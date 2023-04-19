В культуру стали приходить военные и чиновники

Музейное сообщество – тихое. Перестановки директоров обычно остаются почти незамеченными. Не случись в последнее время сразу нескольких громких отставок в крупнейших музеях страны – Третьяковке, ГМИИ имени Пушкина и Русском, – едва ли кто обратил бы внимание на то, что давно уже происходит в этой среде.

Между тем звоночки звенят уже не первый год. Вот только несколько недавних примеров.

Генерал на посту. Музейном

В 2021-м страна отмечала 800-летие со дня рождения Александра Невского. Было много проектов, под которые выделялись немалые средства. Один из них объединял несколько федеральных музеев – в частности Новгородский (НГОМЗ) и Владимиро-Суздальский (ВСМЗ) музеи-заповедники. Первый этап проходил в Новгороде в апреле.

Там присутствовала и директор ВСМЗ Светлана Мельникова. Она долгие годы работала в музее, затем возглавила его, в 2016-м ее перевели руководить музеем-заповедником «Херсонес Таврический», в 2018-м авторитетного музейщика вернули в ВСМЗ.