Логотип Sobesednik.ru
В пятницу, в 15:07

Театр. «Близкие друзья» от учеников Константина Райкина

Это спектакль о человеке в предлагаемых обстоятельствах, поставленный по повести Евгения Водолазкина

Фото: satirikon.ru

Как и чем жили немцы в 1930-е и 1940-е? Были ли они обычными людьми – разными, со своими человеческими слабостями, дружили, радовались мелочам, думали ли о том, что происходит вокруг?

Впрочем, спектакль «Близкие друзья», поставленный по одноимённой повести одного из знаковых современных писателей Евгения Водолазкина, – не о политике, не о социологии, не о пропаганде Третьего рейха и вообще не о чем-то громком и пафосном, а о человеке в предлагаемых обстоятельствах. А обстоятельства тяжёлые – ужасы войны: герои попадают на оккупированную территорию Советского Союза и задаются вопросом, зачем они тут.

Спектакль, однако, больше удивляет не темой, а режиссёрскими решениями. Молодому постановщику Сергею Сотникову удалось блестяще использовать способы подачи материала, следуя не только и не столько тексту Водолазкина, сколько используя хореографию, декорации и другие подручные средства. Эти решения бьют настолько в точку, что худрук «Сатирикона» Константин Райкин после генерального прогона не мог скрыть восторга и признавался всем вокруг, включая журналистов, что сам так не смог бы.

4 апреля. Москва, «Сатирикон» на сцене Дома актёра
Поделиться статьей
Персона
Шоу-бизнес 6 дней назад

Сергей Трофимов: Наши дети могут попасть в цифровой концлагерь

Культура и ТВ 2 дня назад

Кино. Возвращение «Трёх мушкетёров»

Культура и ТВ 2 дня назад

Фестиваль. «Артдоксеть»: самые резонансные документальные фильмы

Шоу-бизнес 2 дня назад

Концерт. «Руки вверх»: гастроли по России

Культура и ТВ 5 дней назад

С Шамилем Хаматовым тоже расстались в «Современнике»

Шоу-бизнес 5 дней назад

Россиянка примет участие в «Евровидении 2023»

Культура и ТВ 5 дней назад

Александру Калягину жаль тех, кто уехал

Шоу-бизнес 6 дней назад

Сергей Трофимов: Наши дети могут попасть в цифровой концлагерь

Культура и ТВ 1 неделю назад

Кино. Русский ведьмак

Культура и ТВ 1 неделю назад

Театр. Турандот и Китай-гегемон

Культура и ТВ 1 неделю назад

Книга. «Виолета» Исабель Альенде

Культура и ТВ 1 неделю назад

Выставка. «Главные хулиганы Москвы» Есенин и Мариенгоф

Культура и ТВ 1 неделю назад

Музыка для детей. Радио «Орфей» покажет «Снежную королеву»

Культура и ТВ 1 неделю назад

Удмуртский иноагент Кортнев. «Несчастный случай» готовится к тайному концерту

Культура и ТВ 1 неделю назад

Пьеса о Сталине с российскими топ-актерами идет в городах мира, в том числе Москве

Спорт 1 неделю назад

Российская сборная по футболу сыграет на чемпионате Центральной Азии

Культура и ТВ 1 неделю назад

Александр Адабашьян: Америка — это только про деньги

Культура и ТВ 2 недели назад

МишЛен: оцениваем новый проект «Ждули» телеканала «Ю»

Шоу-бизнес 2 недели назад

Концерт. Рок-группе «Пилот» 25 лет

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика