СВОих бросили? В Пермской области разгорелся конфликт вокруг Z-спектакля
В итоге оказался уволен худрук театра драмы и комедии города Чайковского
В Пермском крае хотели поставить первый в России полноценный спектакль о спецоперации. В итоге из театра драмы и комедии города Чайковского уволили худрука Александра Борисова. Он считает, что стал жертвой «артистов-нетвойнистов», а в театре уверены, что причина в некомпетентности режиссёра.
Спектакль «Смерти нет», созданный на основе прозы Захара Прилепина, военкора Дмитрия Стешина и стихов Анны Долгаревой, должен был пройти в Чайковском 5 мая, но премьера не состоялась. Версий событий две.
– Понятное дело, что мне напрямую никто из артистов ничего не говорил о своих взглядах. Все очень тонко, – рассказывает «Собеседнику» режиссёр Александр Борисов и дальше объясняет эти самые тонкости: – Я бросал клич в чате, что нужно своим помогать на СВО, деньги приносили только я, мой заместитель, один-два артиста – и всё. Один актёр вместе со своей барышней, которая тоже в театре работала, убежал во время мобилизации в Казахстан. Артисты бросали косые взгляды на меня, отказывались говорить на военные темы. Когда решили делать «Смерти нет», пять артистов пришли с заявлениями на увольнение, а потом со мной расторгли контракт в управлении культуры города.
Актёры в свою очередь написали открытое письмо, в котором сообщили, что против СВО не высказывались, Россию поддерживают, пятёрка диссидентов покинула театр из-за нелицеприятных высказываний худрука во время разбора другого спектакля и вообще нездоровой атмосферы, сложившейся при Борисове. А так артисты вполне готовы сыграть в «Смерти нет», но с другим режиссёром.
Обе стороны провинциального конфликта нашли себе высоких покровителей: актёры ходили на эфир «Соловьёв.Live», а экс-худрук обратился за протекцией к Прилепину. Вездесущий писатель прямо с больничной койки помог найти новую площадку для постановки. За неё «с вероятностью в 99%», по словам Борисова, готовы взяться в Тульском ТЮЗе. Если, конечно, артисты вновь не окажутся «нетвойнистами» или не вступят в конфликт с режиссёром по другим причинам.