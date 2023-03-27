Рената Литвинова: Старость я бы хотела встретить не в России
Хотя уже больше года актриса и режиссёр живёт в Париже, её образ до сих пор вызывает неподдельный интерес на родине
«А разве я какая-то необычная?!» – с улыбкой отвечает актриса и режиссер Рената Литвинова на вопросы об особенной манере общаться, смотреть, ходить... Ее смело можно назвать «Тарантино в юбке» – как и у известного кинорежиссера, в творчестве Ренаты сквозят темы смерти, убийства и черного юмора.
Досье
Заслуженная артистка России Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве в семье врачей. В 1989 году окончила ВГИК (сценарный факультет). В 1992-м дебютировала как сценарист (фильм Валерия Рубинчика «Нелюбовь»).
Снялась более чем в 40 фильмах и сериалах, среди которых: «Три истории», «Граница. Таежный роман», «Настройщик». По ее повести «Обладать и принадлежать» Валерием Тодоровским был написан сценарий к фильму «Страна глухих» (1997 год). Ее же сценарии к фильмам: «Трактористы 2», «Небо. Самолет. Девушка», «Мужские откровения».
Как режиссер поставила кинокартины: «Богиня, как я полюбила», «Последняя сказка Риты», «Северный ветер».
Была замужем дважды. Дочь – Ульяна Дубровская (21 год).
«Она сумасшедшая!»
Рената Литвинова любит рассказывать о своем тотальном одиночестве в детстве. Мол, над самой высокой девочкой в школе издевались, называли «Останкинской башней». Рената замыкалась, убегала с уроков и любила гулять одна, мечтая о красивой жизни. Всего она добилась только сама, прорываясь через досужее мнение, что женщина без мужчины не может быть самостоятельной.
– Все это игра, красивая, любопытная, но игра! Когда Рената еще училась во ВГИКе, мы оказались с ней в одной компании. Если я правильно помню, ее туда пригласил оператор Георгий Рерберг, – делится с «Собеседником» актриса Ольга Луговская. – Гоша был известным ловеласом, ухаживал за каждой юбкой. В какой-то момент ему понравилась молоденькая студентка Литвинова, вот он везде с собой и таскал ее, знакомил с киношной тусовкой. Уж не знаю, были у них любовные отношения или нет, но смотрел он на нее таким влюбленным взглядом! В тот вечер, выслушав какие-то рассуждения Литвиновой об актерах, Гоша изрек фразу, которая потом стала расхожей: «Не знаешь, как играть, играй странность!» Видимо, Рената это хорошо запомнила и воплотила потом в жизнь.
Действительно, создается впечатление, что однажды Литвинова придумала для себя роль, которую играет до сих пор. Например, рассказывает, что по отцовской татарской линии у нее родство с дворянской семьей Юсуповых. Понятно, что проверить это сложно. Разговаривать, путая все законы русского языка, жеманничать, постоянно жестикулировать при общении – особенность Ренаты. Этим она и стала известной – не такая, как все.
– Рената – личность, безусловно, творческая. В ней всегда присутствует загадка недоговоренности, недосказанности, – считает актер Дмитрий Дюжев, который снимался с Литвиновой в «Жмурках». – Не всегда понимаешь, что она имеет в виду. Ну, Рената такая сама по себе. Конечно, она – сильная женщина, вообще, быть режиссером слабый человек не может. У нее есть чувство красоты, она умеет что-то красиво сделать, красиво сказать, красиво существовать.
Кажется, любимые темы для Литвиновой – болезни и смерть. Иначе как объяснить, что во многих ее работах героини убивают, болеют, умирают. В одной из новелл фильма «Три истории» литвиновская Офа убивает свою маму, в картине «Мне не больно» героиня актрисы Тата больна раком, в фильме «Небо. Самолет. Девушка» ее героиня погибает.
– Она же сумасшедшая! – как-то восклицала в разговоре с автором этих строк актриса Татьяна Окуневская. Ее среди прочих советских актрис Литвинова сняла в своем документальном фильме «Нет смерти для меня». – Рената поначалу мне понравилась, необычная. Когда пришла в гости, рассказала о своей задумке, я решила, что фильм будет о любви. Но потом разочаровалась, оказалось – всё о смерти. Помню, мы ехали вместе в такси. Она смотрела в окно, потом повернулась ко мне и спросила: «Татьяна Кирилловна, почему в этом магазине, где написано «Ткани», не должна продаваться колбаса?» И тут я поняла: сумасшедшая!
«Я не равнодушная черепаха»
– Во все, что Рената рассказывает, начинаешь сразу верить! Она может сказать, что летала вчера на какую-то планету, ее пригласили в гости инопланетяне, и ты веришь! – рассказывает актер Жан Даниэль, который снимался с Литвиновой в нескольких фильмах Киры Муратовой. – Такая же была и Муратова, с которой у них сложился гениальный творческий тандем. Они дополняли друг друга на съемочной площадке, две абсолютные инопланетянки! Кира Георгиевна, работая с Литвиновой, всегда с ней делала не больше двух-трех дублей, настолько у них было все просчитано заранее. Рената в кадре не играет – живет.
Необычность Литвиновой не только в поведении, но и во внешнем виде. Нет, это не те фейковые наряды, например, Киркорова, которыми сейчас и не удивишь. Рената решила удивлять женственностью. Как она сама признается, каждое ее утро начинается с духов и кремов, она не может выйти из ванной комнаты неприбранной.
– Чудес не бывает, и мы достойно должны принимать свой возраст. Но нужно держать себя «в рукавицах»: физически нагружать, запретить жареное и жирное, не пить водку – и радовать себя волшебными кремами. Ведь с возрастом увядает только твоя оболочка, а душа все такая же юная, – рассуждает Литвинова. – Согласитесь, это так несправедливо! И есть некие волшебные баночки с кремом, которые оттягивают момент раскосяка внутреннего с внешним... Но, держа себя в дисциплине, все-таки нужно позволять себе бокал шампанского! Красиво состариться для меня – не дольше пожить, как равнодушная черепаха с холодной кровью, а, уважая себя, все-таки вырулить к счастливому финалу в любви, улыбаясь своим воспоминаниям.
В феврале прошлого года Литвинова со своей соратницей Земфирой* уехала жить в Париж, где, по слухам, уже давно купила апартаменты.
Вспоминается ее интервью в апреле 2012 года, когда она рассуждала о старости:
– Старость я бы хотела встретить не в России, где всё против пожилых людей – и климат с обледенелыми улицами, и медицина с кроватями в коридорах... Здесь всё против них. Россия слишком грустна для немолодых людей. Я так и не увидела пенсионеров в московских кафе за все эти годы капитализма, как в каком-нибудь Париже. Старики прячутся по квартиркам, как изгои, они всех раздражают, и старые люди в ответ злы. С крошечными пенсиями, беззащитные во всех социальных сферах, я не понимаю, как они выживают в подобных условиях.
В начале этого года в Париже состоялась премьера моноспектакля Ренаты «Кактус». В этой постановке актриса играет женщину, которая ждет любимого мужчину, рассуждая о своем одиночестве, о смерти. При этом не забывая менять роскошные наряды. Ну а что еще можно ожидать от Ренаты Литвиновой?!
*Признана властями РФ иноагентом