Писатель Александр Архангельский: Если ты настоящий христианин, ты плохой патриот

Александр Архангельский ещё недавно был одним из самых авторитетных интеллигентов и литературоведов в России. Почти два десятилетия он вёл программу «Тем временем. Смыслы» на канале «Культура», под его редакцией выходили школьные учебники и инфоуроки по русской литературе. Но в 2022-м по понятным причинам писатель вдруг стал неугодным. Минувшей осенью его документальный фильм «Голод» в соавторстве с Максимом Курниковым и Татьяной Сорокиной не пустили в прокат, отменили выступление на Non/fiction, а нынешней весной ему пришлось уволиться из Высшей школы экономики.

Даты

1962 – родился 27 апреля в Москве

2002 – 2020 – ведущий авторской программы «Тем временем»

2006 – начал преподавать в Высшей школе экономики

2011 – получил премию «ТЭФИ»

2018 – вторая премия «Большая книга» за роман «Бюро проверки»

– Александр Николаевич, расскажите, с чего начиналась ваша «культура отмены» и как вас постепенно выдавливали из публичного пространства.

– Ну, мне жаловаться грех, потому что я не один такой, есть те, кого гораздо жёстче выдавливают, а со мной обращаются сравнительно ласково. Сначала мне отменили выступление на одном из крупных книжных фестивалей, потом на других, причём это не действия прокуратуры, а сами экспертные советы начали «проявлять бдительность». Ещё отменили выставку, которую я готовил к юбилею одного большого музея. Она должна была состояться в декабре, но в середине лета её остановили. И тогда стало ясно, что эта практика быстро перенесётся и на другие сферы. А потом руководство Института медиа предложило мне уйти из Высшей школы экономики.

– А как ваши студенты, у которых вы были научным руководителем дипломов?

– Конечно, за студентов мне очень обидно, я им сочувствую. Когда ты работаешь с одним профессором, а потом тебя передают, как крестьянина вместе с земельным наделом другому помещику, ты впадаешь в ступор.

– Как вы думаете, что будет с образованием в следующем году – с введением новых идеологических предметов и «научного коммунизма 2.0»?

– Не знаю. Я учился при поздней советской власти, и от бесконечного переписывания трудов Ленина и Маркса у меня были большие мозоли на пальцах, а потом ещё пришлось конспектировать бесконечный серый поток Брежнева. Но это лишь усиливало ненависть и презрение к существующему режиму. И сейчас власти наступают на те же грабли – они хотят насильно влюбить в этот режим, в эту эпоху, в этих вождей, а скука ведь ведёт к прямо противоположному результату. Политика – это власть дилетантов над экспертами, но всё-таки не дилетантов над дилетантами. Если в образовании останутся одни дуболомы, студентам не у кого будет учиться современным вещам, такие выпускники не будут востребованы на рынке труда. Тогда что делать? Либо возвращать тех, кого прогнали, либо ухудшать образование до предела.