Журналист Глеб Пьяных*: Тотальный контроль в России ослабнет

Известный журналист и телеведущий Глеб Пьяных* рассказал «Собеседнику» о самых ярких своих проектах, о жизни в Турции, об отношении к Невзорову*, Березовскому и Путину и о будущем России.

Даты

1968 – 15 апреля родился в Москве

1989 – корреспондент отдела культуры газеты «Собеседник»

1990–2001 – работа в Издательском доме «Коммерсант»

1992 – окончил факультет журналистики МГУ

2001 – стал работать на ТВ («Россия», НТВ, «Московия»)

Таня и Валя

– Глеб*, большинство людей вас знает как самого популярного ведущего на НТВ. Не скучаете по тем временам?

– Я занимаюсь ровно тем же самым сейчас, работаю телевизионным журналистом. Горжусь тем, что работаю один и заменяю собой целую команду. Например, недавно у меня вышел репортаж хронометражем 26 минут из Каппадокии. Там есть подземные города, христианские кельи, воздушные шары. И я это все снял на телефон с хорошим микрофоном, работал с коптером. Потом все монтировал три дня. Я ни на секунду не вылетал из профессии.

– Кого бы вы хотели сейчас проинтервьюировать?

– Я не беру интервью – это не мой жанр. Но если придётся – у Чубайса. А ещё у Тани и Вали Юмашевых, которые и привели к власти нынешнего президента. У меня к ним всего один вопрос, как и у сотни миллионов соотечественников: «Почему вы выбрали Путина?! Почему не Бориса Немцова?» И если они будут честно отвечать, то скажут: «Потому, что Путин гарантировал неприкосновенность наших активов, нашей собственности, всего того, что нажито непосильным трудом».

Таня и Валя сравнительно небогатые люди по нынешним временам, их активы, допустим, на сто миллионов долларов… В России много есть и побогаче персонажей. Но им нужно было, чтобы кто-то гарантировал, что даже эти «скромные» деньги не отберут. И у меня ещё один вопрос к ним: «А что, Немцов вам это не мог гарантировать?» И если бы они и на этот вопрос честно отвечали, то должны были сказать: «Ну, понимаешь, мы были под сильным влиянием Бориса Абрамовича Березовского, который с утра до вечера пел нам в уши про то, что лучше Путина нет никого и «не всё так однозначно».

– Немцова ведь сложно было бы контролировать...

– Я думаю, что Валя и Таня никого не хотели контролировать. Если вы считаете, что Березовский хотел контролировать Путина, то ошибаетесь, он был не настолько глуп, чтобы думать об этом. Вся российская история показывает, что тот, кто приходит к власти в стране, постепенно избавляется от тех, кто его к власти привёл. Но надо отдать должное Путину: он ничего плохого не сделал Березовскому вообще. Борис Абрамович сам доигрался, и это редкий случай в истории человечества.

– А вы верите в то, что Березовский покончил жизнь самоубийством?

– Да, верю. И об этом говорят все умные и близкие к нему люди. Например, Стас Белковский. Я ему доверяю на сто процентов.