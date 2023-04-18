Давайте жить дружно с властью
Александр Калягин уже 27 лет возглавляет театральное сообщество
В мае Александру Александровичу Калягину исполняется 81 год, но свой пост главы Союза театральных деятелей России, который он занимает с 1996 года, он покидать не спешит. Похоже, роль главного театрального деятеля страны стала для него бенефисом.
Досье
Александр Калягин родился в 1942 году в Кировской области в семье вузовских преподавателей.
В 1965 году окончил Театральное училище имени Щукина и был принят в труппу Театра на Таганке. Затем служил в Театре имени Ермоловой, «Современнике» и в 1971 году вслед за Олегом Ефремовым перешел во МХАТ.
В 1992 году основал собственный театр Et Cetera.
В 1996 году избран председателем Союза театральных деятелей России.
В 2003 году вступил в «Единую Россию» и в 2012 году был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. С 2006 по 2012 год входил в состав Общественной палаты России.
Обнулить мэтра
– Мы сами установили себе исторический лимит нашей власти: не более двух сроков, то есть десять лет, – сказал в 1996-м в отчетном докладе уходящий с поста председателя СТД Михаил Ульянов.
Народный артист СССР возглавил старейшее профессиональное объединение в России еще в советское время и провел его через время распада страны без расколов и крупных скандалов, подобных тем, что были в Союзах кинематографистов и писателей. Сменщик Ульянова большие конфликты тоже старался не доводить до предела. Это качество Калягина его сторонники считают основной причиной его усидчивости.
– Актер вкладывает себя в роль, но и сам берет многое от роли. Александр Александрович почерпнул многое от кота Леопольда, говорившего: «Ребята, давайте жить дружно!» И в театральной среде это умение ему сильно пригодилось, – считает ректор ГИТИСа Григорий Заславский. – Вместе с тем во главе союза должен находиться влиятельный человек, который может войти практически в любой кабинет и решить вопрос по телефонному звонку.
Бесконфликтность Калягина легко можно связать с его пониманием желаний власти и умением слушаться большое начальство. И как большое начальство, он столь же вольно относится к «лимитам» своего правления. В 2016-м в устав СТД внесли поправки, позволяющие председателю вновь переизбираться. Последний раз выборы прошли в 2021-м, и, ссылаясь на ковид, на них не пустили прессу. Но особой шумихи на съезде все равно не было – Калягина избрали единогласно.
«Я вышел из этой мафии»
– Я счастлив, что мы смогли сохранить все свои девять здравниц, – говорил в 2016-м на очередном съезде глава СТД.
Упоминать о своей заслуге по сохранению имущества союза Александр Александрович любит почти так же часто, как жаловаться на низкие зарплаты актеров в провинциальных театрах (которые после его жалоб растут все равно слабо). Только забывает вспоминать, как едва не уничтожил Дом ветеранов сцены в Санкт-Петербурге.
В 2006-м Калягин решил продать часть территории учреждения для строительства жилого дома. Против главного театрала взбунтовались жители Дома ветеранов – некоторые из них пережили блокаду Ленинграда – и начали обращаться ко многим знаменитым актерам за поддержкой.
– Когда мы попросили Юрского вмешаться в нашу ситуацию, он прямо заявил: «Я вышел из этой мафии, я уже не член СТД. Я не могу видеть того, что там творится!» – говорила жительница Дома ветеранов Татьяна Степанова.
В итоге помогло только обращение на «прямую линию» президента. Стройке не дали состояться, но с необходимым капремонтом дома не спешили, хотя деньги из казны стали выделять. Реконструкция завершилась лишь в 2013-м, когда учреждение перешло на баланс Управделами президента.
Кстати, Сергей Юрский далеко не единственный неугодный, покинувший СТД. В 2019-м из союза выгнали основателя первого негосударственного театра «Русская антреприза» Рудольфа Фурманова за программу театральных реформ. А в 2022-м Калягин лично поставил вопрос об исключении драматурга и члена секретариата СТД Михаила Дурненкова за критику СВО.
«СТД – это путевки для отдыха»
Союз организовался еще в 1877 году для «доставления русским артистам большего удобства для распространения их произведений в публике». Калягина, конечно, нельзя назвать гонителем талантов. Народный артист поддерживал Кирилла Серебренникова и «Гоголь-центр», покровительствовал журналу «Театр» и даже перед самым началом спецоперации писал открытое письмо с призывом пересмотреть Основы государственной политики в сфере культуры. Но после 24 февраля от либеральничанья не осталось и следа. С журналом «Театр», ушедшим у него из рук, он и вовсе решил судиться.
– Калягин не то чтобы какой-то монстр, он неплохой человек в сущности, – говорит экс-главред «Театра» Марина Давыдова. – Сейчас защищать кого-то стало опасно для него и СТД. Вдруг деньги все отнимут и нечем будет помогать Дому ветеранов сцены. Оправдания всегда можно найти. Плюс возраст. К тому же он искренне верит, что в минуты опасности надо всем сплотиться, и в прочую ерунду. Все прекрасные спектакли, которые мы видели, существовали вопреки театральному комьюнити. А сейчас они слились в экстазе с чиновниками: как хорошо, что все эти надоеды уехали! И Калягин выражает их мнение.
Ни одного слова в защиту увольняемых и уезжающих театральных деятелей глава их профсоюза не произнес. Максимум, на что его хватает – сказать, что ему всех жалко и он ни в кого не хочет бросать камень.
– Калягин на своем месте сидит дольше, чем Путин на своем, и находится в плену той же логики: «Я есть государство, пока я есть». И поверьте мне, члены правления, близкие Калягину, заняты такой же поддержкой этой иллюзии в нем, какую создают у Путина члены правительства, – считает Михаил Дурненков. – Конечно же СТД не прекратит существование с уходом Калягина и сменой всего руководства. Но, с другой стороны, рассчитывать на то, что союз станет более лояльным к художнику и будет выполнять свои природные функции по его защите, тоже не приходится. Такая возможность в современной России отсутствует. Поэтому СТД сегодня – это путевки для отдыха, локальные творческие семинары, материальная помощь членам союза. Все претензии к Калягину могут быть только в несоответствии названия организации выполняемым ею функциям.
Вот так и получается, что дружелюбие кота Леопольда достается только тем, кто изначально хочет жить дружно. Отстаивающим свое мнение и плывущим против течения достаются козни пострашнее тех, которые вытворяли мыши из мультфильма, который Сан Саныч когда-то озвучивал.