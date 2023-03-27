Журналист Глеб Пьяных*: Тотальный контроль в России ослабнет
Телеведущий рассказал «Собеседнику» о своих самых ярких проектах, о жизни в Турции, об отношении к знаковым людям России и о будущем страны
Известный журналист и телеведущий Глеб Пьяных* рассказал «Собеседнику» о самых ярких своих проектах, о жизни в Турции, об отношении к Невзорову*, Березовскому и Путину и о будущем России.
Даты
1968 – 15 апреля родился в Москве
1989 – корреспондент отдела культуры газеты «Собеседник»
1990–2001 – работа в Издательском доме «Коммерсант»
1992 – окончил факультет журналистики МГУ
2001 – стал работать на ТВ («Россия», НТВ, «Московия»)
Таня и Валя
– Глеб*, большинство людей вас знает как самого популярного ведущего на НТВ. Не скучаете по тем временам?
– Я занимаюсь ровно тем же самым сейчас, работаю телевизионным журналистом. Горжусь тем, что работаю один и заменяю собой целую команду. Например, недавно у меня вышел репортаж хронометражем 26 минут из Каппадокии. Там есть подземные города, христианские кельи, воздушные шары. И я это все снял на телефон с хорошим микрофоном, работал с коптером. Потом все монтировал три дня. Я ни на секунду не вылетал из профессии.
– Кого бы вы хотели сейчас проинтервьюировать?
– Я не беру интервью – это не мой жанр. Но если придётся – у Чубайса. А ещё у Тани и Вали Юмашевых, которые и привели к власти нынешнего президента. У меня к ним всего один вопрос, как и у сотни миллионов соотечественников: «Почему вы выбрали Путина?! Почему не Бориса Немцова?» И если они будут честно отвечать, то скажут: «Потому, что Путин гарантировал неприкосновенность наших активов, нашей собственности, всего того, что нажито непосильным трудом».
Таня и Валя сравнительно небогатые люди по нынешним временам, их активы, допустим, на сто миллионов долларов… В России много есть и побогаче персонажей. Но им нужно было, чтобы кто-то гарантировал, что даже эти «скромные» деньги не отберут. И у меня ещё один вопрос к ним: «А что, Немцов вам это не мог гарантировать?» И если бы они и на этот вопрос честно отвечали, то должны были сказать: «Ну, понимаешь, мы были под сильным влиянием Бориса Абрамовича Березовского, который с утра до вечера пел нам в уши про то, что лучше Путина нет никого и «не всё так однозначно».
– Немцова ведь сложно было бы контролировать...
– Я думаю, что Валя и Таня никого не хотели контролировать. Если вы считаете, что Березовский хотел контролировать Путина, то ошибаетесь, он был не настолько глуп, чтобы думать об этом. Вся российская история показывает, что тот, кто приходит к власти в стране, постепенно избавляется от тех, кто его к власти привёл. Но надо отдать должное Путину: он ничего плохого не сделал Березовскому вообще. Борис Абрамович сам доигрался, и это редкий случай в истории человечества.
– А вы верите в то, что Березовский покончил жизнь самоубийством?
– Да, верю. И об этом говорят все умные и близкие к нему люди. Например, Стас Белковский. Я ему доверяю на сто процентов.
В эфире не хулиганил
– В школе вы были отличником не только по точным предметам, но и по гуманитарным. Но при этом имели неуд по поведению.
– У меня математические мозги. Я был отличником, но медаль так и не получил, потому что никогда не кланялся учителям. Поступил на физический факультет МГУ, первый курс закончил на пятёрки и четвёрки. После этого меня забрали в армию. Горбачёв в 1986 году пошёл на поводу у генералов, и в армию призвали почти всех студентов. Бронь осталась у немногих вузов. Но ведь физфак МГУ – это не рядовой вуз России. Его выпускники могли работать не только в науке, но и прежде всего в оборонке. Вместо этого нас загребли в солдаты, потому что у них там не хватало людей – был демографический спад. И вот вместо высшей математики я два года красил заборы, копал траншеи и занимался шагистикой. В результате забыл всю высшую математику просто в ноль!
– Хулиганство в школе и хулиганство в эфире – не одно и то же?
– Я не хулиганил в эфире. Я всегда себя контролировал! Если вы считаете, что, к примеру, залезть через забор на незаконную стройку – это хулиганство, то мой ответ: нет. На мой взгляд, это и есть качественная журналистика, долг журналиста-расследователя – влезать на незаконную стройку через забор. Или в стиле раннего НТВ лезть в Госдуму и там соскребать кокаин с бачка унитаза.
– Карьера журналиста для вас началась в «Собеседнике». Какой он был – «Собеседник» начала 90-х годов?
– Боевой и молодой. Вот мне, например, дали задание – сходить на мероприятие с участием режиссёра Сергея Соловьёва, подловить его в кулуарах и задать вопрос: «Как вы относитесь к довольно широко распространённому мнению, что ваша жена Татьяна Друбич – плохая актриса?» Ну, я пролез куда надо, задал его. Соловьёва аж затрясло всего! Но это была прекрасная, по-настоящему боевая журналистика. Может, вы скажете, что это тоже хулиганство?
– Нет, не скажу…
– А однажды я пришёл в журнал «Юность», очень уважаемое в то время издание, и принёс четыре стихотворения. Два из них прислали наши читатели, а два взял из Александра Блока. Показал произведения известному поэту Юрию Ряшенцеву, сказал, что я дебютант и хочу это непременно опубликовать. И он эти стихи разнёс просто в пух и прах! Причём так случилось, что особенно оттаптывался на Блоке. Я это все потом опубликовал, было очень забавно. Великий инженер человеческих душ, который выбирает, кто из молодых поэтов хороший, а кто не очень, хренача при этом Блока направо и налево. Это была большая удача.
– Что такое идеальный репортаж? Можно ли назвать таковым самый известный проект 90-х годов «600 секунд»? Как относитесь лично к его автору Невзорову*, общаетесь с ним?
– Александр* уже давно не работает в жанре репортажа. Он публицист, который глаголом жжёт сердца людей. Отношусь к нему прекрасно, а как ещё? В те времена, когда он создавал «600 секунд», я ещё не был телевизионщиком. Завораживало действо программы, потому что это было очень стремительно по тем временам. И наверное, это было очень хорошей фактурой. Я журналист, которому важно содержание, а не форма. И я сужу о качестве репортажа по тому, сколько фактуры ты нарыл. Фактура – это информация, которую не хотят давать. В любой сфере человеческой деятельности есть такая информация, она, как правило, самая главная. Кто плохой врач, а кто хороший – это очень важно людям знать. Но ни один врач не признается, что он плохой. И так во всем.
Горбачёв был хороший реформатор или плохой? Он угробил Советский Союз или вывел страну на путь светлого будущего, свободы и капитализма? Вот на это всё нужно найти ответы и изложить их в максимально доступной форме. Для меня это любимое дело.
«Летом жду оглушительных событий»
– В одном из интервью вы заявили: «Скандалы, интриги и расследования» – это все в прошлом. Теперь в моей жизни – конструктив, позитив и креатив». Это временная глухая оборона или кредо вашей жизни на сегодняшний день?
– Если посмотрите мой YouTube-канал, то увидите, что ролики набирали несколько миллионов просмотров и есть чем гордиться. Я залезал на дачу губернатора Краснодарского края Кондратьева, который построил её на землях сельхозназначения, где мне и вам не разрешат даже курятник поставить. При этом губернатор строит на этих землях дома, резиденции, там у него и церковь есть, он речку запрудил. Народ остался без воды, зато у него появилось своё озеро. Я это снимал с коптера, меня поймала охрана. Это, по-моему, как раз из серии «Скандалы, интриги, расследования».
– То есть слоган «Программы максимум»: «Скандалы, интриги, расследования. Показать все, что скрыто» – ваш слоган и на сегодняшний день?
– Это был слоган конкретной программы. Она была достаточно жёлтая, в ней было много попсовых персонажей типа Киркорова, которые мне крайне несимпатичны, даже отвратительны. И когда я стал независимым журналистом, это все полностью исключил и у меня остались только расследования, только судьбы страны.
Один из сюжетов рассказывал об Алине Кабаевой и её гимнастическом центре в Сочи. Рядом с ним сносят совершенно новый жилой дом, где люди со всей России на законных основаниях купили себе квартиры. Люди обратились ко мне, а я говорю: «Ребята, я от вашего сочинского беспредела уже опух!» Вот вы выйдите на балкон, направьте камеру мобильного телефона в сторону этого гимнастического центра и скажите в кадр следующее: «Нас сносят незаконно! Прокуратура и суд не на нашей стороне! Нам говорят, что сносят для того, чтобы обеспечить безопасность Алины Кабаевой! Вот её гимнастический центр».
И люди не побоялись это сделать, трое или четверо вышли и записали видео. Я сделал прекрасный репортаж, даже не выезжая в Сочи, просто нашёл человека, который снял с коптера, как это смотрится. У ролика 2 млн просмотров. Он висит на YouTube – просто классное расследование.
– Как власти отреагировали на него? Вас преследовали?
– Нет, за этот репортаж меня никто не преследовал, а вот YouTube поставил в теневой бан. Ролик собрал только за первую неделю миллион просмотров. А за вторую – всего 15 тысяч... Это свидетельствует о том, что YouTube меня забанил по инициативе из Кремля. Вы действительно верите, что этот ролик резко перестал быть интересным ровно через неделю?
– Получается, что они всё контролируют и рыпаться бесполезно – достанут везде…
– По-моему, нет. Моя история как раз и доказывает, что миллион граждан страны посмотрели отличный репортаж про Алину Кабаеву, прежде чем они там чухнулись и приняли меры. Мы как раз проскакиваем между струйками. Когда вы говорите, что всё контролируется, я скажу: нет, не всё, мы очень многое можем!
Уверен, что Россия переходит в новую стадию и тот тотальный контроль, которого вы опасаетесь, ослабнет. До какой степени, неизвестно. Мы сейчас вступаем в новую эпоху. Вот астрологи говорят, что в марте Плутон вошёл в созвездие Водолея. И это всегда сопровождается сменой эпох, сменой системы управления человечества, устройством общества. При этом у людей просыпается сильнейшая воля к справедливости, жажда свободы. Для примера: ровно 250 лет назад случилась Великая французская революция. Вот что сделали Плутон и Водолей 250 лет назад.
– Вы реально верите в астрологию?
– Послушайте, я как журналист сообщаю вам исторический факт: Плутон вошёл в знак Водолея. В прошлый заход случилась революция, и после этого человечество построило современную европейскую цивилизацию. До Французской революции вся Европа была крестьянской и патриархальной. И вот Наполеон через 10 лет после революции приходит к власти, завоёвывает почти всю Европу и даёт Гражданский кодекс Наполеона. До сих пор вся Европа живёт по этому кодексу. Гражданский кодекс – это правила игры между людьми, это законы, которые регулируют все наши с вами отношения. Я не предлагаю вам уверовать в астрологию, я предлагаю просто задуматься. А ещё предлагаю вспомнить, что за 250 лет до Французской революции в Европе, между прочим, начался Ренессанс. Причём он начался в Италии, но по всей Европе происходили поистине революционные изменения. Опять Плутон в Водолее…
– Применительно к России... что нас ждёт в ближайшее время?
– Астрология показывает, что в России начнутся серьёзные пертурбации уже летом этого года. Они будут длиться примерно год, и система власти в России устаканится к ноябрю 2024 года. Я считаю, что это лето будет ключевым во взаимоотношениях России и Украины. Лично я жду в ближайшие месяцы оглушительных событий.
Кому дают ход, а кого прессуют
– Ваше решение уехать из России было скорее импульсивным или продуманным? И почему именно Стамбул?
– Импульсивным. Выбрали Стамбул, потому что тогда это была единственная возможность. 7 марта прошлого года я принял решение, и спустя 22 часа мы уже вылетели из России на самолёте через Минеральные Воды, чтобы подешевле было. С тех пор живём в Стамбуле. Заморачиваться с визой не надо, жизнь сравнительно недорогая и качественная. На момент отъезда у нас были шенгенские визы, но в Европе нужно было предъявлять результаты прививок. А мы категорически их не делаем и считаем, что это серьёзный удар по здоровью. Поэтому Европа для нас была закрыта.
– В сентябре 2022 года ваши дети пошли в стамбульскую школу. С какими проблемами пришлось столкнуться?
– Ой, да никаких проблем. Егор вообще круглый отличник, знающий английский, учивший китайский, всю эту математику. У нас одна проблема – школа слабовата. Нам бы хотелось, чтобы учителя лучше говорили по-английски.
– Ваши возможные условия возвращения в Россию?
– Пока не хочу возвращаться. Если изменится система власти в России, то можно подумать, но, честно говоря, этого делать не хочется. Моё личное ощущение, что я 54 года работал на Россию, а теперь ушёл в отпуск.
– Вы ведь даже баллотировались в Госдуму…
– От партии «Справедливая Россия» летом 2021 года. С точки зрения оппозиционной публики это могло показаться зашкваром. Мол, ну как же так, пошёл в кремлёвскую партию... Я прекрасно понимал, что не пройду, но классно проведу время, потренируюсь. Мою избирательную кампанию вёл следующим образом: делал 5 репортажей в неделю, отложил все дела и работал на одну и ту же тему – откликался на жалобы граждан. Шёл просто поток обращений: это и свалка в Клинском районе, где глава творит чёрт-те что, и признание аварийным совершенно нормального жилья, обиды на застройщика. И я на все откликался – просто приезжал и снимал. Потом сам монтировал. Бюджет моей избирательной кампании составил ноль рублей, только на бензин много потратил.
Это была каторжная работа, я сделал её за 2 месяца и этим горжусь. Познакомился с массой людей, и если вдруг мне захочется в политику после изменения ситуации в стране, то Красногорск и весь мой округ меня ждут.
– Ну вот, а говорите: не хочу возвращаться.
– Сколько можно работать на русских людей? Когда их призываешь: «А давайте вы тоже поработаете, в камеру что-то скажете», они отвечают: «Ой, нет, мы боимся. Ты за нас поборись».
– По-вашему, что не так в российском народе? Проблема всеобщего страха на генетическом уровне?
– Это называется отрицательный отбор. Большевики 73 года вели отрицательный отбор. Советская власть запугала русский народ, атомизировала общество страшным образом. Основной принцип советской власти: умри ты сегодня, а я завтра. Русских людей воспитали в этой парадигме. А если ты донкихот, то первым отправишься на тот свет. Мне кажется, это хорошее объяснение, которое людям, живущим в России, слышать приятно. Бывают и другие объяснения. Более жёсткие. Но давайте не будем их сейчас вспоминать. Любое общество – это не однородная масса, есть активное меньшинство, есть болото, есть убийцы, садисты. И выявить их истинный процент практически невозможно. Вопрос в том, как устроена система власти – кому дают ход, а кого прессуют.
Мы наблюдаем сейчас массовые протесты в Израиле и во Франции. Но я не исключаю, что если бы в этих странах были более репрессивные режимы, то митингов там могло быть намного меньше...
*Власти РФ считают иноагентом