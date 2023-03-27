Ни революции, ни перезагрузки: чем не удивило новое «Шоу Воли»
В выходные ТНТ показало новую вечернюю программу. Ее, как понятно из названия, ведет известный комик и одновременно «гламурный подонок» Павел Воля
Задача «Шоу Воли» – обсуждать актуальные новости за неделю, искрометно шутить с приглашенными звездами шоу-бизнесса, которыми в первой передаче стали давние друзья ведущего Гарик Харламов и Баста, а также веселить зрителей танцами и прочими музыкальными номерами.
Мы, ведущие рубрики «МишЛен» Миша и Лена – продюсер сайта Михаил Измайлов и специальный корреспондент Елена Мильчановска, посмотрели шоу и делимся с читателями своими впечатлениями об одной из развлекательных передач, которые начали робко возвращаться в эфир в преддверии настоящей весны.
Миша
– «Шоу Воля» по ожиданиям должно было произвести если не революцию, то перезагрузку всех юмористических передач и форматов, которыми славится ТНТ, вернуть зрителя в золотую эпоху расцвета Comedy Club. Но в матрице явно случился сбой.
Первое впечатление о передаче – скучно и не интересно. Тем более, что выпуск часовой. Это же надо набраться сил и высидеть все 60 минут, наблюдая за падающим прошлогодним снегом. Павел Воля – отличный импровизатор и в его 44 года энергии и запала в нем куда больше, чем у новой волны молодых комиков. Однако такое ощущение, что на этот раз даже он не вытягивает свое собственное шоу. А вытянуть его надо как минимум из болота попыток глупо и неуместно шутить. И если «Камеди клаб» многие ругали за обилие юмора ниже пояса, мат и похабщину, то здесь нет даже особых поводов улыбнуться.
Нет, я, конечно, был большим поклонником КВН, откуда на экраны ТВ сам Павел Воля и пришел, но даже самая невзрачная команда веселых и находчивых в самые неудачные отборочные выступления могла запомнится парой ярких шуток. А что здесь?
Когда отсутствует юмор, надо возвращаться к классике. Это верный способ. Так и в первом выпуске я заметил шутки про... дороги. К слову, звучали они в специальном блоке «Собости», который ведет блогер Илья Соболев. Как по мне, так эта новостная вставка сделана просто, чтобы засветить лицо Соболева и потратить эфирное время. Совершенно не логичная и не нужная часть передачи, которую можно было бы вырезать – и никто ничего бы не заметил.
Не вытягивают передачу и звездные друзья Воли – Гарик Харламов и Баста. Понятно, что без первого вряд ли бы обошелся первый выпуск шоу, все же они с Пашей друзья по свету софитов. Но опять же – убираем гостей из передачи и ровным счетом ничего не меняется. То есть это тот случай, когда наличие экранных тяжеловесов никак не влияет на значимость самой программы.
Да и поведение публики отбрасывает в нулевые во времена МTV и шоу «12 злобных зрителей», когда приглашенная на передачу массовка вела себя максимально не естественно и наигранно. Смех и аплодисменты по отмашке режиссера – что может быть хуже?
Но, может, в неуспехе стоит винить команду редакторов и продюсеров, плохо прописавших сценарий выпуска? Вряд ли. Смешать все в одну кучу и приправив такой винегрет упоминанием трусов Волочковой (как же без этого?!), по идее, должно было сработать. Но то ли винегрет уже изначально был подтухший, то ли трусы.
Новое шоу мне настолько не зашло, что, спустя первые 15 – 20 минут потянуло в сон. Но ведь юмор должен держать аудиторию, а драйв - заряжать своей энергетикой. Это в теории. А на практике такое впечатление, что у передачи просто не оказалось своей изюминки. Нет ее. Или, быть может, были слишком завышенные ожидания от нового продакшена. Кстати, ставить высокую планку для автора шоу, который уже больше 20 лет на сцене – вполне себе нормальная история. Павел Воля – большой профессионал, но такое впечатление, как будто он не стал смотреть финальный монтаж на предмет того, а что же получилось в итоге. Хотя, конечно же, смотрел и ему все понравилось. Но не публике. Зрелищ она так и не дождалась.
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Лена
– По всей видимости, новое шоу резидента Comedy Club должно было стать полноценной заменой «Вечернему Урганту», которого вот уже больше года не видно и не слышно на голубом экране. А ведь слухи о том, что готовится грандиозное ургантозамещение, ходили давно.
Формат, действительно, оказался похожим. Как раньше у Урганта, вначале дается краткий юмористический обзор новостей, затем интервью со звездами, обсуждение российских знаменитостей в соцсетях, а завершает все музыкальный номер.
Возможно, мне показалось, но в новостях (или «Собостях»), которые читает Илья Соболев, проскользнули тонкие намеки на запретные темы. Например, фрагмент про арест Дональда Трампа. «Новость о том, что бывшему президенту предъявляют какие-то обвинения, меня лично не удивляет. Сейчас такое время, что кому только не предъявляют жесткие обвинения. Даже (показывает наверх)», – намекнул Илья и перешел к обсуждению блогерши Лерчек, которую обвиняют в уклонении от налогов и отмывании денег. Кажется, Соболев первым на российском телевидении намекнул на ордер Международного уголовного суда, выписанный Владимиру Путину в Гааге, который ведущие новостные программы дружно проигнорировали. Если это так, то такая сатира может привлечь зрителя к новой передаче необходимостью, как в добрые советские времена, читать между строк.
В остальном же 60-минутное шоу показалось мне громоздким и затянутым. Чувствуется, что у Воли нет большого опыта, а отсюда и легкости при взятии интервью. И если разговор с Харламовым и Бастой он еще вытянул, то с 14-летним изобретателем контейнера для инсулина он общался гораздо менее уверенно. Но сам социальный сюжет про замечательного мальчика – действительно, подарок зрителям. Хотелось бы, чтобы вместо осточертевших звезд показывали бы вот таких никому не известных, но безумно талантливых ребят.
Ну и шутки про девочек, которые звучат приемлемо в 20 – 30 лет, а когда юмористам далеко за сорок, то это уже не смешно, а где-то даже трагично. Скорее всего, их сочинял не сам Воля, а его редакторы, потому что в других многочисленных передачах, которые он ведет, все-таки иногда улыбаешься. Здесь же многовато пошлости, вызывающей ощущение испанского стыда. Лихо импровизировать у ведущего пока не получается. А то, что бьют резинкой по губам, смотрится нелепо и жалко. Тем не менее приглашенные зрители вовсю хлопают и орут так, как будто их током бьют.
С одной стороны, хорошо, что никак не старается примерить на себя образ Ивана Урганта и ведет передачу в собственном оригинальным стиле комика, но, с другой стороны, от этого возникает ощущение, что он не дотягивает до прототипа.
Мы помним, что в начале карьеры в Comedy Club Павел Воля получил прозвище «снежок» за свою интеллигентность и порядочность. В «Шоу Воли» он не кажется белым и пушистым. Его шутки стали менее смешными, а высказывания – более скандальными.
Удивило и то, насколько новая передача похожа на американское «Шоу Эллен Дедженерес»: танец ведущего, пиджак ведущего, два кресла на сцене, мини-игры. А логотип вообще украден у Warner Brothers. Налицо беззастенчивый плагиат.
Время покажет, удастся ли создателям исправить все косяки и сделать следующие выпуски более яркими и веселыми. В конечном итоге все будут решать рейтинги, а они могут быть неожиданно хорошими. Ведь смотреть целевой аудитории в это время по ТВ совсем нечего.
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