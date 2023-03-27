Рената Литвинова: Старость я бы хотела встретить не в России

«А разве я какая-то необычная?!» – с улыбкой отвечает актриса и режиссер Рената Литвинова на вопросы об особенной манере общаться, смотреть, ходить... Ее смело можно назвать «Тарантино в юбке» – как и у известного кинорежиссера, в творчестве Ренаты сквозят темы смерти, убийства и черного юмора.

Досье

Заслуженная артистка России Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве в семье врачей. В 1989 году окончила ВГИК (сценарный факультет). В 1992-м дебютировала как сценарист (фильм Валерия Рубинчика «Нелюбовь»).

Снялась более чем в 40 фильмах и сериалах, среди которых: «Три истории», «Граница. Таежный роман», «Настройщик». По ее повести «Обладать и принадлежать» Валерием Тодоровским был написан сценарий к фильму «Страна глухих» (1997 год). Ее же сценарии к фильмам: «Трактористы 2», «Небо. Самолет. Девушка», «Мужские откровения».

Как режиссер поставила кинокартины: «Богиня, как я полюбила», «Последняя сказка Риты», «Северный ветер».

Была замужем дважды. Дочь – Ульяна Дубровская (21 год).

«Она сумасшедшая!»

Рената Литвинова любит рассказывать о своем тотальном одиночестве в детстве. Мол, над самой высокой девочкой в школе издевались, называли «Останкинской башней». Рената замыкалась, убегала с уроков и любила гулять одна, мечтая о красивой жизни. Всего она добилась только сама, прорываясь через досужее мнение, что женщина без мужчины не может быть самостоятельной.

– Все это игра, красивая, любопытная, но игра! Когда Рената еще училась во ВГИКе, мы оказались с ней в одной компании. Если я правильно помню, ее туда пригласил оператор Георгий Рерберг, – делится с «Собеседником» актриса Ольга Луговская. – Гоша был известным ловеласом, ухаживал за каждой юбкой. В какой-то момент ему понравилась молоденькая студентка Литвинова, вот он везде с собой и таскал ее, знакомил с киношной тусовкой. Уж не знаю, были у них любовные отношения или нет, но смотрел он на нее таким влюбленным взглядом! В тот вечер, выслушав какие-то рассуждения Литвиновой об актерах, Гоша изрек фразу, которая потом стала расхожей: «Не знаешь, как играть, играй странность!» Видимо, Рената это хорошо запомнила и воплотила потом в жизнь.

Действительно, создается впечатление, что однажды Литвинова придумала для себя роль, которую играет до сих пор. Например, рассказывает, что по отцовской татарской линии у нее родство с дворянской семьей Юсуповых. Понятно, что проверить это сложно. Разговаривать, путая все законы русского языка, жеманничать, постоянно жестикулировать при общении – особенность Ренаты. Этим она и стала известной – не такая, как все.

– Рената – личность, безусловно, творческая. В ней всегда присутствует загадка недоговоренности, недосказанности, – считает актер Дмитрий Дюжев, который снимался с Литвиновой в «Жмурках». – Не всегда понимаешь, что она имеет в виду. Ну, Рената такая сама по себе. Конечно, она – сильная женщина, вообще, быть режиссером слабый человек не может. У нее есть чувство красоты, она умеет что-то красиво сделать, красиво сказать, красиво существовать.

Кажется, любимые темы для Литвиновой – болезни и смерть. Иначе как объяснить, что во многих ее работах героини убивают, болеют, умирают. В одной из новелл фильма «Три истории» литвиновская Офа убивает свою маму, в картине «Мне не больно» героиня актрисы Тата больна раком, в фильме «Небо. Самолет. Девушка» ее героиня погибает.