником. Но в люди вывел его Клуб весёлых и находчивых, как и многих других комиков. Только в отличие от них Иван не выступал с номерами.

– Его отец (Андрей Ургант – Авт.) был ведущим Северо-Западной лиги КВН, но на одну игру приехать не смог и прислал вместо себя сына. И сразу стало понятно, что Иван справляется очень круто, – рассказал Илья Епищев, бывший в то время редактором лиги. – Все его качества уже тогда бросались в глаза: искромётность, чувство юмора, интеллигентность. Я спросил после игры, не хочет ли он перебраться в Москву, он ответил, что это было бы интересно.

Епищев отправил молодого ведущего в заботливые руки ви-джеев MTV Антона Комолова и Ольги Шелест, кумиров подростков всей страны. Каналу как раз требовался ведущий утреннего шоу.

– На кастинг из Питера приехал огромный, небритый, хмурый мужик, сильно заспанный, под глазами – синяки. А потом Иван сел перед камерой, и его понесло. Это был просто взрыв мозга! Он вставлял какие-то свои реплики, импровизировал, и при этом его небритое лицо оставалось абсолютно серьёзным. Мы все хохотали до слез, схватившись за животы, – вспоминала Шелест.