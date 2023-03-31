МишЛен: Пришла Караулова, пора кричать караул?
Легендарную программу «Кто хочет стать миллионером?» после Диброва и Галкина* доверили вести 35-летней певице Юлианне Карауловой
Ведущие рубрики «МишЛен» – Миша (продюсер сайта Михаил Измайлов) и Лена (специальный корреспондент Елена Мильчановска) не могли пройти мимо события такого масштаба и срочно нажали на пультах запылившуюся кнопку «Первого канала».
Миша
– Лично для меня эта телевикторина всегда ассоциировалась еще с той программой, которая называлась «О, счастливчик!» и выходила на НТВ. Премьера состоялась 1 октября 1999 года, вел передачу Дмитрий Дибров. Она стала настолько популярной, что уже в следующем году была удостоена главной телевизионной награды России – премии «ТЭФИ» в номинации «Телевизионная игра».
Помню, как сильно переживал, когда в феврале 2001 года проект переехал на «Первый канал» и стал называться так же, как и в остальных странах, где выходил и до сих пор выходит, – «Кто хочет стать миллионером?» («КХСМ?»). В кресло ведущего посадили только-только набиравшего популярность, а ныне иноагента Максима Галкина*. Видел много критики: а сможет ли молодой Галкин* потянуть передачу, ведь у Диброва свой шарм, своя манера вести, к которой зритель уже успел привыкнуть. Да и не любила аудитория тогда столь резкие перемены в самом начале нулевых. Время шло, и ироничный интеллектуал Галкин* оказался к месту, вносив свои колорит и интригу. До внезапного возвращения Диброва в декабре 2008-го.
Что ж, за Дибровым навсегда закрепился статус ведущего «КХСМ?», хотя публика и ругала его за излишнюю жесткость, подозревая его в том, что он никому не дает выиграть главный приз (с 1999 года – 1 миллион рублей, с 2005 года – 3 миллиона рублей), как бы участники ни старались. То есть он был явно по другую сторону баррикад, и даже отчасти противостоял игровому процессу. И с юмором у него было, в отличие от Максима, не особо.
Юлианна Караулова же с момента объявления о ее назначении на ведущую роль, заверила всех, что не будет она такой строгой и рассудительной. А вот какова Юлианна как телеведущая? Караулова может омолодить передачу… Собственно, на этом ее плюсы и заканчиваются. Перезапустить игру-легенду она не сможет. Да и деловой костюм, на мой мужской взгляд, ей идет меньше, чем пестрые платья времен «Фабрики звезд».
Так что публика будет кричать: «Верните Диброва!» еще долго. И я, пожалуй, примкну к ним. Ведь именно Дмитрий сделал эту передачу на российском телевидении.
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Лена
– Как и большинство подобных передач, шоу было придумано не у нас, а в данном случае в тогда еще дружественной Великобритании. Оно сразу стало невероятно популярным, снискало множество самых почетных наград и титулов (британцы даже внесли его в список ста своих величайших ТВ-программ) и было продано в более чем 120 государств (то есть практически в каждую вторую страну мира!), в том числе и в Россию.
Именно благодаря его успешному ведению Диброва в 2018-м назначили одним из послов домашнего чемпионата мира по футболу, а тогда еще не иноагент Галкин*, которому в 2001-м было всего 24 года и вовсе взял суперприз – влюбил в себя Аллу Пугачёву и в 2005-м официально увел поп-королеву у поп-короля, тогдашнего мужа Филиппа Киркорова. И, видимо, расслабился от обрушившегося счастья: спустя три года Максима сменил не упустивший шанс на камбэк Дмитрий – и вел передачу до самого 2022 года. И вел бы, наверное, и дальше, если бы не сами понимаете. В июне Первый канал показал последний отснятый выпуск с Дибровым, после чего программа была сильно переформатирована, а ведущей стала – кто бы мог подумать! – Юлианна Караулова. А ведь еще в 2017 ей улыбнулась там удача: она на пару с телеведущим Тимуром Соловьёвым дошла до 15-го вопроса и унесла три лимона.
Почему же сменили, казалось бы, доказавшего, что это именно его кресло, Диброва, который за эти десятилетия заматерел, но и состарился, став немного нарциссом? Официальная причина, разумеется, не называется, но есть подозрение на молчание ведущего по поводу СВО. А сейчас на государственно ТВ в повестке дня – лозунг Октябрьской революции: кто не с нами, тот против нас. К тому же, нынешняя жена Полина не раз писала в ныне запрещенных и признанных экстремистскими соцсетях, что они с мужем собираются уезжать из страны, что ожидаемо вызвало хейт в комментариях. Теперь та же Полина горько жалуется в постах, что семье не на что жить…
Мне самой это шоу всегда нравилось. Ещё будучи школьницей, я любила находить ответы на вопросы вместе с участниками, а особенно по душе было то, что сначала в нем участвовали простые люди из народа. За них я искренне болела и желала им победить коварного ведущего и увезти домой к родным денег побольше. А вот когда в 2008-м обычных участников стали чередовать со звёздными, а с 2014 – полностью заменили на звёзд, стало неинтересно. Пропал главный смысл передачи. Это абсурдная ситуация, когда певец или актриса с миллионными гонорарами пытаются урвать еще три ляма. С тех пор я это шоу не смотрела, но была рада, что оно есть, поскольку оно хотя бы не пошлое и не скандальное.
И вот под конец телесезона в кресле ведущего посадили молодую, красивую и улыбчивую девушку в элегантном красно-кирпичном костюме. И что мы видим? Юлианна Караулова мило ведет непринужденную беседу: с айтишником, продавщицей магазина для взрослых, поваром и даже бедным, как водится, студентом. Да-да! В новом формате вернули предварительный отбор и простых смертных! При этом она мужской части еще и глазки строит, заявляя, что они ей симпатичны.
Но вот широким кругозором, обширными знаниями и большой эрудицией пока не блещет. Не импровизирует. Да и лукавит: Юлианна, утверждавшая, что в отличие от принципиального Диброва, будет полностью на стороне игроков, с одинаковой улыбкой принимала и правильные, и неправильные ответы, и без особого сожаления прощалась с игроком, с которым мило ворковала до этого.
Эмпатии или азарта с ее стороны я не почувствовала, а ведь это, по-моему, главная фишка, которая отличает «Миллионера» от многочисленных конкурентов вроде бессмертной «Своей игры», где ведущие - просто носители информации. У Галкина* с Диброым это было, действительно, шоу, а у Карауловой – пока просто викторина.
Однако она растет с каждым эфиром, как и само «КХСМ?». Один явный плюс во втором выпуске я уже заметила: исчез искусственный смех зрителей на несмешные шутки, который то и дело включали на полную во время первой передачи.
Оценка: 2 из 3 звезд
*Признан в РФ иноагентом