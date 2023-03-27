В искусстве новая волна. Отмена артистов
В апреле ситуация с запретами концертов и спектаклей отнюдь не успокоилась. Совсем наоборот
Запреты концертов и спектаклей, уголовные дела против знаменитостей по политическим мотивам и выдворение их за границу – все это стало обыденностью в российском шоу-бизнесе. В апреле ситуация отнюдь не успокоилась. А совсем наоборот.
Если в первое время после начала спецоперации «ушли» ее активных противников, то теперь принялись за тех, кто когда-то что-то не то сказал. Причем зачастую кажется, что самим отменителям культуры, за исключением профессиональных доносчиков, все же немного стыдно за свои деяния – поэтому срывы концертов и постановок они объясняют «техническими проблемами», а запреты музыкантов – защитой морали и нравственности. Жертвы, как и полагается, находятся в прострации и не понимают, что им нужно делать – то ли каяться и вымаливать прощение, то ли сопротивляться и доказывать, что произошла чудовищная ошибка.
Кортнев: полицейская обида
На лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева возбудили уголовное дело за публичное оскорбление представителя власти.
По версии следствия, музыкант показал средний палец полицейскому в Новосибирске, чем нанес ему душевную травму. Стражи правопорядка на пару с пожарными приехали в бар якобы из-за сообщения о задымлении в здании и сорвали концерт.
Кортнев говорил, что инцидент исчерпан и из участка его отпустили без протокола. Но продолжение последовало. Рокер намерен лично участвовать в судебных разбирательствах в Новосибирске.
– Я считаю, уголовное преследование абсолютно незаслуженным, – уверен музыкант.
Кортнев в тюрьму не попадет, вменяемая ему статья 319 УК РФ предполагает либо штраф до 40 тыс. рублей, либо исправительные работы на срок до года. Но проблем у певца от этого не меньше – концерты срываются, а если остаются, как на ижевском проекте «Учучуду», то все равно выступление сопровождается препонами.
Алексей обещал «Собеседнику» подробное интервью в ближайшее время.
Козловский: коварство и нелюбовь
Множатся отмены Данилы Козловского. В «Поколении Маугли» в МХТ его заменили на Тимура Родригеза, затем Малый драматический театр в Петербурге перенес на более поздние даты два спектакля с участием артиста – «Гамлет» и «Коварство и любовь».
– Это как было всегда отвратительным, так есть и, я надеюсь, так будет, – высказался по поводу эпидемии стукачества пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с Козловским.
Артист пытается дать бой: говорит, что никуда не уезжал из России, любит Родину и на протяжении всей спецоперации выходит на сцену МДТ, где служит. Пресненский районный суд не принял заявление артиста на стукача, поскольку оно было неверно составлено. Как и в случае с Иваном Ургантом, поддержка президентского пресс-сека не сильно помогла.
– Нам пока нечего вам сказать, – сообщил «Собеседнику» брат актера и по совместительству его пресс-секретарь Егор Козловский.
Питерские театры: Сирано против Российской армии
Культурная столица выбивается в лидеры антисоревнования по отмене культуры. Александринский театр отменил в апреле и мае показы спектакля «Сирано де Бержерак», поставленного главным режиссером театра Николаем Рощиным и ставшего обладателем «Золотой маски» за лучшую мужскую роль.
– Спектакль отменен по техническим причинам, – сообщили в пресс-службе Александринки на запрос «Собеседника».
Однако появилась версия, что истинной причиной стал донос местного жителя в полицию. По информации телеграм-канала «Ротонда», полученной от актеров театра, полицейские действительно приходили к главному режиссеру, но не нашли никакой крамолы в спектакле, поставленном по классической пьесе Эдмона Ростана конца XIX века.
А в Театре имени Ленсовета отменили запланированный на 18 мая показ спектакля Бориса Павловича «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена». В афише на июнь и июль постановка отсутствует. Предыдущий показ в апреле, который должны были посетить члены жюри «Золотой маски-2023», также был отменен. Таким образом, спектакль, претендовавший на премию в восьми номинациях, не рассматривался при определении лауреатов. Апрельскую постановку отменили после того, как в телеграм-канале «Подковерка» спектакль был назван «хохляцкой исповедью».
Кроме этого, в Санкт-Петербурге совсем недавно не дали провести концерты панк-группе «Наив» и рэперу Jah Khalib, которые тоже не поддерживают спецоперацию.
Scally Milano: второй шанс для рэпера
В Питере силовики сорвали концерт 21-летнего рэпера Scally Milano (Даниил Дмитриев) и доставили в отделение шестерых несовершеннолетних в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.
СМИ активно распространяли ложную информацию, что одна 12-летняя девочка умерла от передозировки, а Екатерина Мизулина выложила видео с концерта рэпера, на котором скандировались антивоенные лозунги.
В итоге возбуждено уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий. Музыкант поспешил заявить, что целый год не высказывался по поводу СВО и любит страну.
– Я готов полностью изменить вектор своего творчества, – пообещал Даниил Мизулиной.
– Я дам Scally Milano шанс. Я верю в лучшее в людях, – соблаговолила ответить глава Лиги безопасного интернета, но напомнила, что уголовка заведена.
Театр Наций: Чехов тоже помешал
Но московские театры не собираются уступать пальму первенства питерцам. Тут в топе Театр Наций, отменивший сразу два спектакля.
«По техническим причинам» слетели намеченные на конец апреля показы «Сказки про последнего ангела» с участием Лии Ахеджаковой. Спектакль Андрея Могучего в 2021 году стал лауреатом «Золотой маски». В середине апреля показы «Сказки про последнего ангела» все по тем же «техническим причинам» были отменены на гастролях театра в Петербурге. Тогда же Минкульт не продлил контракт с худруком БДТ имени Товстоногова Андреем Могучим.
Совсем убрали из репертуара спектакль «Иванов» по одноименной пьесе Чехова. В постановке играли Евгений Миронов, Елизавета Боярская, Юлия Хлынина и Чулпан Хаматова до своего отъезда. «Виновен» в отмене, разумеется, режиссер спектакля Тимофей Кулябин, покинувший Россию после 24 февраля 2022 года.
«Иванова» в Театре Наций до последнего времени хотели сохранить малой кровью, убрав фамилию режиссера из афиши. Теперь и этого оказалось недостаточно.
P. S. Гвердцители провинилась туром по Америке
«Активисты» требуют лишить российского гражданства Тамару Гвердцители. С таким обращением в СК и Генпрокуратуру обратились участники движения «Отцы России». Певица провинилась в том, что поехала в тур по Америке. Директор артистки назвал эти требования «идиотизмом».