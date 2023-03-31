МишЛен: Пришла Караулова, пора кричать караул?

Лена

– Как и большинство подобных передач, шоу было придумано не у нас, а в данном случае в тогда еще дружественной Великобритании. Оно сразу стало невероятно популярным, снискало множество самых почетных наград и титулов (британцы даже внесли его в список ста своих величайших ТВ-программ) и было продано в более чем 120 государств (то есть практически в каждую вторую страну мира!), в том числе и в Россию.

Именно благодаря его успешному ведению Диброва в 2018-м назначили одним из послов домашнего чемпионата мира по футболу, а тогда еще не иноагент Галкин*, которому в 2001-м было всего 24 года и вовсе взял суперприз – влюбил в себя Аллу Пугачёву и в 2005-м официально увел поп-королеву у поп-короля, тогдашнего мужа Филиппа Киркорова. И, видимо, расслабился от обрушившегося счастья: спустя три года Максима сменил не упустивший шанс на камбэк Дмитрий – и вел передачу до самого 2022 года. И вел бы, наверное, и дальше, если бы не сами понимаете. В июне Первый канал показал последний отснятый выпуск с Дибровым, после чего программа была сильно переформатирована, а ведущей стала – кто бы мог подумать! – Юлианна Караулова. А ведь еще в 2017 ей улыбнулась там удача: она на пару с телеведущим Тимуром Соловьёвым дошла до 15-го вопроса и унесла три лимона.

Почему же сменили, казалось бы, доказавшего, что это именно его кресло, Диброва, который за эти десятилетия заматерел, но и состарился, став немного нарциссом? Официальная причина, разумеется, не называется, но есть подозрение на молчание ведущего по поводу СВО. А сейчас на государственно ТВ в повестке дня – лозунг Октябрьской революции: кто не с нами, тот против нас. К тому же, нынешняя жена Полина не раз писала в ныне запрещенных и признанных экстремистскими соцсетях, что они с мужем собираются уезжать из страны, что ожидаемо вызвало хейт в комментариях. Теперь та же Полина горько жалуется в постах, что семье не на что жить…

Мне самой это шоу всегда нравилось. Ещё будучи школьницей, я любила находить ответы на вопросы вместе с участниками, а особенно по душе было то, что сначала в нем участвовали простые люди из народа. За них я искренне болела и желала им победить коварного ведущего и увезти домой к родным денег побольше. А вот когда в 2008-м обычных участников стали чередовать со звёздными, а с 2014 – полностью заменили на звёзд, стало неинтересно. Пропал главный смысл передачи. Это абсурдная ситуация, когда певец или актриса с миллионными гонорарами пытаются урвать еще три ляма. С тех пор я это шоу не смотрела, но была рада, что оно есть, поскольку оно хотя бы не пошлое и не скандальное.

И вот под конец телесезона в кресле ведущего посадили молодую, красивую и улыбчивую девушку в элегантном красно-кирпичном костюме. И что мы видим? Юлианна Караулова мило ведет непринужденную беседу: с айтишником, продавщицей магазина для взрослых, поваром и даже бедным, как водится, студентом. Да-да! В новом формате вернули предварительный отбор и простых смертных! При этом она мужской части еще и глазки строит, заявляя, что они ей симпатичны.

Но вот широким кругозором, обширными знаниями и большой эрудицией пока не блещет. Не импровизирует. Да и лукавит: Юлианна, утверждавшая, что в отличие от принципиального Диброва, будет полностью на стороне игроков, с одинаковой улыбкой принимала и правильные, и неправильные ответы, и без особого сожаления прощалась с игроком, с которым мило ворковала до этого.

Эмпатии или азарта с ее стороны я не почувствовала, а ведь это, по-моему, главная фишка, которая отличает «Миллионера» от многочисленных конкурентов вроде бессмертной «Своей игры», где ведущие - просто носители информации. У Галкина* с Диброым это было, действительно, шоу, а у Карауловой – пока просто викторина.

Однако она растет с каждым эфиром, как и само «КХСМ?». Один явный плюс во втором выпуске я уже заметила: исчез искусственный смех зрителей на несмешные шутки, который то и дело включали на полную во время первой передачи.

Оценка: 2 из 3 звезд

*Признан в РФ иноагентом