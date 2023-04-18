Анастасия Мельникова: Не переношу кровь, даже если она бутафорская

– Длительное время вы остаётесь главным положительным женским кинообразом российской полиции. А вам лично приходилось сталкиваться с теми сотрудниками органов внутренних дел, кто, мягко говоря, своими действиями дискредитирует высокое звание?

– Однажды ночью мне позвонили несколько человек с жалобой на то, что организаторы водных экскурсий по ночному Петербургу своими криками и шумом не дают им спать. А я живу в центре, и рядом со мной проживает множество людей пожилого возраста, в том числе и тех, кто пережил блокаду Ленинграда, многим из них уже почти сто лет. И я вышла и вежливо попросила организатора экскурсий быть тише, объяснила ситуацию. Меня этот организатор ударил в живот и сказал, чтобы я убиралась отсюда – иначе он меня выкинет в реку. Я позвонила в полицию один раз, потом ещё раз. В это время мимо проезжал полицейский патруль. А я стою в сгорбленном состоянии и пытаюсь дозвониться. Они спросили, что случилось и чем они могут мне помочь. Я объяснила. Они мне сказали: «Анастасия Рюриковна, идите домой. Мы сейчас всё сами решим». Когда я дошла через мостик до дома, нарушителей спокойствия уже не было. Даже их аппаратура исчезла. Может, её в канал Грибоедова скинули – не знаю. Патрульные просто увидели человека, которому нужна помощь, и сами её предложили.

– Всероссийскую известность вам принёс детективный сериал о буднях милиции «Улицы разбитых фонарей». Были ли в вашей жизни случаи, когда вас по ошибке идентифицировали как героиню сериала – Анастасию Абдулову?

– Очень часто такое случается. Была такая история, когда одному моему знакомому, сотруднику полиции, звонит мама и говорит: «Ну ты скажи, ну как же так! У неё же ребёнок маленький... куда она по подвалам и подворотням бегает! А что же с ребёнком будет, если её подстрелят?» Это тот самый момент, когда кинообраз и реальная жизнь актрисы сливаются воедино. Моей дочери как раз было тогда лет семь. Это было во время съёмок сериала «Опера».

– В биографических справках в сети вашему пребыванию в США уделяется буквально несколько скупых строк – главным образом про стажировку и Бродвей. Какое влияние на ваше творчество и мировоззрение оказала Америка?

– Искусство Америки на меня очень сильно повлияло. Потому что плюс к дивному русскому классическому образованию, актёрскому мастерству по системе Станиславского, к обучению речи, пению, русской классической хореографии прибавилась удивительная школа бродвейского мюзикла. Особый бродвейский стиль заключается в том, что ты говоришь, а потом начинаешь петь и зритель не чувствует этого перехода с речи на вокал. Когда я стала это все изучать, то обнаружила, что основная масса лучших бродвейских исполнителей и хореографов – выходцы из России, с Украины, из Белоруссии... для меня это и есть – Единая Россия.

– Махатма Ганди говорил: «Чем слабее живое существо, тем больше оно нуждается в человеческой защите от человеческой жестокости». Вы согласны с этим утверждением? Что вы лично сделали для братьев наших меньших, будучи членом Общественного совета при правительстве Санкт-Петербурга по вопросам отношения к животным?

– Когда у меня родилась дочь Маша, моя мама сказала гениальные слова: «Ты люби её, а дальше сердце подскажет». Этот подход применим и по отношению к братьям нашим меньшим. У нас всегда в доме были животные, Господь посылает именно «звериков» с особенностями: ньюфаундленд Винни, попугаи, черепахи, рыбки. На нашем попечении находится лошадка.

Мне очень обидно, что те документы по охране животных, которые я разрабатывала в течение семи лет, затем были приняты под чужим именем. Там из моего проекта изменили лишь две фразы, а авторство оказалось не моё! Но самое главное, что инициатива работает. И я очень благодарна за то, что меня вновь включили в совет по охране животных.

– В известном довлатовском анекдоте на вопрос, где сейчас живёт Бродский, собеседник отвечает: «Не знаю, где он сейчас живёт, но умирать он постоянно ходит на Васильевский остров». В вашем Петербурге есть места, куда постоянно хочется приходить? Вы верите в места силы и в мистику Петербурга?

– В мистику я не верю. Я христианка, и поэтому Бог и мистика для меня несовместимы. Главными символами и хранителями Петербурга являются апостолы Петр и Павел. А места в Петербурге есть по-настоящему фантастические, но для меня они связаны прежде всего с православием и с отечественной историей. У меня был прекрасный педагог Владимир Петрович Яковлев – ректор Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии в то время, когда я там училась, он ни одну лекцию не провёл у себя в кабинете или в аудитории. Например, он выводил нас на Дворцовую площадь, на Невский и рассказывал о том, кто здесь жил, что на этом конкретном месте происходило и как это повлияло на историю России. Я не понимаю, как могут люди ходить и орать в центре Петербурга. Мне кажется, что тут нужно разговаривать очень тихо, относиться к городу с невероятным уважением. Я жду то время, когда не будет передвижения на скутерах по центру города. Вы можете кататься на красивых теплоходах по рекам и каналам, но на скутерах по Петербургу – нельзя! Мы же не катаемся на велосипедах и скейтбордах по Эрмитажу и Русскому музею.

– Наверное, у любой актрисы есть свои несыгранные Офелии и Джульетты – роли, о которых они мечтали всю свою жизнь. У вас есть такие роли?

– Мне уже не придётся сыграть ни Офелию, ни Джульетту. К очень большому сожалению. К счастью, сейчас в моей актёрской коллекции есть пьеса Генрика Ибсена «Привидения», которую я просто обожаю. В своё время я чуть не убила режиссёра Алексея Утеганова, который позвонил мне и сказал, что нашёл мне роль в своей постановке: «Будешь играть фру Алвинг». Начинаю вспоминать, что фру Алвинг до меня играли актрисы, которым далеко за 80. Думаю, ах ты дрянь! Но когда он поставил спектакль, я поняла, как он был прав. Потому что он поставил спектакль о том, как и в 50 лет люди могут начать жизнь заново.