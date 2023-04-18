СВОих бросили? В Пермской области разгорелся конфликт вокруг Z-спектакля

В Пермском крае хотели поставить первый в России полноценный спектакль о спецоперации. В итоге из театра драмы и комедии города Чайковского уволили худрука Александра Борисова. Он считает, что стал жертвой «артистов-нетвойнистов», а в театре уверены, что причина в некомпетентности режиссёра.

Спектакль «Смерти нет», созданный на основе прозы Захара Прилепина, военкора Дмитрия Стешина и стихов Анны Долгаревой, должен был пройти в Чайковском 5 мая, но премьера не состоялась. Версий событий две.

– Понятное дело, что мне напрямую никто из артистов ничего не говорил о своих взглядах. Все очень тонко, – рассказывает «Собеседнику» режиссёр Александр Борисов и дальше объясняет эти самые тонкости: – Я бросал клич в чате, что нужно своим помогать на СВО, деньги приносили только я, мой заместитель, один-два артиста – и всё. Один актёр вместе со своей барышней, которая тоже в театре работала, убежал во время мобилизации в Казахстан. Артисты бросали косые взгляды на меня, отказывались говорить на военные темы. Когда решили делать «Смерти нет», пять артистов пришли с заявлениями на увольнение, а потом со мной расторгли контракт в управлении культуры города.