Фестиваль. «Артдоксеть»: самые резонансные документальные фильмы

Многие годы российский «Артдокфест» стоял костью в горле у московских идеологов, а теперь окончательно переехал в Ригу. Но часть документальных фильмов можно посмотреть в интернете бесплатно в рамках программы «Артдоксеть-2023». А заодно принять участие в зрительском голосовании, которое проходит до 7 апреля.

В бесплатном доступе – фильмы, которые уже успели стать за последний год резонансными. О «Голоде» Александра Архангельского и Максима Курникова «Собеседник» уже писал, он, впрочем, выложен на YouTube и получил 1,7 млн просмотров: про жуткий голод в России 1920-х и про помощь, которую оказывали молодой советской власти другие страны, несмотря на идеологические разногласия.

А вот фильм «Свидетель» о поездке Ильи Яшина* на суд над Навальным в его колонию во Владимирской области, так просто по поиску в интернете не найдёшь. Здесь же «Груз 200» Ирины Шихман*, «Человек и война» Катерины Гордеевой*, «Разрыв связи» Андрея Лошака* про раскол в семьях по политическим причинам (эта картина, впрочем, тоже доступна и на YouTube, посмотрели 1,9 млн человек) и ещё много документального кино на самые острые, социальные и болезненные темы.

*Признаны властями РФ иноагентами