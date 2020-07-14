Театр. «Близкие друзья» от учеников Константина Райкина

Как и чем жили немцы в 1930-е и 1940-е? Были ли они обычными людьми – разными, со своими человеческими слабостями, дружили, радовались мелочам, думали ли о том, что происходит вокруг?

Впрочем, спектакль «Близкие друзья», поставленный по одноимённой повести одного из знаковых современных писателей Евгения Водолазкина, – не о политике, не о социологии, не о пропаганде Третьего рейха и вообще не о чем-то громком и пафосном, а о человеке в предлагаемых обстоятельствах. А обстоятельства тяжёлые – ужасы войны: герои попадают на оккупированную территорию Советского Союза и задаются вопросом, зачем они тут.

Спектакль, однако, больше удивляет не темой, а режиссёрскими решениями. Молодому постановщику Сергею Сотникову удалось блестяще использовать способы подачи материала, следуя не только и не столько тексту Водолазкина, сколько используя хореографию, декорации и другие подручные средства. Эти решения бьют настолько в точку, что худрук «Сатирикона» Константин Райкин после генерального прогона не мог скрыть восторга и признавался всем вокруг, включая журналистов, что сам так не смог бы.

4 апреля. Москва, «Сатирикон» на сцене Дома актёра