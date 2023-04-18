Прикроют ли «Бесогона»? Результаты опроса «Собеседника»

Недавно талантливый режиссёр, а ныне конспиролог и автор программы «Бесогон» Никита Михалков в очередной раз призвал закрыть Ельцин Центр.

Мол, информация, которая там транслируется, чересчур искажённая. Вообще, тут прежде всего хотелось бы спросить самого Никиту Сергеевича, смотрел ли он программу «Бесогон» и насколько, на его взгляд, искажено то, что он там говорит. Но мы провели опрос в нашем телеграм-канале (кстати, подписывайтесь): «А как вы считаете, следует ли прикрыть Бесогон ТВ?»

В совокупности респонденты высказались за прикрытие «Бесогона». По данным на сегодня, 22% – потому, что там слишком много Михалкова, 28% – потому, что сплошные фейки, 7% – потому, что «Бесогон» утратил свою аудиторию. Тем не менее, довольно большое число участников референдума – 43% – высказалось в пользу «Бесогона», выбрав вариант «Хорошая передача и темы актуальные».