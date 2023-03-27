Ни революции, ни перезагрузки: чем не удивило новое «Шоу Воли»

Миша

– «Шоу Воля» по ожиданиям должно было произвести если не революцию, то перезагрузку всех юмористических передач и форматов, которыми славится ТНТ, вернуть зрителя в золотую эпоху расцвета Comedy Club. Но в матрице явно случился сбой.

Первое впечатление о передаче – скучно и не интересно. Тем более, что выпуск часовой. Это же надо набраться сил и высидеть все 60 минут, наблюдая за падающим прошлогодним снегом. Павел Воля – отличный импровизатор и в его 44 года энергии и запала в нем куда больше, чем у новой волны молодых комиков. Однако такое ощущение, что на этот раз даже он не вытягивает свое собственное шоу. А вытянуть его надо как минимум из болота попыток глупо и неуместно шутить. И если «Камеди клаб» многие ругали за обилие юмора ниже пояса, мат и похабщину, то здесь нет даже особых поводов улыбнуться.

Нет, я, конечно, был большим поклонником КВН, откуда на экраны ТВ сам Павел Воля и пришел, но даже самая невзрачная команда веселых и находчивых в самые неудачные отборочные выступления могла запомнится парой ярких шуток. А что здесь?

Когда отсутствует юмор, надо возвращаться к классике. Это верный способ. Так и в первом выпуске я заметил шутки про... дороги. К слову, звучали они в специальном блоке «Собости», который ведет блогер Илья Соболев. Как по мне, так эта новостная вставка сделана просто, чтобы засветить лицо Соболева и потратить эфирное время. Совершенно не логичная и не нужная часть передачи, которую можно было бы вырезать – и никто ничего бы не заметил.

Не вытягивают передачу и звездные друзья Воли – Гарик Харламов и Баста. Понятно, что без первого вряд ли бы обошелся первый выпуск шоу, все же они с Пашей друзья по свету софитов. Но опять же – убираем гостей из передачи и ровным счетом ничего не меняется. То есть это тот случай, когда наличие экранных тяжеловесов никак не влияет на значимость самой программы.