В культуру стали приходить военные и чиновники
Директоров музеев в России меняют уже не первый год. Причем в последнее время наиболее активно. Кому и зачем это надо?
Музейное сообщество – тихое. Перестановки директоров обычно остаются почти незамеченными. Не случись в последнее время сразу нескольких громких отставок в крупнейших музеях страны – Третьяковке, ГМИИ имени Пушкина и Русском, – едва ли кто обратил бы внимание на то, что давно уже происходит в этой среде.
Между тем звоночки звенят уже не первый год. Вот только несколько недавних примеров.
Генерал на посту. Музейном
В 2021-м страна отмечала 800-летие со дня рождения Александра Невского. Было много проектов, под которые выделялись немалые средства. Один из них объединял несколько федеральных музеев – в частности Новгородский (НГОМЗ) и Владимиро-Суздальский (ВСМЗ) музеи-заповедники. Первый этап проходил в Новгороде в апреле.
Там присутствовала и директор ВСМЗ Светлана Мельникова. Она долгие годы работала в музее, затем возглавила его, в 2016-м ее перевели руководить музеем-заповедником «Херсонес Таврический», в 2018-м авторитетного музейщика вернули в ВСМЗ.
Пока ее не было, назначенный директором Игорь Конышев (и пять его сотрудников) стал фигурантом уголовного дела о растрате и хищении музейных денег. Этот «эффективный управленец», к слову, ранее был топ-менеджером «Росатома» и к музейному делу никакого отношения не имел – в свое время закончил сельхозакадемию, затем работал политтехнологом... Разве что недолго успел поруководить «Горками Ленинскими». Мельниковой пришлось немало потрудиться, чтобы музей перестало лихорадить после столь «успешного» управления.
Я договорилась с ней об интервью – второй этап празднования юбилея Невского должен был состояться именно во Владимире... А через несколько дней пришла новость: Минкульт досрочно расторг с Мельниковой контракт. Без объяснения причин.
Надо сказать, что в трудовом договоре директоров федеральных музеев есть довольно унизительный пункт: Минкульт может расторгнуть с ними трудовые договоры в любой момент без объяснения причин. Как это соответствует Трудовому кодексу, непонятно. Зато у ведомства развязаны руки в возможности тасовать музейную колоду, как ему вздумается.
На место Мельниковой назначили генерал-майора Сергея Рыбакова. Он служил в частях ПВО, затем в ФСБ, работал в администрации президента, возглавлял пресс-службу Минобороны, претендовал на должность губернатора Владимирской области... Но тут сыграла команда Матвиенко, и губернатором стала Орлова. А Рыбаков – сенатором от региона. При чем здесь музей?
Возможно, причины следовало искать в грядущем в 2024-м 1000-летнем юбилее Суздаля? Генерал ведь возглавлял ООО «Центр реставрации и градостроительства», где буквально за несколько дней до его назначения в ВСМЗ сменился гендиректор. Им стал Рыбаков Александр Сергеевич (предположительно сын).
Но прошел год, и Минкульт расторг с генералом контракт, назначив директором ВСМЗ Екатерину Проничеву, дочь другого генерала – бывшего главой погранслужбы страны.
Новую директрису тоже трудно назвать музейщиком. Скорее чиновником: она работала в «Росизо», затем возглавляла ВДНХ. Последнее ее место работы – комитет по туризму Москвы. Но именно ей поручено успешно отпраздновать 1000-летие Суздаля. К слову, ее сестра Елена недавно стала директором Третьяковской галереи – хотя до того в ее активе было лишь управление Еврейским музеем и центром толерантности да неработающим уже лет 10 Политехническим.
Конкурс за спиной директора
Не одна экс-глава Третьяковки Зельфира Трегулова узнала об отставке из СМИ. Такие ситуации в музейной жизни России в последние годы не редкость.
Взять, к примеру, перестановку кадров в одном из старейших федеральных музеев – Политической истории в Петербурге. Евгений Артемов возглавлял его 22 года, вывел в первые рейтинговые строчки. Его контракт был бессрочным. А 1 ноября 2022-го неожиданно вышел на пенсию. Официально считается: сделал он это добровольно. По факту – Минкульт объявил конкурс на его место, даже не поставив заслуженного музейщика в известность. До сих пор директора в музее нет.
Похожая ситуация – с главой Новгородского музея-заповедника Натальей Григорьевой , возглавлявшей НГОМЗ с 2011-го.
Осенью 2022-го ей продлили контракт. А этой зимой на сайте Минкульта появилось объявление о конкурсе на ее должность. И снова – саму Григорьеву даже не известили.
По одной из версий, причиной увольнения стало решение о строительстве фондохранилища, где якобы выявлены ошибки в смете.
НГОМЗ – один из самых крупных музеев России, а Новгородчина – место постоянных археологических находок. Идею строительства крупного археологического центра имени Янина одобрили и премьер Мишустин, который в 2020-м приезжал в музей и высоко оценил работу Григорьевой, и в 2021-м президент Путин. Уже начаты подготовительные работы. Речь идет о сумме порядка 2 млрд руб., как писали СМИ. Привлечены и средства меценатов.
Нового директора в НГОМЗ еще не назначили, и.о. пока замдиректора Ольга Соболева. Как уверяют наши источники, она могла бы стать оптимальной заменой. Но судя по тому, как развивается ситуация в других музеях, это вряд ли произойдет.
Экс-секретарша Мединского пошла вверх
Июнь 2021 года. Директор главного Театрального музея страны имени Бахрушина Дмитрий Родионов неожиданно переведен в президенты учреждения. От этой сомнительной в его случае чести заслуженный директор, которого знают музейщики всего мира, отказался: он не сможет работать под руководством Кристины Трубиновой, своего бывшего зама.
Ей 30 лет, о ее «компетентности» ходят легенды: профильного образования не имеет, зато имеет неоднозначную репутацию.
Еще студенткой МАРХИ Трубинова стала помощником (по сути секретаршей) главы Минкульта Мединского. Затем ее вдруг назначают арт-директором ФГБУК «Росконцерт». Через полгода, в 2017-м, она становится директором Музея Великой Отечественной войны на Поклонной, где устроила несколько «революционных» акций. Например, снялась на фоне фашистских знамен со свастикой с двумя молодыми людьми (один – в форме штандартенфюрера), разместила снимок у себя в соцсетях.
Из обыденных – нецензурно и пренебрежительно разговаривала с сотрудниками музея... В 2019-м ее перевели в Театральный музей замом Родионова, по иронии судьбы аккурат в Год театра. В итоге уволились 45 сотрудников, музейщики даже писали петицию президенту... Родионов вяло, но поддерживал новую заместительницу, грустно объясняя: придется потерпеть, без нее музей не получит финансирование на расширение. Не спасло.
Трубинова, хоть и директор музея мирового уровня, все еще студентка – ГИТИС, продюсерский факультет.
«Сейчас развернут большой фронт работ по музейно-театральному кварталу «Бахрушинский». На эти цели выделены большие средства, и министерство считает, что Кристина Дмитриевна будет более эффективно распоряжаться ими, нежели ваш покорный слуга», – с обидой говорил в 2021-м Родионов, уходя из музея.
Речь идет о крупных суммах – в 2020-м музей получил 1,5 млрд руб., в 2021-м – 650 млн.
За Родионова тогда вступилась вся театральная и музейная элита. Калягин дважды писал письма в Минкульт, писал запросы и президент Союза музеев России Михаил Пиотровский. Безрезультатно.
«Как только приходят деньги, начинается другой расклад. Идет сражение между тремя основными направлениями жизни современного музея – наукой и просвещением, развлечениями и монетизацией, и реставрацией, которую обеспечивают денежные потоки. Первым занимаются классические музейщики, вторым современные менеджеры, а третьим, как сплошь и рядом можно видеть, совсем чужие люди», – говорил тогда в СМИ Пиотровский.
Сейчас давать комментарии о ситуации с массовой сменой директоров музеев Михаил Борисович отказывается.
Кто станет директором Русского музея?
Одним из наиболее вероятных кандидатов на замену Владимира Гусева называют замминистра культуры Аллу Манилову. Она, журналист по образованию, сейчас курирует в ведомстве музеи страны. Манилова считалась одним из главных лиц в политике Петербурга времен Валентины Матвиенко и имела весьма неоднозначную репутацию – это будет ее возвращением в город. Впрочем, как уверяют, слухи о ее переходе в Русском музее курсируют уже лет 10. Хотя именно сейчас они стали приобретать реальные очертания...