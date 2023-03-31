Съёмочная площадка. Российских режиссёров все чаще обвиняют в харассменте
Например, недавно Екатерина Климова заявила, что в своё время и к ней приставали с непристойными предложениями
Признания в сексуальных домогательствах со стороны режиссёров и продюсеров публично звучат от актрис не только в Голливуде, но и в России.
«Трое режиссёров конкретно сказали, что мне нужно сделать»
Однако имена тех режиссёров, кто в обмен на роли предлагал Климовой сексуальные отношения, актриса не назвала.
– У меня был один очень неудачный год, когда трое режиссёров мне конкретно сказали, что мне надо сделать и когда… – заявила Екатерина в интервью YouTube-каналу «Стрелец-молодец». – Тогда мне казалось, что карьера моя закончена, потому что никто никогда меня не будет снимать. Но у тебя всегда есть выбор. В тот момент, когда я сама иду на это, это моя исключительная ответственность за свой поступок. Мы можем ошибаться, оступаться, можем что-то сделать, чего не хотелось бы вспоминать… Но каждый человек – кузнец своего счастья.
Пожалуй, первой в сексуальных домогательствах со стороны российских режиссёров публично призналась Татьяна Егорова, бывшая актриса Театра сатиры, в 1999 году в книге воспоминаний «Андрей Миронов и я». Там она рассказала не только о своём романе с известным артистом, но и о том, как к ней приставал художественный руководитель театра Валентин Плучек, который славился своей любвеобильностью.
«Чек прыгнул на меня, как павиан на пальму, и вцепился руками и ногами, – писала Татьяна Николаевна, вспоминая, как оказалась один на один с режиссёром в кабинете Плучека, которого в своих мемуарах назвала Чеком. – Я стояла выше его на три головы на высоких каблуках, в парике, в бархатном зелёном платье с открытой грудью, в «испанских» серьгах. Я никак не ожидала от него такой прыти. Он стал меня бешено целовать – сначала впился в размалёванные губы, а потом – в грудь, потом – в шею… Красный грим отпечатался на его выпученных губах, носу, ушах… От него пахло смесью тлена с земляничным мылом. С трудом оторвала его от себя и рассмеялась…»
Актрисе удалось тогда выбежать из кабинета. Но на многие годы врага в лице Валентина Николаевича она себе приобрела. Хотя некоторые актрисы на ухаживания Плучека отвечали взаимностью и поэтому получали хорошие роли в спектаклях. Так, например, не скрывает своих сексуальных отношений с режиссёром Татьяна Васильева.
Ещё одна актриса Театра сатиры – Вера Васильева – в своё время осудила Егорову за такие публичные откровения. Однако позже сама в своей книге воспоминаний «Золушка с Чистых прудов» рассказала, как режиссёр Иван Пырьев сделал непристойное предложение. Тогда после премьеры фильма «Сказание о земле Сибирской» 22-летнюю Васильеву режиссёр позвал к себе в гостиничный номер. Там он намекнул, что пора бы отблагодарить его за такую славу. Шокированная девушка убежала.
– Признаюсь, я немножко пожалела, что рассказала это читателю, – делится с «Собеседником» Вера Кузьминична. – Я ведь не хотела очернить режиссёра. Моей целью было не сказать о том, что он так поступил, а показать свою оценку его ошибочного поведения. Он, наверное, подумал, что всё это вполне возможно, но ошибся. И я на него за это не злюсь. Его появление в моей жизни – это волшебство и перемена судьбы. Я ему благодарна. Несмотря на то, что произошёл такой казус, Иван Александрович для меня не померк, очень талантливый человек был. Он и не мог быть ангелом – такова наша профессия, что подобное бывает часто.
Тогда разозлённый Пырьев, который, кстати, был ещё и директором студии «Мосфильм», прокричал убегающей актрисе, что сделает все, чтобы в кино её не снимали. По его ли приказу или по иронии судьбы Веру Васильеву действительно в кино приглашали крайне редко.
Гайдаевская пленница
Четыре года назад другая советская актриса – Наталья Варлей – неожиданно для всех в своей книге «Канатоходка» рассказала о приставаниях со стороны режиссёра Леонида Гайдая. Это случилось во время съёмок фильма «Кавказская пленница». После того как в ресторане отметили день рождения актёра Александра Демьяненко, Гайдай напросился в гостиничный номер актрисы.
«И мы сели – я на краешек стула, а Леонид Иович в кресло у окна – напротив, – вспоминает Варлей. – Ситуация была более чем неловкая... Я начала «заполнять паузу», что-то лепеча про день рождения Саши, про завтрашние съёмки... И тут в коридоре раздался громкий звук торопливых шагов, и в дверях остановилась Нина Павловна... Я от смущения не нашла ничего умнее, чем заявить: «Мы говорим о работе!» Нина Павловна молча вышла...
Хлопнула дверь соседнего номера. Леонид Иович поднялся с кресла и пошёл к выходу, я двинулась, чтобы закрыть за ним дверь. Но Гайдай неожиданно сам закрыл её изнутри, повернулся и попытался меня поцеловать…»
Тогда актрисе удалось оттолкнуть режиссёра и выставить его за дверь. Кстати, возможно, из мести Гайдай решил, что вместо Варлей роль будет озвучивать в картине Надежда Румянцева.
В своё время взорвали общественность и откровения актрисы Елены Прокловой. Рассказывая о сексуальных домогательствах в течение двух лет со стороны известного актёра и режиссёра, конкретного имени не называла, однако многие предположили, что актриса имела в виду Олега Табакова, с которым снималась в фильме «Гори, гори, моя звезда».
– Когда мне было 15 лет, он ко мне воспылал чувствами. Но эти чувства были далеки от идеала, – признавалась со слезами на глазах Проклова в эфире передачи «Секрет на миллион». – Он сказал, что будет меня готовить к поступлению в Школу-студию МХАТ… Однажды после съёмок увёз меня в лес, предложил почитать ему басню. А сам зашёл сзади, взял меня за грудь, прижал к себе… Пробовала возмутиться, но он сказал: «Ты просто меня слушай!»
По словам актрисы, тогда этот человек давал волю своим рукам, раздевал её, склонял к оральному сексу, о чем ей до сих пор страшно вспоминать. Девочка плакала, сопротивлялась, но артиста как будто это ещё больше заводило. И такие приставания были неоднократными. Родителям девушка боялась рассказать… Проклова в Школу-студию МХАТ всё-таки поступила, а затем и работала во МХАТе имени Чехова. Этот актёр преследовал Елену вплоть до того момента, пока, уже совершеннолетняя, она вышла замуж и ждала ребёнка.
«Ты что себе позволяешь, старый козёл?!»
– А чему вы удивляетесь? Да, такие домогательства в актёрской среде часты! – заявила «Собеседнику» актриса Виктория Тарасова. – Помню, когда я окончила театральный институт, то, как и многие, показывалась в московские театры. Однажды худрук одного из театров, очень известный артист, уважаемый и влиятельный в театральной среде человек, после показа пригласил меня одну в свой кабинет. Я так обрадовалась. Он сказал, что я ему понравилась, что он возьмёт меня в труппу. Я была на седьмом небе от счастья!
И вдруг он сказал: «Деточка, всё это случится, если будешь вести себя хорошо, будешь послушной девочкой в общении со мной!» Я не сразу поняла, к чему он клонит. Но потом увидела его возбуждённые глаза, как у него чуть ли не слюна потекла, всё поняла. Вскочила, сказала ему: «Ты что себе позволяешь, старый козёл?!» Выбежала из кабинета, а он мне вслед кричал: «Сделаю так, что ни один театр тебя не возьмёт!» Действительно, некоторое время у меня были проблемы с работой, пока не оказалась в театре «Шалом».