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Окно в Европу заколочено

В целом и настроение, и общая обстановка в России скорее антифестивальные

Фото: ВКонтакте / Фестиваль российского кино. Выборг

Кинофестиваль «Окно в Европу» сменил название на «Выборг». «В свете происходящих в мире событий нам бы не хотелось, чтобы название фестиваля провоцировало споры», – прокомментировали организаторы ТАСС. И в общем, они правы. Если бы фестиваль, рождённый в 1993 году, оставил название, вряд ли троллинга было бы меньше. Это не жест, а скорее констатация факта, какой путь прошла наша страна – от Европы как глотка воздуха после законсервированной советской действительности до Европы как главного врага.

Есть, впрочем, один нюанс. Окном в Европу, как известно, считается Петербург, построенный на землях, отвоёванных у шведов. А Выборг «прорубили» в 1940-м по итогам советско-финской войны, которую затеял Советский Союз, чтобы отодвинуть границы.

А что в целом стало с фестивалями? Кинофорумы а-ля «Окно в Европу», как правило, финансируются из средств Минкульта (или региональных бюджетов) и вынуждены подтягиваться под новый формат государственной пропаганды. Потерь тут мало: главной остаётся сочинский «Кинотавр», который принадлежит киноменеджеру Александру Роднянскому*. Его ещё весной прошлого года было велено «исключить из культурной повестки РФ».

В искусстве новая волна. Отмена артистов

А вот летние музыкальные фестивали продолжают нести потери. Уже после того, как «Собеседник» проанализировал безрадостную картину с опен-эйрами, отменили рок-смотры «Нашествие» и ярославский «Доброфест». «Нашествие» таким образом переносят уже четвёртый раз. Ему находят новые места проведения, а потом отменяют.

Из крупного в строю остаётся «Дикая мята» в Тульской области близ города Алексин. «Мята» пережила самую драматичную отмену за последние годы: в 2021 году из-за вспышки коронавируса фестиваль запретили за несколько часов до открытия. Тогда многие сочувствовали организатору феста Андрею Клюкину и бросились помогать.

В 2022-м уже по другим причинам Клюкин думал, уместно ли продолжать фестивалить. Тогда вс` решил буддийский лама, который сказал промоутеру: «Плохие дела творят без пауз и без выходных. «Дикая мята» – хорошее дело. Так почему ты должен остановиться и не делать хорошее?» Организаторы держат скрещёнными пальцы: все должно состояться в ближайшие выходные (точнее 16–18 июня) – и надеются, что благословение ламы сработает и в этом году.

Но в целом и настроение, и общая обстановка в России скорее антифестивальные.

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