Съёмочная площадка. Российских режиссёров все чаще обвиняют в харассменте

Признания в сексуальных домогательствах со стороны режиссёров и продюсеров публично звучат от актрис не только в Голливуде, но и в России.

«Трое режиссёров конкретно сказали, что мне нужно сделать»

Однако имена тех режиссёров, кто в обмен на роли предлагал Климовой сексуальные отношения, актриса не назвала.

– У меня был один очень неудачный год, когда трое режиссёров мне конкретно сказали, что мне надо сделать и когда… – заявила Екатерина в интервью YouTube-каналу «Стрелец-молодец». – Тогда мне казалось, что карьера моя закончена, потому что никто никогда меня не будет снимать. Но у тебя всегда есть выбор. В тот момент, когда я сама иду на это, это моя исключительная ответственность за свой поступок. Мы можем ошибаться, оступаться, можем что-то сделать, чего не хотелось бы вспоминать… Но каждый человек – кузнец своего счастья.

Пожалуй, первой в сексуальных домогательствах со стороны российских режиссёров публично призналась Татьяна Егорова, бывшая актриса Театра сатиры, в 1999 году в книге воспоминаний «Андрей Миронов и я». Там она рассказала не только о своём романе с известным артистом, но и о том, как к ней приставал художественный руководитель театра Валентин Плучек, который славился своей любвеобильностью.