Станислав Садальский: У артиста можно отнять зарплату, но не достоинство

«Сейчас кино уже не смотрят»

– При этом за восемь лет в «Современнике» вы сыграли всего три главных роли. И отказывались от участия в эпизодах и тем более в массовых сценах.

– Я ненавидел массовку. Если в массовку попадешь, то оттуда уже не вылезешь. Возможно, это была одна из причин того рокового собрания коллектива, что я отказывался от этих унижающих меня ролей, и это в чем-то справедливо. Но после этого я действительно стал много сниматься в кино.

– Где на вас, в отличие от столичной театральной публики, смотрит вся страна.

– Сейчас кино уже не смотрят. Раньше тратили деньги, чтобы снять хорошее кино, а сейчас снимают кино, чтобы во время производства украсть деньги. Так что я и сам кино не смотрю. Да и после того, как мне дали почетное гражданство Грузии, на меня ввели запрет снимать.

– Это настоящее, а не символическое гражданство?

– Да, это гражданство, которое дает лично президент, поэтому оно называется почетным. Я по этому паспорту и езжу, и могу жить там. У меня три паспорта, один из которых финский с видом на жительство. Я мог бы безбедно жить и там. Меня всегда поражали люди, которых никто нигде не ждет, но которые с гордостью заявляют, что они патриоты и ни за что никуда не уедут.

– Об этих людях. Не жалеете о некоторых своих высказываниях, которые нажили вам немало врагов?

– Нет. Это из моих интервью еще вырезают самое острое, очевидно, во избежание неприятностей. Да, недавно Слава Манучаров меня пожалел, за что ему спасибо! А вот вы ничего не вырежете – и вам за это еще большее спасибо. Честно, я в полном восторге, что в «Собеседнике» можно говорить все. А по поводу вашего вопроса: для меня даже самые плохие, даже уехавшие артисты – братья и сестры.

– «Сестра» Ахеджакова не заслужила такого отношения к себе?

– Нет. Про фантастическую актрису Чулпан она в ее защиту слова не сказала. Это их проблемы. Я на этой стороне баррикад, хотя украинец по матери. Они первые начали запрещать русский язык. Мне запрещен въезд в Украину. Но я никого не ругаю. Мои лучшие интервью были у Димы Гордона*, который теперь поливает грязью президента Путина. И я его понимаю: боится за своих живущих в Америке детей и за свой бизнес в Киеве.

Нельзя ругать латышского артиста Ивара Калныныша, который играет антрепризу. Его уже несколько лет не пускают в Россию и даже в Казахстан, хотя он ни одного плохого слова не сказал. На него нельзя обижаться, он защищается. Он патриот своей страны, я патриот своей страны. Почему вы, журналисты, нападаете на артистов, а не на чиновников, которые обокрали всех и вся? Кишка тонка? Того же Рогозина, который представляет собой полное посмешище?