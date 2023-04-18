Логотип Sobesednik.ru
В среду, в 10:42

Прикроют ли «Бесогона»? Результаты опроса «Собеседника»

Поводом для опроса стал очередной призыв Никиты Михалкова закрыть Ельцин Центр

Никита Михалков
Фото: Global Look Press

Недавно талантливый режиссёр, а ныне конспиролог и автор программы «Бесогон» Никита Михалков в очередной раз призвал закрыть Ельцин Центр. 

Мол, информация, которая там транслируется, чересчур искажённая. Вообще, тут прежде всего хотелось бы спросить самого Никиту Сергеевича, смотрел ли он программу «Бесогон» и насколько, на его взгляд, искажено то, что он там говорит. Но мы провели опрос в нашем телеграм-канале (кстати, подписывайтесь): «А как вы считаете, следует ли прикрыть Бесогон ТВ?»

В совокупности респонденты высказались за прикрытие «Бесогона». По данным на сегодня, 22% – потому, что там слишком много Михалкова, 28% – потому, что сплошные фейки, 7% – потому, что «Бесогон» утратил свою аудиторию. Тем не менее, довольно большое число участников референдума – 43% – высказалось в пользу «Бесогона», выбрав вариант «Хорошая передача и темы актуальные».

Фото: Телеграм-канал «Собеседник»

Отметим, что в 2020 году «Бесогона» уже прикрывали, после того как Михалков рассказал всем про тотальное чипирование посредством вакцины от коронавируса и каким-то образом прикрутил туда Германа Грефа. И вы знаете, ничего страшного не произошло. Напротив, Никита Сергеевич моментально сделался звездой YouTube и набросился на оппонентов с такой искромётной критикой, что его выходы в эфир непременно расходились на цитаты. При этом все бесогонство с него как ветром сдуло. Однако через некоторое время программа вновь вернулась в эфир и все заскрипело по-старому. Но может быть, сейчас получится лучше?

Поделиться статьей
Персона
Политика 3 дня назад

Анатолий Вассерман: Украину пора ликвидировать

Шоу-бизнес 1 день назад

Как артисты и спортсмены вишни сажали

Культура и ТВ 1 день назад

Том Круз опередил Безрукова и Дюжева

Культура и ТВ 2 дня назад

СВОих бросили? В Пермской области разгорелся конфликт вокруг Z-спектакля

Культура и ТВ 1 неделю назад

Съёмочная площадка. Российских режиссёров все чаще обвиняют в харассменте

Культура и ТВ 1 неделю назад

МишЛен: Пришла Караулова, пора кричать караул?

Культура и ТВ 1 неделю назад

Журналист Глеб Пьяных*: Тотальный контроль в России ослабнет

Культура и ТВ 3 недели назад

В искусстве новая волна. Отмена артистов

Культура и ТВ 3 недели назад

Станислав Садальский: У артиста можно отнять зарплату, но не достоинство

Спорт 3 недели назад

Непомнящего не запомнят

Культура и ТВ 3 недели назад

Рената Литвинова: Старость я бы хотела встретить не в России

Культура и ТВ 4 недели назад

Ни революции, ни перезагрузки: чем не удивило новое «Шоу Воли»

Шоу-бизнес 4 недели назад

Бесправные. ТВ и медиасервисы лишаются возможности транслировать популярный контент

Спорт 1 месяц назад

Что Дзюбе хорошо, то Кержакову – отъезд

Культура и ТВ 1 месяц назад

В культуру стали приходить военные и чиновники

Спорт 1 месяц назад

Непомнящий vs. Лижэнь: «Судьбу короны решат нервы»

Культура и ТВ 1 месяц назад

Давайте жить дружно с властью

Спорт 1 месяц назад

МОКрое дело. Российских спортсменов поставили перед жестким выбором

Культура и ТВ 1 месяц назад

Кино. Возвращение «Трёх мушкетёров»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика