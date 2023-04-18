Давайте жить дружно с властью

В итоге помогло только обращение на «прямую линию» президента. Стройке не дали состояться, но с необходимым капремонтом дома не спешили, хотя деньги из казны стали выделять. Реконструкция завершилась лишь в 2013-м, когда учреждение перешло на баланс Управделами президента.

Кстати, Сергей Юрский далеко не единственный неугодный, покинувший СТД. В 2019-м из союза выгнали основателя первого негосударственного театра «Русская антреприза» Рудольфа Фурманова за программу театральных реформ. А в 2022-м Калягин лично поставил вопрос об исключении драматурга и члена секретариата СТД Михаила Дурненкова за критику СВО.

«СТД – это путевки для отдыха»

Союз организовался еще в 1877 году для «доставления русским артистам большего удобства для распространения их произведений в публике». Калягина, конечно, нельзя назвать гонителем талантов. Народный артист поддерживал Кирилла Серебренникова и «Гоголь-центр», покровительствовал журналу «Театр» и даже перед самым началом спецоперации писал открытое письмо с призывом пересмотреть Основы государственной политики в сфере культуры. Но после 24 февраля от либеральничанья не осталось и следа. С журналом «Театр», ушедшим у него из рук, он и вовсе решил судиться.

– Калягин не то чтобы какой-то монстр, он неплохой человек в сущности, – говорит экс-главред «Театра» Марина Давыдова. – Сейчас защищать кого-то стало опасно для него и СТД. Вдруг деньги все отнимут и нечем будет помогать Дому ветеранов сцены. Оправдания всегда можно найти. Плюс возраст. К тому же он искренне верит, что в минуты опасности надо всем сплотиться, и в прочую ерунду. Все прекрасные спектакли, которые мы видели, существовали вопреки театральному комьюнити. А сейчас они слились в экстазе с чиновниками: как хорошо, что все эти надоеды уехали! И Калягин выражает их мнение.

Ни одного слова в защиту увольняемых и уезжающих театральных деятелей глава их профсоюза не произнес. Максимум, на что его хватает – сказать, что ему всех жалко и он ни в кого не хочет бросать камень.

– Калягин на своем месте сидит дольше, чем Путин на своем, и находится в плену той же логики: «Я есть государство, пока я есть». И поверьте мне, члены правления, близкие Калягину, заняты такой же поддержкой этой иллюзии в нем, какую создают у Путина члены правительства, – считает Михаил Дурненков. – Конечно же СТД не прекратит существование с уходом Калягина и сменой всего руководства. Но, с другой стороны, рассчитывать на то, что союз станет более лояльным к художнику и будет выполнять свои природные функции по его защите, тоже не приходится. Такая возможность в современной России отсутствует. Поэтому СТД сегодня – это путевки для отдыха, локальные творческие семинары, материальная помощь членам союза. Все претензии к Калягину могут быть только в несоответствии названия организации выполняемым ею функциям.

Вот так и получается, что дружелюбие кота Леопольда достается только тем, кто изначально хочет жить дружно. Отстаивающим свое мнение и плывущим против течения достаются козни пострашнее тех, которые вытворяли мыши из мультфильма, который Сан Саныч когда-то озвучивал.