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В Москве снова возникли разговоры о сносе культового здания Дома кино

Киносообщество уже готовится пролить ностальгическую слезу

Дом кино
Фото: domkino.pro

Уже осенью может начаться реконструкция Центрального дома кино на Васильевской улице в Москве. Разрешение на строительство до сих пор ещё не получено, но киносообщество уже готовится пролить ностальгическую слезу.

Не каждый москвич считает здание архитектурным шедевром. Внутри стало довольно обшарпанно: капитальный ремонт требовался бы в любом случае. Но слишком много воспоминаний ещё советской творческой интеллигенции связано с этим невзрачным на первый взгляд «кубиком». А группа «Браво» увековечила его в нетленном хите про стилягу из Москвы Васю наряду с другими модными точками сбора мажоров.

Недавно в ЦДК показали документальный фильм Евгении Тирдатовой из цикла «Легендарные кинотеатры мира», посвящённый Дому кино. Картина стала своеобразным прощанием с приютом киноделов в его прежнем виде. Как сообщил «Собеседнику» зампред Союза кинематографистов (СК) Валерий Тонких, строители могут выйти на площадку уже в октябре – ноябре:

– В этом году должен произойти частичный снос здания, где находится Большой зал, вместо него будет зал такой же вместимости на тысячу мест. Кроме того, планируется построить жилой корпус. Без этого корпуса невозможно найти деньги, чтобы отреставрировать старое здание Дома кино и построить новые залы. На это требуется несколько миллиардов рублей.

Инвестор уже найден, но название компании не разглашается. Разрешение на строительство тоже пока не выдано, но в СК уже ожидают, что бездомными им предстоит быть три-четыре года.

Кстати

Три года назад в подмосковном Королеве был снесён Дом творчества кинематографистов «Болшево», который называли «советским Голливудом». Территорию тоже отдали под коммерческую жилую застройку.

Эпопея с реконструкцией Дома кино длится более 15 лет. В 2019-м, когда тоже ждали, что ЦДК вот-вот разрушат, глава союза Никита Михалков уверял:

– В здании ещё десяток лет назад мог появиться большой зал и другие крайне необходимые вещи, однако тогда такому решению воспротивились коллеги. Реконструкция – вынужденная необходимость. С учётом состояния здания его попросту закроют сотрудники МЧС.

В августе 2022-го Москомархитектура выпустила распоряжение об уточнении правил земплепользования и застройки в отношении Дома кино. Михалкову удалось продавить проект с жилым домом. Квартиры в новостройках в районе, где находится ЦДК, стоят 600–700 тысяч за квадратный метр.

Дом кино состоит из двух корпусов. Старое здание, которое собираются отреставрировать, было построено в 1906 году в стиле модерн. В нём в 1934-м по инициативе Сергея Эйзенштейна и был открыт киноклуб. В 1968-м к зданию пристроили новый корпус – уже в стиле советского модерна. Его-то и планируют снести.

В этом здании располагается легендарный ресторан Дома кино, а в Большом зале бывали и показывали свои фильмы Андрей Тарковский, Милош Форман, Бернардо Бертолуччи, Сергей Параджанов и конечно же сам Никита Михалков. Но, видимо, руководимый им союз это здание историческим памятником не считает.

Теги: #Кино

Рубрика: Культура и ТВ

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