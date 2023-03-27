В искусстве новая волна. Отмена артистов

– Это как было всегда отвратительным, так есть и, я надеюсь, так будет, – высказался по поводу эпидемии стукачества пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с Козловским.

Артист пытается дать бой: говорит, что никуда не уезжал из России, любит Родину и на протяжении всей спецоперации выходит на сцену МДТ, где служит. Пресненский районный суд не принял заявление артиста на стукача, поскольку оно было неверно составлено. Как и в случае с Иваном Ургантом, поддержка президентского пресс-сека не сильно помогла.

– Нам пока нечего вам сказать, – сообщил «Собеседнику» брат актера и по совместительству его пресс-секретарь Егор Козловский.

Питерские театры: Сирано против Российской армии

Культурная столица выбивается в лидеры антисоревнования по отмене культуры. Александринский театр отменил в апреле и мае показы спектакля «Сирано де Бержерак», поставленного главным режиссером театра Николаем Рощиным и ставшего обладателем «Золотой маски» за лучшую мужскую роль.

– Спектакль отменен по техническим причинам, – сообщили в пресс-службе Александринки на запрос «Собеседника».

Однако появилась версия, что истинной причиной стал донос местного жителя в полицию. По информации телеграм-канала «Ротонда», полученной от актеров театра, полицейские действительно приходили к главному режиссеру, но не нашли никакой крамолы в спектакле, поставленном по классической пьесе Эдмона Ростана конца XIX века.

А в Театре имени Ленсовета отменили запланированный на 18 мая показ спектакля Бориса Павловича «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена». В афише на июнь и июль постановка отсутствует. Предыдущий показ в апреле, который должны были посетить члены жюри «Золотой маски-2023», также был отменен. Таким образом, спектакль, претендовавший на премию в восьми номинациях, не рассматривался при определении лауреатов. Апрельскую постановку отменили после того, как в телеграм-канале «Подковерка» спектакль был назван «хохляцкой исповедью».

Кроме этого, в Санкт-Петербурге совсем недавно не дали провести концерты панк-группе «Наив» и рэперу Jah Khalib, которые тоже не поддерживают спецоперацию.

Scally Milano: второй шанс для рэпера

В Питере силовики сорвали концерт 21-летнего рэпера Scally Milano (Даниил Дмитриев) и доставили в отделение шестерых несовершеннолетних в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.