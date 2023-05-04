Окно в Европу заколочено

Кинофестиваль «Окно в Европу» сменил название на «Выборг». «В свете происходящих в мире событий нам бы не хотелось, чтобы название фестиваля провоцировало споры», – прокомментировали организаторы ТАСС. И в общем, они правы. Если бы фестиваль, рождённый в 1993 году, оставил название, вряд ли троллинга было бы меньше. Это не жест, а скорее констатация факта, какой путь прошла наша страна – от Европы как глотка воздуха после законсервированной советской действительности до Европы как главного врага.

Есть, впрочем, один нюанс. Окном в Европу, как известно, считается Петербург, построенный на землях, отвоёванных у шведов. А Выборг «прорубили» в 1940-м по итогам советско-финской войны, которую затеял Советский Союз, чтобы отодвинуть границы.

А что в целом стало с фестивалями? Кинофорумы а-ля «Окно в Европу», как правило, финансируются из средств Минкульта (или региональных бюджетов) и вынуждены подтягиваться под новый формат государственной пропаганды. Потерь тут мало: главной остаётся сочинский «Кинотавр», который принадлежит киноменеджеру Александру Роднянскому*. Его ещё весной прошлого года было велено «исключить из культурной повестки РФ».