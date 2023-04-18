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Вчера, в 12:54

Том Круз опередил Безрукова и Дюжева

Съёмки российского фильма отменены из-за схожести с американским блокбастером

Топ ган
Фото: Кинопоиск

Российский кинодолгострой оказался подозрительно похожим на новый «Топ Ган»

Телеграм-каналы рассказали о курьёзной истории – будто съёмки российского фильма «Громовержец» отменены из-за схожести с американским блокбастером «Топ Ган 2: Мэверик». «Собеседник» пообщался с продюсером картины Николаем Гайгеровым (на фото вверху) и выяснил, что все так, но есть нюансы.

Отечественный проект появился ещё в 2014-м, а съёмки собирались закончить к 2016 году. Гайгеров тогда рассказывал, что героями ленты будут «военные лётчики – испытатели новой боевой машины и старые друзья», а летать они должны на истребителе СУ-57, который как раз только-только завершал прохождение лётных испытаний в Российской армии. В мегапатриотическом боевике собирались снять целую плеяду звёзд: Сергея Безрукова, Дмитрия Дюжева, Екатерину Климову, Андрея Мерзликина, Бориса Галкина и ныне покойного Василия Ланового. В кадре обещали показать натуральные съёмки боевых машин России и США с кучей спецэффектов, что стоило недёшево.

«Громовержец» превратился в «долгострой», а потом и вовсе оказался подозрительно похожим на новый «Топ Ган». И даже финальный бой со злодеями на новейших «сушках» американцы взяли и показали.

Российский продюсер не отрицает, что параллели со вторым «Топ Ганом» были, но не они стали главной причиной остановки проекта.

– «Топ Ган» не очень сильное кино, у него слабый сценарий. А второй фильм ещё слабее. Понятно, что военные самолёты – это красиво, Том Круз – красавчик, но этого недостаточно, – говорит Гайгеров и переходит к недостаткам и плагиату в своём проекте: – Сильных сценаристов сейчас мало, поэтому они всё время подсматривают у других, у «Стелса» (американский боевик 2005 года Роба Коэна – Авт.) или «Топ Гана», и начинают подражать. Сейчас мы это все убрали из сюжета. Сценарий немного изменился, и название скорее всего будет «Пятое поколение» или «Фактор чести».

Продюсер не раскрыл изменений в сюжете, как и возможных пертурбаций в актёрском составе. А вот ответ на вопрос, почему проект сейчас заморожен, прост.

– Фонд кино не даёт денег нам на этот фильм. Но мы все равно будем пробивать, – не отчаивается Николай.

Кстати, смена названия картины вполне объяснима. Одна из самых ожидаемых премьер в мире в следующем году – американский супергеройский боевик «Громовержцы». И тут заокеанские товарищи дорогу перешли!

В общем, ни денег не дают, ни идею у Голливуда втихую сплагиатить.

Теги: #Кино

Рубрика: Культура и ТВ

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