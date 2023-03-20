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Кино. Возвращение «Трёх мушкетёров»

В новой киноверсии знаменитому гасконцу меняют расу

Фото: Кинопоиск

Этой весной выходят сразу две экранизации «Трёх мушкетёров» Дюма. Одну с Венсаном Касселем и Евой Грин российский зритель, возможно, увидит в конце апреля. Вторая адаптация – британца Билла Томаса – уже вышла в прокат. В новой киноверсии знаменитому гасконцу меняют расу.

Д’Артаньяна играет темнокожий актёр Малачи Пуллар-Латчмен («Я иду искать. Королевская игра»), а Миледи – Прия Калидас, британская актриса индийского происхождения («Зелёное крыло», «Отель «Вавилон», «Четыре льва»).

Режиссёр сосредоточился на политических интригах и вычеркнул любовную линию романа – Констанции и Анны Австрийской в фильме нет, а Миледи – главный антагонист мушкетёров, сущий дьявол в юбке. Злодеев там вообще в избытке. Стареющий кардинал Ришелье, который планирует убить короля Людовика и повесить преступление на мушкетёров. Одноглазый Рошфор с коронной фразой: «Я окружён идиотами».

От истории, которую мы знаем наизусть, в тревожные времена можно получить удовольствие: как д’Артаньян в белом плаще прискачет на коне и всех спасёт. Взрослым тоже хочется верить в сказку.

В прокате с 23 марта

Теги: #Кино

Рубрика: Культура и ТВ

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